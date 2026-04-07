Орбан заявил, что у "украинцев не останется другого выбора", как снять "нефтяную блокаду" после его победы на выборах

Если партия "Фидес" победит на выборах в Венгрии 12 апреля, то "у украинцев не останется другого выбора", кроме как вновь открыть нефтепровод "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Венсом, который прибыл поддержать его перед выборами.

По словам Орбана, правительство должно обеспечить венгерскую экономику и венгерских потребителей топливом и энергией, поэтому необходимо заставить украинцев возобновить работу нефтепровода "Дружба".

"У нас есть план"

"У нас есть план, как это сделать. Мы фактически реализуем его шаг за шагом, и я убежден, что в конце этого процесса, после победы национальных сил на выборах здесь, в Венгрии, у украинцев не останется другого выбора, как снять эту блокаду, снова открыть нефтепровод, и Венгрия сможет просто вернуться к нормальному функционированию", — заявил он.

Украина намеренно не возобновляет поставки через "Дружбу"

Кроме того, венгерский премьер отметил, что Украина намеренно не возобновляет поставки через "Дружбу", чтобы на выборах 12 апреля привести к власти проукраинское правительство.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.