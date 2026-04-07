Орбан заявил, что у "украинцев не останется другого выбора", как снять "нефтяную блокаду" после его победы на выборах
Если партия "Фидес" победит на выборах в Венгрии 12 апреля, то "у украинцев не останется другого выбора", кроме как вновь открыть нефтепровод "Дружба".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Венсом, который прибыл поддержать его перед выборами.
По словам Орбана, правительство должно обеспечить венгерскую экономику и венгерских потребителей топливом и энергией, поэтому необходимо заставить украинцев возобновить работу нефтепровода "Дружба".
"У нас есть план"
"У нас есть план, как это сделать. Мы фактически реализуем его шаг за шагом, и я убежден, что в конце этого процесса, после победы национальных сил на выборах здесь, в Венгрии, у украинцев не останется другого выбора, как снять эту блокаду, снова открыть нефтепровод, и Венгрия сможет просто вернуться к нормальному функционированию", — заявил он.
Украина намеренно не возобновляет поставки через "Дружбу"
Кроме того, венгерский премьер отметил, что Украина намеренно не возобновляет поставки через "Дружбу", чтобы на выборах 12 апреля привести к власти проукраинское правительство.
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извинитьсяза свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Як воно збирається примушувати Україну до відкриття роздовбаного ****** ( під вибори жаби) нафтогону?
Задовбали популісти при владі.
Чувак, навпаки, якщо партія "Фідес" програє вибори в Угорщині 12 квітня, то українці знову відкрють нафтопровід "Дружба
Але тобі вже буде не до цього.
У Орбана такого козиря немає, люди можуть зробити з ним як з Муссоліні)
Якщо Орбан виграє вибори та залишиться прем'єром , то це завдяки божевільному ЛІДОРУ , якого Путло Погане мав би по-справедливості нагородити званням Героя Расєї за рятування політичної тварини Орбана!