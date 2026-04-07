Орбан заявил, что у "украинцев не останется другого выбора", как снять "нефтяную блокаду" после его победы на выборах

Орбан обещает снять нефтяную блокаду со стороны Украины

Если партия "Фидес" победит на выборах в Венгрии 12 апреля, то "у украинцев не останется другого выбора", кроме как вновь открыть нефтепровод "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Венсом, который прибыл поддержать его перед выборами.

По словам Орбана, правительство должно обеспечить венгерскую экономику и венгерских потребителей топливом и энергией, поэтому необходимо заставить украинцев возобновить работу нефтепровода "Дружба".

"У нас есть план"

"У нас есть план, как это сделать. Мы фактически реализуем его шаг за шагом, и я убежден, что в конце этого процесса, после победы национальных сил на выборах здесь, в Венгрии, у украинцев не останется другого выбора, как снять эту блокаду, снова открыть нефтепровод, и Венгрия сможет просто вернуться к нормальному функционированию", — заявил он.

Читайте также: Решение Украины не показывать повреждения "Дружбы" вызвало разногласия в ЕС, – Euractiv

Украина намеренно не возобновляет поставки через "Дружбу"

Кроме того, венгерский премьер отметил, что Украина намеренно не возобновляет поставки через "Дружбу", чтобы на выборах 12 апреля привести к власти проукраинское правительство.

Читайте также: МИД запустил круглосуточное "радио" с универсальным ответом на заявления Орбана об Украине

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

виборы (24094) нефтепровод (160) Орбан Виктор (786)
07.04.2026 18:51 Ответить
АХАХАХАХАХАХ - ЧУВАК нам тут 3 ядерні держави втирають що "у нас нема карт і вибору" і то їх посилають.......а тут якийсь Орбан
07.04.2026 18:55 Ответить
07.04.2026 18:51 Ответить
Перемоги на виборах?))Ще не вечір))
07.04.2026 18:50 Ответить
07.04.2026 18:51 Ответить
07.04.2026 18:51 Ответить
будем дивитися як угорці реагують
07.04.2026 19:01 Ответить
07.04.2026 18:55 Ответить
Довело Угорщину до жебракування, а корчить з себе рятівника.
Як воно збирається примушувати Україну до відкриття роздовбаного ****** ( під вибори жаби) нафтогону?
Задовбали популісти при владі.
07.04.2026 18:59 Ответить
"Якщо партія "Фідес" виграє вибори в Угорщині 12 квітня, то "в українців не залишиться іншого вибору", як знову відкрити нафтопровід "Дружба""
Чувак, навпаки, якщо партія "Фідес" програє вибори в Угорщині 12 квітня, то українці знову відкрють нафтопровід "Дружба
Але тобі вже буде не до цього.
07.04.2026 19:05 Ответить
В історії збереглась інформація античних часів. Хтось з царів персидський написав спартанцям, що якщо вони не підкоряться, і він їх завоює, то їм буде велика біда... Спартанці відповіли одним словом - "ЯКЩО"...
07.04.2026 19:10 Ответить
Орбан може оголосити вибори "недійсними" через виявлені "фальсифікації" з боку оппозиції, або сам сфальсифікувати результати виборів, а на людей кинути космонавтів з водометами та гумовими кийками...після цього зазісти як лукашенко
07.04.2026 19:11 Ответить
Дуже малоімовірно. Лукашенко має кордон з рашою і таким чином військову підтримку від тупіна.
У Орбана такого козиря немає, люди можуть зробити з ним як з Муссоліні)
07.04.2026 19:21 Ответить
Невже Орбана замінить Мадяр? Не наш "Мадяр", але Мадяр!
07.04.2026 19:05 Ответить
З чого б це? Трамп вже не козирь як рік тому.
07.04.2026 19:05 Ответить
яке воно притрушене чмо
07.04.2026 19:07 Ответить
думай про те який у тебе буде вибір опісля 12 квітня, а не про нафту.
07.04.2026 19:08 Ответить
Якби ЛІДОР не вопхав би свою неголену мармизу в угорські вибори та не почав би хамити і влаштовувати шкандаль, то в Орбана не було б шансів залишитись при владі, а тепер всяке може бути .
Якщо Орбан виграє вибори та залишиться прем'єром , то це завдяки божевільному ЛІДОРУ , якого Путло Погане мав би по-справедливості нагородити званням Героя Расєї за рятування політичної тварини Орбана!
07.04.2026 19:08 Ответить
Пан працює у виборчому штабі орбана ? Там тільки й розповідають що неголена мармиза усюди пхає свого носа у справи Угорщини, у їх вибори, і що вони не хочуть ставати колонією України ))
07.04.2026 19:16 Ответить
Орбан - это мелочь на фоне купы пакостей, которые натворил этот *****.
07.04.2026 19:16 Ответить
Відсмокчи з валізки, босото азійська.
07.04.2026 19:11 Ответить
Вітю, Україна мала тебе в носі, я кажуть у Львові.
07.04.2026 19:12 Ответить
 
 