Решение Украины не показывать повреждения "Дружбы" вызвало разногласия в ЕС, - Euractiv
Решение Украины не допускать миссию ЕС к инспектированию нефтепровода "Дружба" вызвало разногласия и разочарование в некоторых столицах стран-членов блока и в Брюсселе.
Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности охарактеризовал препятствия, создаваемые Киевом работе команды, отправленной для осмотра трубопровода, словами "неразумно", "загадка" и "непонятно".
"У нас нет четкого представления о том, какова украинская стратегия", — сказал он.
Инспекционная группа ЕС уже несколько недель находится в Украине, ожидая разрешения Киева на посещение трубопровода. На данный момент разрешение не предоставлено.
"Если трубопровод "Дружба" будет разблокирован, выиграют все стороны", - сказал другой дипломат ЕС, назвав эту задержку "загадкой".
"ЕС хочет принять еще один пакет санкций и оказать давление на Россию, Украина нуждается в кредите, Венгрия и Словакия критически зависят от поставок нефти и работают на запасах или устанавливают двойные цены. Единственный выход из этого тупика – проверить ситуацию на месте и выяснить, что там на самом деле происходит", – сказал собеседник Euractiv.
Другие мнения
В то же время другие дипломаты были более благосклонны к Украине.
"На человеческом уровне можно понять, зачем ремонтировать то, что финансирует военную машину другой стороны? Это абсурдная ситуация", - сказал один из них.
"Мы в ЕС отказываемся от российского газа и нефти. Альтернативы есть. Все, что касается "Дружбы", следует рассматривать в этом контексте", - добавил он.
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извинитьсяза свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
-
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
-
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
-
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але: а в єврокуколдів не викликає розчарування , що заблоковано життєво необхідні 90 лярдів? Чи що за угорські кошти параша клепає ракети і вбиває ними українців? Ба більше, а навіщо ЄК їхати до України перевіряти провід? Вони так з усіма країнами поза ЄС чинять?
ну, дуже потужне джерело правдивої інформації!
до, речі, до нас приїхала каллас.
може їй, щось покажуть?
впевнений, що кая дупля не відбиває, де дарницька тец, а де дружба.
Невже не можна було подумати заздалегідь?
Навіщо додавати нові проблеми для України на рівному місці?
(Часу і можливостей розвалити "дружбу" було достатньо)
Мамарімовскіє кадри, мєндєлі і хапугі