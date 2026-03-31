РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11829 посетителей онлайн
Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия
1 860 14

Решение Украины не показывать повреждения "Дружбы" вызвало разногласия в ЕС, - Euractiv

Украина не допускает миссию ЕС к нефтепроводу "Дружба": что там говорят?

Решение Украины не допускать миссию ЕС к инспектированию нефтепровода "Дружба" вызвало разногласия и разочарование в некоторых столицах стран-членов блока и в Брюсселе.

Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности охарактеризовал препятствия, создаваемые Киевом работе команды, отправленной для осмотра трубопровода, словами "неразумно", "загадка" и "непонятно".

"У нас нет четкого представления о том, какова украинская стратегия", — сказал он.

Инспекционная группа ЕС уже несколько недель находится в Украине, ожидая разрешения Киева на посещение трубопровода. На данный момент разрешение не предоставлено.

"Если трубопровод "Дружба" будет разблокирован, выиграют все стороны", - сказал другой дипломат ЕС, назвав эту задержку "загадкой".

"ЕС хочет принять еще один пакет санкций и оказать давление на Россию, Украина нуждается в кредите, Венгрия и Словакия критически зависят от поставок нефти и работают на запасах или устанавливают двойные цены. Единственный выход из этого тупика – проверить ситуацию на месте и выяснить, что там на самом деле происходит", – сказал собеседник Euractiv.

Другие мнения

В то же время другие дипломаты были более благосклонны к Украине.

"На человеческом уровне можно понять, зачем ремонтировать то, что финансирует военную машину другой стороны? Это абсурдная ситуация", - сказал один из них.

"Мы в ЕС отказываемся от российского газа и нефти. Альтернативы есть. Все, что касается "Дружбы", следует рассматривать в этом контексте", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

Автор: 

нефтепровод (157) Евросоюз (17889)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ну не допускають, то не допускають, напевно нашій владі шкода місію ЄС, а раптом тривога, а раптом напад, а раптом бомбардування, а раптом хтось загине. Хто тоді буде відповідати за втрату поважної особи з місії, рускі придурки, як завжди скажуть, що то не вони і їх там немає
показать весь комментарий
31.03.2026 09:49 Ответить
+3
Звісно щось нечисто, раз зе не показує дружбу.

Але: а в єврокуколдів не викликає розчарування , що заблоковано життєво необхідні 90 лярдів? Чи що за угорські кошти параша клепає ракети і вбиває ними українців? Ба більше, а навіщо ЄК їхати до України перевіряти провід? Вони так з усіма країнами поза ЄС чинять?
показать весь комментарий
31.03.2026 09:52 Ответить
+2
сказав співрозмовник Euractiv.

ну, дуже потужне джерело правдивої інформації!
до, речі, до нас приїхала каллас.
може їй, щось покажуть?
впевнений, що кая дупля не відбиває, де дарницька тец, а де дружба.
показать весь комментарий
31.03.2026 09:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
31.03.2026 09:49 Ответить
Нафтовий КВН.
показать весь комментарий
31.03.2026 09:51 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2026 09:52 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2026 09:52 Ответить
Тоді це факап з боку нашої влади.
Невже не можна було подумати заздалегідь?
Навіщо додавати нові проблеми для України на рівному місці?
(Часу і можливостей розвалити "дружбу" було достатньо)
показать весь комментарий
31.03.2026 09:57 Ответить
А ****** з фіциками шо витворяють? А країни ЄС просто спостерігають...
показать весь комментарий
31.03.2026 10:10 Ответить
Це не дає права виставити себе дурнями
показать весь комментарий
31.03.2026 10:20 Ответить
Кому?
показать весь комментарий
31.03.2026 10:30 Ответить
Хіба вони здатні щось думати хоч на крок? Там же ж юзікі та імбецили...
Мамарімовскіє кадри, мєндєлі і хапугі
показать весь комментарий
31.03.2026 10:55 Ответить
А якого хера ви так рано приперлись? Приїжджайте після 12 квітня
показать весь комментарий
31.03.2026 10:08 Ответить
""Якщо трубопровід "Дружба" буде розблоковано, виграють усі сторони", - усі сторони, це угорська жаба та *****?
показать весь комментарий
31.03.2026 10:13 Ответить
зелені недоумки ничого не можуть зробити як люди....підірвати в декількох місцях цей трубопровід та возити показувати хоч кому...
показать весь комментарий
31.03.2026 10:22 Ответить
Женіть шпіонів нах#й.
показать весь комментарий
31.03.2026 10:29 Ответить
 
 