Решение Украины не показывать повреждения "Дружбы" вызвало разногласия в ЕС, - Euractiv

Решение Украины не допускать миссию ЕС к инспектированию нефтепровода "Дружба" вызвало разногласия и разочарование в некоторых столицах стран-членов блока и в Брюсселе.

Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности охарактеризовал препятствия, создаваемые Киевом работе команды, отправленной для осмотра трубопровода, словами "неразумно", "загадка" и "непонятно".

"У нас нет четкого представления о том, какова украинская стратегия", — сказал он.

Инспекционная группа ЕС уже несколько недель находится в Украине, ожидая разрешения Киева на посещение трубопровода. На данный момент разрешение не предоставлено.

"Если трубопровод "Дружба" будет разблокирован, выиграют все стороны", - сказал другой дипломат ЕС, назвав эту задержку "загадкой".

"ЕС хочет принять еще один пакет санкций и оказать давление на Россию, Украина нуждается в кредите, Венгрия и Словакия критически зависят от поставок нефти и работают на запасах или устанавливают двойные цены. Единственный выход из этого тупика – проверить ситуацию на месте и выяснить, что там на самом деле происходит", – сказал собеседник Euractiv.

Другие мнения

В то же время другие дипломаты были более благосклонны к Украине.

"На человеческом уровне можно понять, зачем ремонтировать то, что финансирует военную машину другой стороны? Это абсурдная ситуация", - сказал один из них.

"Мы в ЕС отказываемся от российского газа и нефти. Альтернативы есть. Все, что касается "Дружбы", следует рассматривать в этом контексте", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

