Рішення України не показувати пошкодження "Дружби" викликало розбіжності у ЄС, - Euractiv
Рішення України не допускати місію ЄС до інспектування нафтопроводу "Дружба" викликало розбіжності та розчарування у деяких столицях країн-членів блоку та Брюсселі.
Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Один із дипломатів ЄС на умовах анонімності описав словами "нерозумно", "загадка" та "незрозуміло" перешкоджання Києвом роботі команди, відправленої для огляду трубопроводу.
"У нас немає чіткого уявлення про те, якою є українська стратегія", - сказав він.
Інспекційна група ЄС вже кілька тижнів перебуває в Україні, очікуючи дозволу Києва на відвідування трубопроводу. Наразі дозволу не надано.
"Якщо трубопровід "Дружба" буде розблоковано, виграють усі сторони", - сказав інший дипломат ЄС, назвавши цю затримку "загадкою".
"ЄС хоче ухвалити ще один пакет санкцій і чинити тиск на Росію, Україна потребує кредиту, Угорщина та Словаччина критично залежать від поставок нафти і працюють на запасах або встановлюють подвійні ціни. Єдиний вихід із цього глухого кута – перевірити ситуацію на місці та з’ясувати, що там насправді відбувається", - сказав співрозмовник Euractiv.
Інші думки
Водночас інші дипломати були більш прихильними до України.
"На людському рівні можна зрозуміти, навіщо ремонтувати щось, що фінансує військову машину іншої сторони? Це абсурдна ситуація", - сказав один із них.
"Ми в ЄС відмовляємося від російського газу та нафти. Альтернативи є. Все, що стосується "Дружби", слід розглядати в цьому контексті", - додав він.
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленськогоперепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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Але: а в єврокуколдів не викликає розчарування , що заблоковано життєво необхідні 90 лярдів? Чи що за угорські кошти параша клепає ракети і вбиває ними українців? Ба більше, а навіщо ЄК їхати до України перевіряти провід? Вони так з усіма країнами поза ЄС чинять?