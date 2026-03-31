Рішення України не показувати пошкодження "Дружби" викликало розбіжності у ЄС, - Euractiv

Рішення України не допускати місію ЄС до інспектування нафтопроводу "Дружба" викликало розбіжності та розчарування у деяких столицях країн-членів блоку та Брюсселі.

Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Один із дипломатів ЄС на умовах анонімності описав словами "нерозумно", "загадка" та "незрозуміло" перешкоджання Києвом роботі команди, відправленої для огляду трубопроводу.

"У нас немає чіткого уявлення про те, якою є українська стратегія", - сказав він.

Читайте: Нафтопровід "Дружба" було серйозно пошкоджено, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Інспекційна група ЄС вже кілька тижнів перебуває в Україні, очікуючи дозволу Києва на відвідування трубопроводу. Наразі дозволу не надано.

"Якщо трубопровід "Дружба" буде розблоковано, виграють усі сторони", - сказав інший дипломат ЄС, назвавши цю затримку "загадкою".

"ЄС хоче ухвалити ще один пакет санкцій і чинити тиск на Росію, Україна потребує кредиту, Угорщина та Словаччина критично залежать від поставок нафти і працюють на запасах або встановлюють подвійні ціни. Єдиний вихід із цього глухого кута – перевірити ситуацію на місці та з’ясувати, що там насправді відбувається", - сказав співрозмовник Euractiv.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелоні стала на бік Орбана у конфлікті з Україною, - Politico

Інші думки

Водночас інші дипломати були більш прихильними до України.

"На людському рівні можна зрозуміти, навіщо ремонтувати щось, що фінансує військову машину іншої сторони? Це абсурдна ситуація", - сказав один із них.

"Ми в ЄС відмовляємося від російського газу та нафти. Альтернативи є. Все, що стосується "Дружби", слід розглядати в цьому контексті", - додав він.

Читайте: В українців закінчаться гроші набагато швидше, ніж у нас нафта, - Сійярто

Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

Читайте: "Нетипова ситуація": Падіння експорту може спричинити рекордні залишки пшениці в Україні