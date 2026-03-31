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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
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Рішення України не показувати пошкодження "Дружби" викликало розбіжності у ЄС, - Euractiv

Україна не допускає місію ЄС до нафтопроводу Дружба: що там кажуть?

Рішення України не допускати місію ЄС до інспектування нафтопроводу "Дружба" викликало розбіжності та розчарування у деяких столицях країн-членів блоку та Брюсселі.

Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Один із дипломатів ЄС на умовах анонімності описав словами "нерозумно", "загадка" та "незрозуміло" перешкоджання Києвом роботі команди, відправленої для огляду трубопроводу.

"У нас немає чіткого уявлення про те, якою є українська стратегія", - сказав він.

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Інспекційна група ЄС вже кілька тижнів перебуває в Україні, очікуючи дозволу Києва на відвідування трубопроводу. Наразі дозволу не надано.

"Якщо трубопровід "Дружба" буде розблоковано, виграють усі сторони", - сказав інший дипломат ЄС, назвавши цю затримку "загадкою".

"ЄС хоче ухвалити ще один пакет санкцій і чинити тиск на Росію, Україна потребує кредиту, Угорщина та Словаччина критично залежать від поставок нафти і працюють на запасах або встановлюють подвійні ціни. Єдиний вихід із цього глухого кута – перевірити ситуацію на місці та з’ясувати, що там насправді відбувається", - сказав співрозмовник Euractiv.

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Інші думки

Водночас інші дипломати були більш прихильними до України.

"На людському рівні можна зрозуміти, навіщо ремонтувати щось, що фінансує військову машину іншої сторони? Це абсурдна ситуація", - сказав один із них.

"Ми в ЄС відмовляємося від російського газу та нафти. Альтернативи є. Все, що стосується "Дружби", слід розглядати в цьому контексті", - додав він.

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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Автор: 

нафтопровід (454) Євросоюз (15363)
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Топ коментарі
+8
Звісно щось нечисто, раз зе не показує дружбу.

Але: а в єврокуколдів не викликає розчарування , що заблоковано життєво необхідні 90 лярдів? Чи що за угорські кошти параша клепає ракети і вбиває ними українців? Ба більше, а навіщо ЄК їхати до України перевіряти провід? Вони так з усіма країнами поза ЄС чинять?
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31.03.2026 09:52 Відповісти
+6
Ну не допускають, то не допускають, напевно нашій владі шкода місію ЄС, а раптом тривога, а раптом напад, а раптом бомбардування, а раптом хтось загине. Хто тоді буде відповідати за втрату поважної особи з місії, рускі придурки, як завжди скажуть, що то не вони і їх там немає
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31.03.2026 09:49 Відповісти
+6
А якого хера ви так рано приперлись? Приїжджайте після 12 квітня
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31.03.2026 10:08 Відповісти

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