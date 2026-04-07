Орбан заявив, що в "українців не залишиться іншого вибору", як зняти "нафтову блокаду" після його перемоги на виборах
Якщо партія "Фідес" виграє вибори в Угорщині 12 квітня, то "в українців не залишиться іншого вибору", як знову відкрити нафтопровід "Дружба".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на спільній пресконференції з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який прибув підтримати його перед виборами.
За словами Орбана, уряд повинен забезпечити угорську економіку та угорських споживачів паливом та енергією, тому необхідно змусити українців відновити роботу нафтопроводу "Дружба".
"У нас є план"
"У нас є план, як це зробити. Ми фактично реалізуємо його крок за кроком, і я переконаний, що в кінці цього процесу, після перемоги національних сил на виборах тут, в Угорщині, у українців не залишиться іншого вибору, як зняти цю блокаду, знову відкрити нафтопровід, і Угорщина зможе просто повернутися до нормального функціонування", – заявив він.
Україна навмисне не відновлює постачання через "Дружбу"
Крім того, угорський прем’єр зазначив, що Україна навмисне не відновлює постачання через "Дружбу", щоб на виборах 12 квітня привести до влади проукраїнський уряд.
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленськогоперепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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