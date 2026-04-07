Орбан заявив, що в "українців не залишиться іншого вибору", як зняти "нафтову блокаду" після його перемоги на виборах

Якщо партія "Фідес" виграє вибори в Угорщині 12 квітня, то "в українців не залишиться іншого вибору", як знову відкрити нафтопровід "Дружба".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на спільній пресконференції з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який прибув підтримати його перед виборами.

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За словами Орбана, уряд повинен забезпечити угорську економіку та угорських споживачів паливом та енергією, тому необхідно змусити українців відновити роботу нафтопроводу "Дружба".

"У нас є план"

"У нас є план, як це зробити. Ми фактично реалізуємо його крок за кроком, і я переконаний, що в кінці цього процесу, після перемоги національних сил на виборах тут, в Угорщині, у українців не залишиться іншого вибору, як зняти цю блокаду, знову відкрити нафтопровід, і Угорщина зможе просто повернутися до нормального функціонування", – заявив він.

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Україна навмисне не відновлює постачання через "Дружбу"

Крім того, угорський прем’єр зазначив, що Україна навмисне не відновлює постачання через "Дружбу", щоб на виборах 12 квітня привести до влади проукраїнський уряд.

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.