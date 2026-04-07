Демократи ініціюють імпічмент глави Пентагону Гегсета через війну з Іраном

У США представниця Демократичної партії оголосила про намір ініціювати імпічмент міністра оборони Піта Гегсета через його дії у війні з Іраном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios.

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Що відомо

Конгресвумен від штату Аризона Яссамін Ансарі заявила, що наступного тижня внесе до Палати представників проєкт резолюції про імпічмент.

За її словами, Гегсет нібито "неодноразово порушував присягу та обов’язок перед Конституцією США".

Вона також звинуватила його у створенні загрози для американських військовослужбовців і заявила про можливі воєнні злочини.

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Додаткові заяви

Ансарі закликала також застосувати 25-ту поправку до Конституції США для усунення президента Дональда Трампа.

Вона пояснила це "небезпечними заявами" глави держави щодо війни з Іраном.

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Чому імпічмент малоймовірний

Водночас, за даними журналістів, реалізація такого сценарію практично неможлива.

Для імпічменту необхідна підтримка двох третин Сенату, однак обидві палати Конгресу перебувають під контролем республіканців.

Крім того, уряд США складається переважно з політиків, лояльних до Трампа, що робить малоймовірним застосування 25-ї поправки.

Це не перша спроба представників Демократичної партії підняти питання імпічменту Гегсета, однак жодна з них раніше не мала достатньої підтримки для реалізації.

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