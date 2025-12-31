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Гегсет вимагав звільнити генерала Каволі через заяви про російську загрозу, - NYT

Гегсет хотів звільнити генерала Каволі через "російське питання"

Очільник Пентагону Піт Гегсет вимагав звільнити головнокомандувача Збройних сил США в Європі й НАТО генерала Крістофера Каволі, який у виступі перед комітетом Сенату стверджував, що Росія становить "хронічну" і "зростаючу" загрозу.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що розлютило Гегсета 

У статті йдеться, що у квітні кореспондентка CNN Наташа Бертран опублікувала в X цитату з висловлюванням Каволі перед комітетом Сенату про те, що Росія становить "хронічну" і "зростаючу" загрозу.

Цю публікацію помічники переслали Гегсету як доказ того, що генерал нібито підриває зусилля, спрямовані на завоювання прихильності керманича РФ Володимира Путіна.

Після цього Гегсет сказав своєму головному помічнику Касперу: "звільніть Каволі".

Видання пише, що 8 квітня Каволі виступаючи із попередженням про загрозу з боку РФ перед комітетом Палати представників, не усвідомлював як близько перебував до звільнення.

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Розмова Гегсета з Каволі 

Міністр Гегсет зателефонував Каволі, за словами офіційного представника, який був в курсі розмови, та сказав, що своїми "словами, поведінкою та свідченнями" він підриває авторитет президента.

"Справа не в тому, що ви сказали, а в тому, чого ви не сказали. Ви не сказали про припинення вогню, ви не сказали про мир, ви не сказали про переговори",- сказав тоді шеф Пентагону.

Генерал Каволі міг стати одним із щонайменше 20 військових чиновників, яких звільнив міністр оборони, якби Каспер не вказав, що європейський генерал тимчасово контролюватиме американські ядерні сили в Європі, йдеться у статті. 

У липні його на ротаційній основі замінив генерал Алексус Гринкевич.

Дивіться також: Американський генерал Гринкевич офіційно став командувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі. ФОТО

Автор: 

Пентагон (1486) Каволі Крістофер (67) Гегсет Піт (152)
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Топ коментарі
+35
Гірше! Він до того ж дурень і алкоголік.
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31.12.2025 17:13 Відповісти
+18
Цей теж педофіл?
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31.12.2025 17:10 Відповісти
+18
Мабуть Каволі видніше - чим цьому піджаку
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31.12.2025 17:12 Відповісти

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