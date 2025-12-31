Гегсет вимагав звільнити генерала Каволі через заяви про російську загрозу, - NYT
Очільник Пентагону Піт Гегсет вимагав звільнити головнокомандувача Збройних сил США в Європі й НАТО генерала Крістофера Каволі, який у виступі перед комітетом Сенату стверджував, що Росія становить "хронічну" і "зростаючу" загрозу.
Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що розлютило Гегсета
У статті йдеться, що у квітні кореспондентка CNN Наташа Бертран опублікувала в X цитату з висловлюванням Каволі перед комітетом Сенату про те, що Росія становить "хронічну" і "зростаючу" загрозу.
Цю публікацію помічники переслали Гегсету як доказ того, що генерал нібито підриває зусилля, спрямовані на завоювання прихильності керманича РФ Володимира Путіна.
Після цього Гегсет сказав своєму головному помічнику Касперу: "звільніть Каволі".
Видання пише, що 8 квітня Каволі виступаючи із попередженням про загрозу з боку РФ перед комітетом Палати представників, не усвідомлював як близько перебував до звільнення.
Розмова Гегсета з Каволі
Міністр Гегсет зателефонував Каволі, за словами офіційного представника, який був в курсі розмови, та сказав, що своїми "словами, поведінкою та свідченнями" він підриває авторитет президента.
"Справа не в тому, що ви сказали, а в тому, чого ви не сказали. Ви не сказали про припинення вогню, ви не сказали про мир, ви не сказали про переговори",- сказав тоді шеф Пентагону.
Генерал Каволі міг стати одним із щонайменше 20 військових чиновників, яких звільнив міністр оборони, якби Каспер не вказав, що європейський генерал тимчасово контролюватиме американські ядерні сили в Європі, йдеться у статті.
У липні його на ротаційній основі замінив генерал Алексус Гринкевич.
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