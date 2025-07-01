Сирський подякував Каволі за підтримку України під час їх прощальної розмови

Головнокомандувач ЗСУ Олекснадр Сирський провів розмову з генералом армії США Крістофером Каволі, який залишає посаду командувача Європейського командування США та Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Я знаю генерала Каволі понад 10 років. Він — сильний та розумний військовий, високоосвічений дипломат та інтелектуал. Я щиро сподіваюся, що пік його військової кар'єри незабаром буде оточений й вершинами цивільних досягнень", - розповів Сирський.

Він також подякував генералу "а вашу службу, генерале, дякую за вашу дружбу та вашу постійну підтримку України".

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