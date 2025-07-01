УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10558 відвідувачів онлайн
Новини
440 1

Сирський подякував Каволі за підтримку України під час їх прощальної розмови

сирський,каволі

Головнокомандувач ЗСУ Олекснадр Сирський провів розмову з генералом армії США Крістофером Каволі, який залишає посаду командувача Європейського командування США та Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Я знаю генерала Каволі понад 10 років. Він — сильний та розумний військовий, високоосвічений дипломат та інтелектуал. Я щиро сподіваюся, що пік його військової кар'єри незабаром буде оточений й вершинами цивільних досягнень", - розповів Сирський.

Він також подякував генералу "а вашу службу, генерале, дякую за вашу дружбу та вашу постійну підтримку України".

Читайте: США призначили Алексуса Гринкевича новим головнокомандувачем НАТО в Європі

Автор: 

Каволі Крістофер (63) Сирський Олександр (668)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли США після Пьорл Харбора вступили у другу світову,всі японці,навіть громадяни Штатів,були депортовані в спеціальні табори.А у нас рашіянин керує обороною від рашіян...
показати весь коментар
01.07.2025 20:57 Відповісти
 
 