Сырский поблагодарил Каволи за поддержку Украины во время их прощального разговора

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с генералом армии США Кристофером Каволи, который покидает пост командующего Европейского командования США и Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Я знаю генерала Каволи более 10 лет. Он - сильный и умный военный, высокообразованный дипломат и интеллектуал. Я искренне надеюсь, что пик его военной карьеры вскоре будет окружен и вершинами гражданских достижений", - рассказал Сырский.

Он также поблагодарил генерала "за вашу службу, генерал, спасибо за вашу дружбу и вашу постоянную поддержку Украины".

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