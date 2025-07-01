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Сырский поблагодарил Каволи за поддержку Украины во время их прощального разговора

сырский,каволи

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с генералом армии США Кристофером Каволи, который покидает пост командующего Европейского командования США и Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Я знаю генерала Каволи более 10 лет. Он - сильный и умный военный, высокообразованный дипломат и интеллектуал. Я искренне надеюсь, что пик его военной карьеры вскоре будет окружен и вершинами гражданских достижений", - рассказал Сырский.

Он также поблагодарил генерала "за вашу службу, генерал, спасибо за вашу дружбу и вашу постоянную поддержку Украины".

Читайте: США назначили Алексуса Гринкевича новым главнокомандующим НАТО в Европе

Автор: 

Каволи Кристофер (59) Александр Сырский (641)


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01.07.2025 20:57 Ответить
 
 