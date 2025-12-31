РУС
Хегсет требовал уволить генерала Каволи из-за заявлений о российской угрозе, - NYT

Гегсет хотел уволить генерала Каволи из-за "российского вопроса"

Глава Пентагона Пит Хегсет потребовал уволить главнокомандующего Вооруженными силами США в Европе и НАТО генерала Кристофера Каволи, который в выступлении перед комитетом Сената утверждал, что Россия представляет "хроническую" и "растущую" угрозу.

Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Что разозлило Хегсета 

В статье говорится, что в апреле корреспондент CNN Наташа Бертран опубликовала в X цитату с высказыванием Каволи перед комитетом Сената о том, что Россия представляет "хроническую" и "растущую" угрозу.

Эту публикацию помощники переслали Хегсету как доказательство того, что генерал якобы подрывает усилия, направленные на завоевание расположения лидера РФ Владимира Путина.

После этого Хегсет сказал своему главному помощнику Касперу: "Увольте Каволи".

Издание пишет, что 8 апреля Каволи, выступая с предупреждением об угрозе со стороны РФ перед комитетом Палаты представителей, не осознавал, как близок был к увольнению.

Сырский поблагодарил Каволи за поддержку Украины во время их прощального разговора

Разговор Хегсета с Каволи 

Министр Хегсет позвонил Каволи, по словам официального представителя, который был в курсе разговора, и сказал, что своими "словами, поведением и показаниями" он подрывает авторитет президента.

"Дело не в том, что вы сказали, а в том, чего вы не сказали. Вы не сказали о прекращении огня, вы не сказали о мире, вы не сказали о переговорах", - сказал тогда шеф Пентагона.

Генерал Каволи мог стать одним из как минимум 20 военных чиновников, которых уволил министр обороны, если бы Каспер не указал, что европейский генерал будет временно контролировать американские ядерные силы в Европе, говорится в статье. 

В июле его на ротационной основе заменил генерал Алексус Гринкевич.

Американский генерал Гринкевич официально стал командующим Объединенными силами НАТО в Европе. ФОТО

Пентагон (1512) Каволи Кристофер (61) Хегсет Пит (111)
+12
Гірше! Він до того ж дурень і алкоголік.
31.12.2025 17:13 Ответить
+8
Цей теж педофіл?
31.12.2025 17:10 Ответить
+7
Мабуть Каволі видніше - чим цьому піджаку
31.12.2025 17:12 Ответить
Це видніше всім, хто бачить, який жлоб та гешефтер з його трильйонними *****-сдєлками Трумп та вилизувачі його сраки!
показать весь комментарий
31.12.2025 17:18 Ответить
Отставной майор нацгвардии США еще на многих генералах оттянется за разрушенную карьеру. Потому шо может.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:14 Ответить
зараз в штатах вся влада гнила і дурна. Від ідіота президента до нуркумана маська. То сама рубить сук на которому сидить
показать весь комментарий
31.12.2025 17:15 Ответить
Типовий московський унтєр пришибєєв із США!!!
В Україні, таких же, таранів-резнікових-чернишових-данилових-іванющенків-деркачів-сівковичів, з Урядового кварталу, як грязі на базарі!!!
Жоден не повішений!!
показать весь комментарий
31.12.2025 17:16 Ответить
Алкаш і гопник гегсед присяде на нари в свій час.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:18 Ответить
"... зусилля, спрямовані на завоювання прихильності керманича РФ Володимира Путіна."
Щоб завоювати прихильність х*ла, треба стати агентом ФСБ)
показать весь комментарий
31.12.2025 17:19 Ответить
НьюЙоркТаймс вже не жовта преса куплена кремлем?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:20 Ответить
хто? гексет?
не звертайте уваги - він *банутий...
показать весь комментарий
31.12.2025 17:25 Ответить
Печатка дебіла на обличчі в кожного з призначених Трампоном.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:47 Ответить
Світом правлять профани!
показать весь комментарий
31.12.2025 17:58 Ответить
Терористичний напад нахабної України на резиденцію миролюбивого пуйла цей індик вже засудив?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:59 Ответить
 
 