Хегсет требовал уволить генерала Каволи из-за заявлений о российской угрозе, - NYT

Глава Пентагона Пит Хегсет потребовал уволить главнокомандующего Вооруженными силами США в Европе и НАТО генерала Кристофера Каволи, который в выступлении перед комитетом Сената утверждал, что Россия представляет "хроническую" и "растущую" угрозу.

Что разозлило Хегсета

В статье говорится, что в апреле корреспондент CNN Наташа Бертран опубликовала в X цитату с высказыванием Каволи перед комитетом Сената о том, что Россия представляет "хроническую" и "растущую" угрозу.

Эту публикацию помощники переслали Хегсету как доказательство того, что генерал якобы подрывает усилия, направленные на завоевание расположения лидера РФ Владимира Путина.

После этого Хегсет сказал своему главному помощнику Касперу: "Увольте Каволи".

Издание пишет, что 8 апреля Каволи, выступая с предупреждением об угрозе со стороны РФ перед комитетом Палаты представителей, не осознавал, как близок был к увольнению.

Разговор Хегсета с Каволи

Министр Хегсет позвонил Каволи, по словам официального представителя, который был в курсе разговора, и сказал, что своими "словами, поведением и показаниями" он подрывает авторитет президента.

"Дело не в том, что вы сказали, а в том, чего вы не сказали. Вы не сказали о прекращении огня, вы не сказали о мире, вы не сказали о переговорах", - сказал тогда шеф Пентагона.

Генерал Каволи мог стать одним из как минимум 20 военных чиновников, которых уволил министр обороны, если бы Каспер не указал, что европейский генерал будет временно контролировать американские ядерные силы в Европе, говорится в статье.

В июле его на ротационной основе заменил генерал Алексус Гринкевич.

