Демократы инициируют импичмент главы Пентагона Хегсета из-за войны с Ираном

В США готовят резолюцию об отставке министра обороны

В США представительница Демократической партии объявила о намерении инициировать импичмент министра обороны Пита Хегсета из-за его действий в войне с Ираном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Axios.

Что известно

Конгрессвумен от штата Аризона Яссамин Ансари заявила, что на следующей неделе внесет в Палату представителей проект резолюции об импичменте.

По ее словам, Хегсет якобы "неоднократно нарушал присягу и обязанности перед Конституцией США".

Она также обвинила его в создании угрозы для американских военнослужащих и заявила о возможных военных преступлениях.

Читайте: Хегсет требовал уволить генерала Каволи из-за заявлений о российской угрозе, - NYT

Дополнительные заявления

Ансари также призвала применить 25-ю поправку к Конституции США для отстранения президента Дональда Трампа.

Она объяснила это "опасными заявлениями" главы государства о войне с Ираном.

Читайте также: Белый дом не может найти квалифицированных людей, готовых работать на Хегсета, — NBC News

Почему импичмент маловероятен

В то же время, по данным журналистов, реализация такого сценария практически невозможна.

Для импичмента необходима поддержка двух третей Сената, однако обе палаты Конгресса находятся под контролем республиканцев.

Кроме того, правительство США состоит преимущественно из политиков, лояльных к Трампу, что делает маловероятным применение 25-й поправки.

Это не первая попытка представителей Демократической партии поднять вопрос об импичменте Хегсета, однако ни одна из них ранее не имела достаточной поддержки для реализации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп перекладывает ответственность за войну США против Ирана на Хегсета

Де Трамп його викопав - він має таке відношення до міністра війни як морська свинка до моря
07.04.2026 11:27 Ответить
Нічого не вийде. Там одні трампонуті. Але приємно.
07.04.2026 11:34 Ответить
Згоден на всі 100%!
Трамп завчасно підготувався до 2-ї каденції по методичкам з кремля, бо побачив по подіям в Україні, що вони працюють, що може зробити з країною заміна "на демократичній"(??) основі всіх патріотів та фахівців на абсолютний шлак, який тільки те й робить, що заглядає трУмпу в рота та вихваляє цього рудого уЙопка. І там таких(як і в Україні) до 95%....якщо не більше. А головне, що там зараз респи заблокують це "в зародиші".
07.04.2026 11:41 Ответить
Війна в Ірані нагадує анекдот - Я його зловив! - тягни його сюди! - так він мене не пускає
07.04.2026 11:38 Ответить
Починати треба з трумпа. Але спочатку Ісран треба добити.
07.04.2026 11:40 Ответить
Для того щоб "спочатку Ісран треба добити" треба мати професіоналів в керівництві, а не клоунів! І хто про це може знати і судити, як не ми з нашим 7-річним досвідом шапітолія начолі держави.
07.04.2026 11:44 Ответить
 
 