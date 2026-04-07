Демократы инициируют импичмент главы Пентагона Хегсета из-за войны с Ираном
В США представительница Демократической партии объявила о намерении инициировать импичмент министра обороны Пита Хегсета из-за его действий в войне с Ираном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Axios.
Что известно
Конгрессвумен от штата Аризона Яссамин Ансари заявила, что на следующей неделе внесет в Палату представителей проект резолюции об импичменте.
По ее словам, Хегсет якобы "неоднократно нарушал присягу и обязанности перед Конституцией США".
Она также обвинила его в создании угрозы для американских военнослужащих и заявила о возможных военных преступлениях.
Дополнительные заявления
Ансари также призвала применить 25-ю поправку к Конституции США для отстранения президента Дональда Трампа.
Она объяснила это "опасными заявлениями" главы государства о войне с Ираном.
Почему импичмент маловероятен
В то же время, по данным журналистов, реализация такого сценария практически невозможна.
Для импичмента необходима поддержка двух третей Сената, однако обе палаты Конгресса находятся под контролем республиканцев.
Кроме того, правительство США состоит преимущественно из политиков, лояльных к Трампу, что делает маловероятным применение 25-й поправки.
Это не первая попытка представителей Демократической партии поднять вопрос об импичменте Хегсета, однако ни одна из них ранее не имела достаточной поддержки для реализации.
Трамп завчасно підготувався до 2-ї каденції по методичкам з кремля, бо побачив по подіям в Україні, що вони працюють, що може зробити з країною заміна "на демократичній"(??) основі всіх патріотів та фахівців на абсолютний шлак, який тільки те й робить, що заглядає трУмпу в рота та вихваляє цього рудого уЙопка. І там таких(як і в Україні) до 95%....якщо не більше. А головне, що там зараз респи заблокують це "в зародиші".