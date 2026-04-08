3 096 21
Китай відіграв певну роль, щоб Іран сів за стіл переговорів, - Трамп
Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули "повну та абсолютну перемогу" після укладення двотижневої угоди про припинення вогню з Іраном.
Про це він сказав журналістам AFP, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Обидві сторони домовилися про припинення вогню лише за годину до закінчення терміну, встановленого Трампом.
Трамп також сказав, що, на його думку, Китай відіграв певну роль у тому, щоб Іран сідав за стіл переговорів.
Видання нагадує, що Трамп мав відвідати Пекін у середині травня для зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.
Спочатку поїздка була запланована на початок квітня, але Трамп її відклав, заявивши, що йому довелося залишитися у Вашингтоні, щоб контролювати операцію в Ірані.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години. Згодом
- Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
Топ коментарі
+3 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар08.04.2026 08:35 Відповісти Посилання
+3 Iryna LIV #303361
показати весь коментар08.04.2026 08:36 Відповісти Посилання
+2 Сергей Папков #616945
показати весь коментар08.04.2026 08:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль