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Новини Операція США проти Ірану
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Китай відіграв певну роль, щоб Іран сів за стіл переговорів, - Трамп

Припинення вогню в Ірані: Трамп заявив про роль Китаю

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули "повну та абсолютну перемогу" після укладення двотижневої угоди про припинення вогню з Іраном.

Про це він сказав журналістам AFP, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Обидві сторони домовилися про припинення вогню лише за годину до закінчення терміну, встановленого Трампом.

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Трамп також сказав, що, на його думку, Китай відіграв певну роль у тому, щоб Іран сідав за стіл переговорів.

Видання нагадує, що Трамп мав відвідати Пекін у середині травня для зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Спочатку поїздка була запланована на початок квітня, але Трамп її відклав, заявивши, що йому довелося залишитися у Вашингтоні, щоб контролювати операцію в Ірані.

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Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години. Згодом
  • Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

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Автор: 

Іран (3591) США (26930) Трамп Дональд (9072)
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Топ коментарі
+3
Чому китай не відіграє головну роль з перемовин з Україною. Відповідь китай уйобок.
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08.04.2026 08:35 Відповісти
+3
Паперовий тигр Трампуш.
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08.04.2026 08:36 Відповісти
+2
А в чому 'повна і абсолютна перемога'? В тому, що протоку відкриють, так вона місяць тому, до початку бойових дій, і так була відкрита? Тобто створимо труднощі, щоб потім їх 'героїчно подолати'... Хіба Штати з Ізраїлем примусили Іран замінити теократичний режим світською владою (щоб аятоли повернулися в мечеті, де їм насправді і місце; щоб був розпущений і роззброєний КВІР)? Чи може Іран виходить з БРІКС, припиняє підтримку одіозних і агресивних ісламських течій і рухів за своїми кордонами?
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08.04.2026 08:47 Відповісти

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