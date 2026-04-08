Китай відіграв певну роль, щоб Іран сів за стіл переговорів, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули "повну та абсолютну перемогу" після укладення двотижневої угоди про припинення вогню з Іраном.

Про це він сказав журналістам AFP, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Обидві сторони домовилися про припинення вогню лише за годину до закінчення терміну, встановленого Трампом.

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Трамп також сказав, що, на його думку, Китай відіграв певну роль у тому, щоб Іран сідав за стіл переговорів.

Видання нагадує, що Трамп мав відвідати Пекін у середині травня для зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Спочатку поїздка була запланована на початок квітня, але Трамп її відклав, заявивши, що йому довелося залишитися у Вашингтоні, щоб контролювати операцію в Ірані.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години. Згодом

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

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