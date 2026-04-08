Китай сыграл определенную роль в том, чтобы Иран сел за стол переговоров, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты одержали "полную и абсолютную победу" после заключения двухнедельного соглашения о прекращении огня с Ираном.

Об этом он сказал журналистам AFP, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Обе стороны договорились о прекращении огня всего за час до истечения срока, установленного Трампом.

"Полная и абсолютная победа. 100 процентов. Без сомнения", - сказал лидер США.

В то же время он не ответил, вернется ли к своим первоначальным угрозам об уничтожении электростанций и мостов в Иране, если соглашение развалится.

Трамп также сказал, что, по его мнению, Китай сыграл определенную роль в том, чтобы Иран сел за стол переговоров.

Издание напоминает, что Трамп должен был посетить Пекин в середине мая для встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

Изначально поездка была запланирована на начало апреля, но Трамп ее отложил, заявив, что ему пришлось остаться в Вашингтоне, чтобы контролировать операцию в Иране.

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

То "уран для 10 ядерних бомб" аятоли віддають, чи ще поки що потримають в себе? 🤔
08.04.2026 08:48 Ответить
Чому китай не відіграє головну роль з перемовин з Україною. Відповідь китай уйобок.
08.04.2026 08:35 Ответить
Це зрозуміло, найбільший споживач нафти, за відсутності власного видобутку заїбався вдвічі за неї переплачувати.
08.04.2026 08:52 Ответить
Війні хана - навоювався аж в дупі кисло - тепер в Ормузі буду стригти купони - там крутяться бешені бабки - Трамп
08.04.2026 08:34 Ответить
08.04.2026 08:35 Ответить
Паперовий тигр Трампуш.
08.04.2026 08:36 Ответить
Хотів поїхати переможцем а приїде обісцяне лайно
08.04.2026 08:37 Ответить
Світ врятовано розходимось
08.04.2026 08:40 Ответить
Під каструлею з тим хаосом, який згенерував Трамп т. Сі то підкручує огонь, то пригашує. Кремль гріється у вогнища. Бенкет за рахунок США - Трампа, ніби "первого парня на деревне", яки любується самим собою і все більше розпалюється від уваги публіки.

Світом керують з обкому Пекін.
08.04.2026 08:42 Ответить
Водночас він не відповів, чи повернеться до своїх початкових погроз щодо знищення електростанцій та мостів в Ірані, якщо угода розпадеться.

Ну, звісно. Бо війну програно, тому давайте робити вигляд, що я цього не говорив.
08.04.2026 08:46 Ответить
Війна не програна і не виграна: просто невідомо навіщо збіглися, обмінялися ударами і розбіглися -- і всі залишилися при своїх. Тут пригадується анекдот про двох ковбоїв, які на спір за 100 баксів по черзі наїлися гімна, але обоє залишилися при своїх грошах. Але безсумнівно, такі 'дитячі ігри' авторитет Штатів в світі точно не зміцнюють. І це підтверджує той факт, що на чолі США опинився ідіот, який не має якихось усталених цілей своєї діяльності, не здатен продумувати план іх досягнення, не вміє розраховувати свої дії, але при цьому вважає себе найвеличнішим лідером всіх часів і народів (десь трохи попереду Ісуса Христа, Олександра Македонського, Юлія Цезаря та Наполеона І.
08.04.2026 08:59 Ответить
Ось я і кажу: тому давайте робити вигляд, що ми перемогли.
08.04.2026 09:01 Ответить
А в чому 'повна і абсолютна перемога'? В тому, що протоку відкриють, так вона місяць тому, до початку бойових дій, і так була відкрита? Тобто створимо труднощі, щоб потім їх 'героїчно подолати'... Хіба Штати з Ізраїлем примусили Іран замінити теократичний режим світською владою (щоб аятоли повернулися в мечеті, де їм насправді і місце; щоб був розпущений і роззброєний КВІР)? Чи може Іран виходить з БРІКС, припиняє підтримку одіозних і агресивних ісламських течій і рухів за своїми кордонами?
08.04.2026 08:47 Ответить
08.04.2026 08:48 Ответить
08.04.2026 08:52 Ответить
В Штатах якраз є власний видобуток нафти і чималенький. До того ж частину родовищ вони свідомо притримують до гірших часів просто, тому, що власна нафта нікуди не дінеться поки можна за прийнятну ціну купувати чужу.
08.04.2026 09:03 Ответить
Та я ж про Китай.
08.04.2026 09:05 Ответить
Такої ганьби США не було за всю їїх історію.
08.04.2026 09:09 Ответить
за два тижні бармалеї зберуть шахеди , відкопають входи до печер з ракетами і вимкнуть в Ізраїлі світло .
08.04.2026 09:19 Ответить
 
 