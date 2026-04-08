Китай сыграл определенную роль в том, чтобы Иран сел за стол переговоров, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты одержали "полную и абсолютную победу" после заключения двухнедельного соглашения о прекращении огня с Ираном.

Об этом он сказал журналистам AFP.

Обе стороны договорились о прекращении огня всего за час до истечения срока, установленного Трампом.

"Полная и абсолютная победа. 100 процентов. Без сомнения", - сказал лидер США.

В то же время он не ответил, вернется ли к своим первоначальным угрозам об уничтожении электростанций и мостов в Иране, если соглашение развалится.

Трамп также сказал, что, по его мнению, Китай сыграл определенную роль в том, чтобы Иран сел за стол переговоров.

Издание напоминает, что Трамп должен был посетить Пекин в середине мая для встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

Изначально поездка была запланирована на начало апреля, но Трамп ее отложил, заявив, что ему пришлось остаться в Вашингтоне, чтобы контролировать операцию в Иране.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

