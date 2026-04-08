Китай сыграл определенную роль в том, чтобы Иран сел за стол переговоров, - Трамп
Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты одержали "полную и абсолютную победу" после заключения двухнедельного соглашения о прекращении огня с Ираном.
Об этом он сказал журналистам AFP, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Обе стороны договорились о прекращении огня всего за час до истечения срока, установленного Трампом.
"Полная и абсолютная победа. 100 процентов. Без сомнения", - сказал лидер США.
В то же время он не ответил, вернется ли к своим первоначальным угрозам об уничтожении электростанций и мостов в Иране, если соглашение развалится.
Трамп также сказал, что, по его мнению, Китай сыграл определенную роль в том, чтобы Иран сел за стол переговоров.
Издание напоминает, что Трамп должен был посетить Пекин в середине мая для встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.
Изначально поездка была запланирована на начало апреля, но Трамп ее отложил, заявив, что ему пришлось остаться в Вашингтоне, чтобы контролировать операцию в Иране.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
Під каструлею з тим хаосом, який згенерував Трамп т. Сі то підкручує огонь, то пригашує. Кремль гріється у вогнища. Бенкет за рахунок США - Трампа, ніби "первого парня на деревне", яки любується самим собою і все більше розпалюється від уваги публіки.
Світом керують з обкому Пекін.
Ну, звісно. Бо війну програно, тому давайте робити вигляд, що я цього не говорив.