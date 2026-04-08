Хегсет подает Трампу ложные отчеты об операции в Иране, - The Washington Post
В администрации Трампа обеспокоены тем, что заявления главы Пентагона Пита Хегсета об операции в Иране являются "слишком оптимистичными" и могут ввести в заблуждение общественность и президента.
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Хаотичная, но успешная спасательная миссия пилотов сбитого Ираном истребителя F-15E стала ярчайшим свидетельством того, что неоднократные заявления Хегсета о господстве в воздухе вызывают серьезные опасения.
"Пит не говорит президенту правду. В результате президент постоянно повторяет вводящую в заблуждение информацию", - сказал один из чиновников администрации президента США.
Глава Пентагона неделями утверждал, что у Ирана "нет ПВО" и он "ничего не может поделать" в отношении вторжений США с воздуха.
Трамп во время пресс-конференции заявил, что американский истребитель F-15 был сбит ракетой с тепловым наведением.
"Ему повезло. Это был счастливый случай", - сказал Трамп.
Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл назвал проверку публичных высказываний Хегсета "ложью и пропагандой".
Что говорят в Белом доме?
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отвергла любые утверждения о том, что Хегсет дезинформировал президента.
"Он всегда имел полную картину конфликта. Ничто не удивило ни его, ни наших военных планировщиков, которые были готовы к любым возможным непредвиденным обстоятельствам", - добавила она.
Американские чиновники говорят, что заявления Хегсета о ходе операции выходят за рамки его заявлений о доминировании США в воздухе.
Одним из главных источников споров являются комментарии Хегсета об успешных усилиях США по уничтожению ракетных и беспилотных программ Ирана, которые представляют самую серьезную угрозу для американских и израильских активов в регионе, говорят собеседники.
Источники также заявляют, что более половины ракетных пусковых установок страны остаются неповрежденными, а в арсенале Ирана все еще хранятся тысячи беспилотников.
В то же время 31 марта Хегсет сообщал журналистам, что количество запусков иранских ракет и беспилотников упало до самого низкого уровня с начала операции. Это было представлено как доказательство того, что удары США и Израиля ухудшают способность Ирана выдерживать атаки.
В то же время представители администрации заявили, что утверждения Хегсета не соответствовали действительности.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вимальовується ось така нехитра комбінація. вітьок (він же уїткофф) чи хтось інший (дуже вумний та хитрий) запропонував рудому викотити ультиматум ірану. Але при цьому погодитися на будь-які зустрічні вимоги аятол/квіру. Для публіки у штатах/світі це мало б виглядати так: ми їм пригрозили і вони злякалися. Звісно ж, план з 10 пунктів ніхто показувати не буде. Ну бо це очевидна поразка. Насправді ж, тампону та його шоблі як повітря необхідно припинення війни. Ракети/бомби майде закінчилися, а його рейтинг популярності впав до рекордно низької позначки. Тому вже не буде відновлення бойових дій після 2 тижнів. Це кінець ганебної війни тампона.
АмерікаПєчонка Грейт Агайн