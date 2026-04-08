Хегсет подает Трампу ложные отчеты об операции в Иране, - The Washington Post

В администрации Трампа обеспокоены тем, что заявления главы Пентагона Пита Хегсета об операции в Иране являются "слишком оптимистичными" и могут ввести в заблуждение общественность и президента.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Хаотичная, но успешная спасательная миссия пилотов сбитого Ираном истребителя F-15E стала ярчайшим свидетельством того, что неоднократные заявления Хегсета о господстве в воздухе вызывают серьезные опасения.

"Пит не говорит президенту правду. В результате президент постоянно повторяет вводящую в заблуждение информацию", - сказал один из чиновников администрации президента США.

Глава Пентагона неделями утверждал, что у Ирана "нет ПВО" и он "ничего не может поделать" в отношении вторжений США с воздуха.

Трамп во время пресс-конференции заявил, что американский истребитель F-15 был сбит ракетой с тепловым наведением.

"Ему повезло. Это был счастливый случай", - сказал Трамп.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл назвал проверку публичных высказываний Хегсета "ложью и пропагандой".

Что говорят в Белом доме?

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отвергла любые утверждения о том, что Хегсет дезинформировал президента.

"Он всегда имел полную картину конфликта. Ничто не удивило ни его, ни наших военных планировщиков, которые были готовы к любым возможным непредвиденным обстоятельствам", - добавила она.

Американские чиновники говорят, что заявления Хегсета о ходе операции выходят за рамки его заявлений о доминировании США в воздухе.

Одним из главных источников споров являются комментарии Хегсета об успешных усилиях США по уничтожению ракетных и беспилотных программ Ирана, которые представляют самую серьезную угрозу для американских и израильских активов в регионе, говорят собеседники.

Источники также заявляют, что более половины ракетных пусковых установок страны остаются неповрежденными, а в арсенале Ирана все еще хранятся тысячи беспилотников.

В то же время 31 марта Хегсет сообщал журналистам, что количество запусков иранских ракет и беспилотников упало до самого низкого уровня с начала операции. Это было представлено как доказательство того, что удары США и Израиля ухудшают способность Ирана выдерживать атаки.

В то же время представители администрации заявили, что утверждения Хегсета не соответствовали действительности.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, що Іран та США вийшли з критичної фази: перемир'я можливе протягом години.

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

