Трамп заявил о "полной и абсолютной победе" над Ираном
Американская сторона убеждена, что Соединённые Штаты одержали "полную и безоговорочную победу" после заключения соглашения о двухнедельном перемирии с Ираном.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам AFP в телефонном разговоре, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп уверен в "победе"
Лидер США оптимистично настроен в отношении перемирия с Ираном, несмотря на то, что Тегеран также охарактеризовал его как победу для своей стороны.
Полная и абсолютная победа. 100 процентов. Без сомнения", - сказал Трамп.
"У нас есть соглашение из 15 пунктов, большинство из которых уже согласовано. Посмотрим, что будет. Посмотрим, дойдет ли оно до конца", - добавил он.
Что предшествовало?
Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
А по факту:
■ Іран дав ***** першій армії світу,
■ примусив до припинення вогню,
■ примусив до перемир'я,
■ примусив до ведення переговорів.
Заперечте мені, панове.
ні
■ примусив до припинення вогню,
так
■ примусив до перемир'я,
так
■ примусив до ведення переговорів.
так
Хто переміг?
Думай-те
На ринг вийшли двоє. Легковик і супертяж. Обмінялись ударами. Тобто давали ******** на обидва боки.
Супертяж після першого раунду запросив додаткового перепочинку.
Хто переміг?
Ціллю аятол було утриматись при владі.
Режим встояв.
Своєї цілі паДонні не досяг.
Хто переміг?
Але раунд за чалманами. Таке.
Одного не розумію, як ще Іран не зміг виснажити їхнє ППО. Чого вони як кацли не запускали оп 500-1000 шахедів на добу по різним напряках
Тільки це ? А те що рушникоголові повністю заблокували Ормузьку протоку-це нічого ? Те що захерачили у декількох країнах навкруги величезну купу нафтогазовидобутку-це нічого ? Те що через ці дії ірану ціни на енергоносії, а відповідно і ну усі товари злетіли так, що це схоже на загальносвітову кризу-це нічого ? Те що наприлітало як по віськових, так і цивільних об'єктах не тільки Ізраїлю, а й усіх сусідніх країн-це нічого ? Просто навкруги ірану-не території штатів, тому можна сказати що штати майже не зачепило.
Євреї не заспокояться поки є Іран, а Іран не заспокоїться поки є Ізраїль.
Хоча було б непогано, якби Трамп під сусіднім апаратом лежав.
Тепер і Уйлу не зазорно заявити про "повну перемогу над Україною".
Ітипілом на фоні Трампа не буде виглядати...
1. Принцип ненападения
2. Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом
3. Принятие обогащения урана
4. Отмена всех основных санкций
5. Отмена всех вторичных санкций
6. Прекращение действия всех резолюций СБ ООН
7. Прекращение действия всех резолюций Совета управляющих
8. Выплата компенсации Ирану
9. Вывод боевых войск США из Ближнего Востока
10. Прекращение войны на всех фронтах"
Іран атакував шахедами...
Іран атакував балістикою...
Іран здійснив атаку на танкер...
ПЕ-РЕ-МО-ХА!!!!
Ми сміємося над Трампом, але він не ЗНИЩУЄ свій народ, не вводить ДЕРЖАВНЕ КРІПАЦТВО і не розказує казки про НЕЗЛАМНІСТЬ і СТІЙКІСТЬ, що насправді є ЗАГНАНИМ В ЗЛИДНІ НАРОДОМ І ПРИМУСОВОЮ РАБСЬКОЮ АРМІЄЮ у найгірших руснявих традиціях.