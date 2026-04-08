Трамп заявил о "полной и абсолютной победе" над Ираном

Американская сторона убеждена, что Соединённые Штаты одержали "полную и безоговорочную победу" после заключения соглашения о двухнедельном перемирии с Ираном.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам AFP в телефонном разговоре, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп уверен в "победе"

Лидер США оптимистично настроен в отношении перемирия с Ираном, несмотря на то, что Тегеран также охарактеризовал его как победу для своей стороны.

Полная и абсолютная победа. 100 процентов. Без сомнения", - сказал Трамп.

"У нас есть соглашение из 15 пунктов, большинство из которых уже согласовано. Посмотрим, что будет. Посмотрим, дойдет ли оно до конца", - добавил он.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

