Трамп заявив про "повну і абсолютну перемогу" над Іраном

Американська сторона переконана, що Сполучені Штати здобули "повну й беззаперечну перемогу" після укладення домовленості про двотижневе перемир’я з Іраном.

Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам AFP у телефонній розмові, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп впевнений у "перемозі"

Лідер США оптимістично налаштований щодо перемир'я з Іраном, попри те, що Тегеран також описав його як перемогу для своєї сторони.

Повна і абсолютна перемога. 100 відсотків. Без сумніву", - сказав Трамп.

"У нас є угода з 15 пунктів, більшість з яких вже узгоджено. Побачимо, що станеться. Побачимо, чи дійде вона до кінця", - додав він.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години. Згодом

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

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