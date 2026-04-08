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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп заявив про "повну і абсолютну перемогу" над Іраном

Трамп каже про перемогу над Іраном

Американська сторона переконана, що Сполучені Штати здобули "повну й беззаперечну перемогу" після укладення домовленості про двотижневе перемир’я з Іраном.

Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам AFP у телефонній розмові, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп впевнений у "перемозі"

Лідер США оптимістично налаштований щодо перемир'я з Іраном, попри те, що Тегеран також описав його як перемогу для своєї сторони.

Повна і абсолютна перемога. 100 відсотків. Без сумніву", - сказав Трамп.

"У нас є угода з 15 пунктів, більшість з яких вже узгоджено. Побачимо, що станеться. Побачимо, чи дійде вона до кінця", - додав він.

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Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години. Згодом
  • Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

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Автор: 

Іран (3591) США (26930) Трамп Дональд (9072)
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Топ коментарі
+23
У цій епічній дичині мене може втішити тільки сподівання що для нас не буде дефіциту на БК для наших Patriot і іншої зброї.
А по факту:
■ Іран дав ***** першій армії світу,
■ примусив до припинення вогню,
■ примусив до перемир'я,
■ примусив до ведення переговорів.
Заперечте мені, панове.
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08.04.2026 09:49 Відповісти
+16
■ Іран дав ***** першій армії світу,
ні

■ примусив до припинення вогню,
так

■ примусив до перемир'я,
так

■ примусив до ведення переговорів.
так
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08.04.2026 09:51 Відповісти
+11
патужний пабідун
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08.04.2026 09:59 Відповісти

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