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Трамп заявив про "повну і абсолютну перемогу" над Іраном
Американська сторона переконана, що Сполучені Штати здобули "повну й беззаперечну перемогу" після укладення домовленості про двотижневе перемир’я з Іраном.
Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам AFP у телефонній розмові, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп впевнений у "перемозі"
Лідер США оптимістично налаштований щодо перемир'я з Іраном, попри те, що Тегеран також описав його як перемогу для своєї сторони.
Повна і абсолютна перемога. 100 відсотків. Без сумніву", - сказав Трамп.
"У нас є угода з 15 пунктів, більшість з яких вже узгоджено. Побачимо, що станеться. Побачимо, чи дійде вона до кінця", - додав він.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години. Згодом
- Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
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А по факту:
■ Іран дав ***** першій армії світу,
■ примусив до припинення вогню,
■ примусив до перемир'я,
■ примусив до ведення переговорів.
Заперечте мені, панове.
ні
■ примусив до припинення вогню,
так
■ примусив до перемир'я,
так
■ примусив до ведення переговорів.
так