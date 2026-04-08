Вища рада нацбезпеки Ірану заявила про "нищівну поразку" США та привітала іранців з "історичною" перемогою

Вища рада національної безпеки Ірану подала двотижневе перемир'я як перемогу над США та союзниками.

Про це йдеться у заяві Вищої ради національної безпеки Ірану, інформує Цензор.НЕТ.

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Іран заявив про "перемогу"

"Ворог у своїй несправедливій, незаконній і злочинній війні проти іранського народу зазнав беззаперечної, історичної та нищівної поразки...Іран здобув велику перемогу. Це змусило США прийняти запропонований Іраном план із 10 пунктів, який передбачає: зобов’язання не здійснювати агресію, збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою, визнання права на збагачення урану, скасування всіх первинних і вторинних санкцій, припинення всіх резолюцій Ради Безпеки та наглядових органів, виплату компенсацій Ірану, виведення американських бойових сил із регіону та припинення війни на всіх фронтах, зокрема проти ісламського спротиву в Лівані", - переконує Вища рада національної безпеки Ірану.

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"Ми вітаємо народ Ірану з цією перемогою і знову наголошуємо, що до остаточного узгодження деталей перемоги офіційні особи і народ повинні залишатися єдиними і непохитними", - йдеться у заяві.

"Іран і сили спротиву майже повністю знищили військову машину США в регіоні, завдали нищівних ударів по інфраструктурі та ресурсах, які ворог роками створював для цієї війни, спричинили значні втрати американським силам, а також завдали серйозних ударів по цілях на окупованих територіях, що змусило ворога усвідомити вже через приблизно 10 днів від початку війни, що він не здатен перемогти, і тому почати шукати шляхи для встановлення контактів різними каналами", - додали в Ірані.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години. Згодом

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

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