Вища рада нацбезпеки Ірану заявила про "нищівну поразку" США та привітала іранців з "історичною" перемогою
Вища рада національної безпеки Ірану подала двотижневе перемир'я як перемогу над США та союзниками.
Про це йдеться у заяві Вищої ради національної безпеки Ірану, інформує Цензор.НЕТ.
Іран заявив про "перемогу"
"Ворог у своїй несправедливій, незаконній і злочинній війні проти іранського народу зазнав беззаперечної, історичної та нищівної поразки...Іран здобув велику перемогу. Це змусило США прийняти запропонований Іраном план із 10 пунктів, який передбачає: зобов’язання не здійснювати агресію, збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою, визнання права на збагачення урану, скасування всіх первинних і вторинних санкцій, припинення всіх резолюцій Ради Безпеки та наглядових органів, виплату компенсацій Ірану, виведення американських бойових сил із регіону та припинення війни на всіх фронтах, зокрема проти ісламського спротиву в Лівані", - переконує Вища рада національної безпеки Ірану.
"Ми вітаємо народ Ірану з цією перемогою і знову наголошуємо, що до остаточного узгодження деталей перемоги офіційні особи і народ повинні залишатися єдиними і непохитними", - йдеться у заяві.
"Іран і сили спротиву майже повністю знищили військову машину США в регіоні, завдали нищівних ударів по інфраструктурі та ресурсах, які ворог роками створював для цієї війни, спричинили значні втрати американським силам, а також завдали серйозних ударів по цілях на окупованих територіях, що змусило ворога усвідомити вже через приблизно 10 днів від початку війни, що він не здатен перемогти, і тому почати шукати шляхи для встановлення контактів різними каналами", - додали в Ірані.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години. Згодом
- Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
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Але по факту, Трамп за рік свого президентства знищив репутацію Штатів, як світового лідера, зруйнував союзи, довіру, наблизив крах долара, як резервної валюти. Більшого дегенерата на найважливішій посаді важко собі уявити.
Повна поразка діпстейту та американських спецслужб, що допустили пришестя цього, кремлівського агента до влади.
Цікаво - а на кого подадуть заявку на "Нобелівку"?