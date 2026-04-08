Іранським військовим наказали негайно припинити бойові дії, - CNN

Новопризначений верховний лідер Ірану Можтаба Хаменеї розпорядився, щоб усі збройні сили країни негайно припинили бойові дії.

Про це повідомив телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Чи є це кінцем війни?

"Це не кінець війни, але усі військові підрозділи мусять дотриматися наказу Верховного лідера та припинити вогонь", - йдеться у наказі, текст якого було озвучено в ефірі державного телеканалу Ірану.

Варто зазначити, що наказ було оприлюднено приблизно за дві години після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про відкладення на два тижні ударів по енергетичній інфраструктурі та мостах Ірану в обмін на негайне відкриття руху Ормузькою протокою.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години. Згодом

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

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