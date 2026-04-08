Иранским военным приказали немедленно прекратить боевые действия, - CNN
Вновь назначенный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился, чтобы все вооруженные силы страны немедленно прекратили боевые действия.
Об этом сообщил телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Является ли это концом войны?
"Это не конец войны, но все воинские подразделения должны выполнить приказ Верховного лидера и прекратить огонь", - говорится в приказе, текст которого был озвучен в эфире государственного телеканала Ирана.
Стоит отметить, что приказ был обнародован примерно через два часа после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке на две недели ударов по энергетической инфраструктуре и мостам Ирана в обмен на немедленное открытие движения через Ормузский пролив.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
А США та Ізраїль півтора місяця високоточної нищили інфраструктури та зброю Ірану.