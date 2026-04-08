Иранским военным приказали немедленно прекратить боевые действия, - CNN

WSJ: Переговоры между США и Ираном о перемирии зашли в тупик

Вновь назначенный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился, чтобы все вооруженные силы страны немедленно прекратили боевые действия.

Об этом сообщил телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Является ли это концом войны?

"Это не конец войны, но все воинские подразделения должны выполнить приказ Верховного лидера и прекратить огонь", - говорится в приказе, текст которого был озвучен в эфире государственного телеканала Ирана.

Стоит отметить, что приказ был обнародован примерно через два часа после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке на две недели ударов по энергетической инфраструктуре и мостам Ирана в обмен на немедленное открытие движения через Ормузский пролив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пакистан призвал США отложить дедлайн для Ирана на две недели: Трамп думает, Израиль усиливает ПВО

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

Читайте также: В ЕС не комментируют заявление Трампа об уничтожении "целой цивилизации"

"поезд, стой! раз, два..."
що там на рахунок квір?
08.04.2026 06:34 Ответить
Доброго ранку,В'єтнам!!
08.04.2026 06:44 Ответить
Що мається на увазі? 🤔 Адже ці "військові" бойові дії вели на власній території, відбивпю и атаки США і Ізраїлю, причому досить хаотично.
08.04.2026 08:00 Ответить
"досить хаотично" Іран стріляв по своїм сусідам.
А США та Ізраїль півтора місяця високоточної нищили інфраструктури та зброю Ірану.
08.04.2026 08:23 Ответить
А я про що? До речі, більшість американських літаків знищили не іранці, а самі американці.
08.04.2026 08:41 Ответить
"Нужно просто пєрєстать стрєлять.." десь ми вже таке чули.
08.04.2026 08:02 Ответить
Трамп відповз
08.04.2026 08:09 Ответить
 
 