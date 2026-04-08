Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о "сокрушительном поражении" США и поздравил иранцев с "исторической" победой

Высший совет национальной безопасности Ирана представил двухнедельное перемирие как победу над США и их союзниками.

Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Иран заявил о "победе"

"Враг в своей несправедливой, незаконной и преступной войне против иранского народа потерпел безоговорочное, историческое и сокрушительное поражение... Иран одержал великую победу. Это заставило США принять предложенный Ираном план из 10 пунктов, который предусматривает: обязательство не осуществлять агрессию, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, признание права на обогащение урана, отмену всех первичных и вторичных санкций, прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности и надзорных органов, выплату компенсаций Ирану, вывод американских боевых сил из региона и прекращение войны на всех фронтах, в частности против исламского сопротивления в Ливане", - заявляет Высший совет национальной безопасности Ирана.

"Мы поздравляем народ Ирана с этой победой и вновь подчеркиваем, что до окончательного согласования деталей победы официальные лица и народ должны оставаться едиными и непоколебимыми", - говорится в заявлении.

"Иран и силы сопротивления почти полностью уничтожили военную машину США в регионе, нанесли сокрушительные удары по инфраструктуре и ресурсам, которые враг годами создавал для этой войны, причинили значительные потери американским силам, а также нанесли серьезные удары по целям на оккупированных территориях, что заставило врага осознать уже примерно через 10 дней после начала войны, что он не способен победить, и поэтому начать искать пути для установления контактов по различным каналам", - добавили в Иране.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

