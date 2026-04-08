Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о "сокрушительном поражении" США и поздравил иранцев с "исторической" победой
Высший совет национальной безопасности Ирана представил двухнедельное перемирие как победу над США и их союзниками.
Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана, сообщает Цензор.НЕТ.
Иран заявил о "победе"
"Враг в своей несправедливой, незаконной и преступной войне против иранского народа потерпел безоговорочное, историческое и сокрушительное поражение... Иран одержал великую победу. Это заставило США принять предложенный Ираном план из 10 пунктов, который предусматривает: обязательство не осуществлять агрессию, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, признание права на обогащение урана, отмену всех первичных и вторичных санкций, прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности и надзорных органов, выплату компенсаций Ирану, вывод американских боевых сил из региона и прекращение войны на всех фронтах, в частности против исламского сопротивления в Ливане", - заявляет Высший совет национальной безопасности Ирана.
"Мы поздравляем народ Ирана с этой победой и вновь подчеркиваем, что до окончательного согласования деталей победы официальные лица и народ должны оставаться едиными и непоколебимыми", - говорится в заявлении.
"Иран и силы сопротивления почти полностью уничтожили военную машину США в регионе, нанесли сокрушительные удары по инфраструктуре и ресурсам, которые враг годами создавал для этой войны, причинили значительные потери американским силам, а также нанесли серьезные удары по целям на оккупированных территориях, что заставило врага осознать уже примерно через 10 дней после начала войны, что он не способен победить, и поэтому начать искать пути для установления контактов по различным каналам", - добавили в Иране.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
Цікаво - а на кого подадуть заявку на "Нобелівку"?
«Повна й остаточна перемога. На 100 відсотків. Без сумнівів», - сказав він в інтерв'ю агентству AFP у вівторок.
Але по факту, Трамп за рік свого президентства знищив репутацію Штатів, як світового лідера, зруйнував союзи, довіру, наблизив крах долара, як резервної валюти. Більшого дегенерата на найважливішій посаді важко собі уявити.
Повна поразка діпстейту та американських спецслужб, що допустили пришестя цього, кремлівського агента до влади.
Руда білка не дасть збрехати.
❗️❗️ Іран заявляє, що США погодилися на таке, - Clash
▪️ Зобов'язання про ненапад.
▪️ Збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою.
▪️ Згода на збагачення урану.
▪️ Скасування всіх первинних санкцій.
▪️ Скасування всіх вторинних санкцій.
▪️ Припинення дії всіх резолюцій Ради Безпеки ООН.
▪️ Припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ.
▪️ Виплата компенсації Ірану.
▪️ Виведення американських бойових сил з регіону.
▪️Припинення війни на всіх фронтах, включаючи війну проти «Хезболли» в Лівані.
Виконали програму мінімум.
То ніхто з народу не буде обурюватися-скажуть є репарації і ми перемогли-вони ківнуть і підуть далі козу доїти.
Наскілтки я пам'ятаю, на підході ще один авіаносець та морська піхота.
Але якщо перемир'я буде дотримуватися, то Трамп це використає в нашій ситуации, мовляв, бачите, перемир'я можливе, го миритися.
Єдиний камінь спотикання це виплата компенсацій. Але тут тако може запропонувати спільні бізнес-проекти. Типу, ми інвестуємо у вашу нафтову галузь і спільно зароблятимемо на цьому. Ну якщо він може з кацапами про це домовлятися, то що заважає з аятолами???
Місяць безперервних цілеспрямованих бомбардувань ВПК та промисловості Ірану і втрата всього декількох літаків та 13 військових США.
Нічого з цього не норм.
На підставі розмов із прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом та фельдмаршалом Асімом Муніром, під час яких вони попросили мене призупинити напад руйнівної сили, що має бути завданий сьогодні ввечері по Ірану, та за умови, що Ісламська Республіка Іран погодиться на ПОВНЕ, НЕЗАБАРНЕ та БЕЗПЕЧНЕ ВІДКРИТТЯ Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та атаку на Іран на строк у два тижні. Це буде двостороннє ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ! Причиною цього є те, що ми вже досягли та перевищили всі військові цілі і знаходяться на дуже просунутій стадії укладення остаточної Угоди щодо довгострокового МИРУ з Іраном та МИРУ на Близькому Сході. Ми отримали 10-пунктну пропозицію від Ірану і вважаємо, що це є працездатною основою для переговорів. Сполучені Штати та Іран досягли згоди майже з усіх питань, що раніше були предметом суперечок, але двотижневий період дозволить остаточно доопрацювати та укласти угоду. Від імені Сполучених Штатів Америки, як президент, а також представляючи країни Близького Сходу, для мене є честю, що ця довготривала проблема наближається до вирішення.
Дякую за увагу до цього питання!
Президент Дональд Дж. Трамп
І що що отримали, кацапи нам тоже передавали вимоги які не можливо виконати.
Ніхто виводити війська з близького сходу не буде.
Протока є міжнародними водами.
Про Уран вже казали, ні США ні Ізраіль не погодяться на те щоб у Вовна була ядерна бомба.
От цей момент особливо цікавий. 😁
У ************ вхлам Ірану не закінчилися, а у самої потужної військової індустрії закінчилися.
❗️ Іран через посередників заявив, що досі має у своєму арсеналі близько 15 тисяч ракет і 45 тисяч дронів, - WSJ
У Тегерані вважають, що перебувають у вигідній позиції й не планують відступати від своїх вимог
Але ж це все, зваісно, піздьож. Так?
Окрім авіаносців, у регіон прибули десантні групи зі складу морської піхоти (на чолі з USS Tripoli), а кількість американських військових у країнах Перської затоки зросла до понад 50 000 осіб.Сполучені Штати також перекинули додаткові винищувачі F-22 Raptor та F-35 на бази в Ізраїлі та Йорданії.