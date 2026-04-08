РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14310 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
6 373 77

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о "сокрушительном поражении" США и поздравил иранцев с "исторической" победой

Катар и ОАЭ хотят скорейшего завершения войны в Иране

Высший совет национальной безопасности Ирана представил двухнедельное перемирие как победу над США и их союзниками.

Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Иран заявил о "победе"

"Враг в своей несправедливой, незаконной и преступной войне против иранского народа потерпел безоговорочное, историческое и сокрушительное поражение... Иран одержал великую победу. Это заставило США принять предложенный Ираном план из 10 пунктов, который предусматривает: обязательство не осуществлять агрессию, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, признание права на обогащение урана, отмену всех первичных и вторичных санкций, прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности и надзорных органов, выплату компенсаций Ирану, вывод американских боевых сил из региона и прекращение войны на всех фронтах, в частности против исламского сопротивления в Ливане", - заявляет Высший совет национальной безопасности Ирана.

"Мы поздравляем народ Ирана с этой победой и вновь подчеркиваем, что до окончательного согласования деталей победы официальные лица и народ должны оставаться едиными и непоколебимыми", - говорится в заявлении.

"Иран и силы сопротивления почти полностью уничтожили военную машину США в регионе, нанесли сокрушительные удары по инфраструктуре и ресурсам, которые враг годами создавал для этой войны, причинили значительные потери американским силам, а также нанесли серьезные удары по целям на оккупированных территориях, что заставило врага осознать уже примерно через 10 дней после начала войны, что он не способен победить, и поэтому начать искать пути для установления контактов по различным каналам", - добавили в Иране.

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

Автор: 

Иран (2699) США (29095)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Зараз обидві сторони будуть кричати про "найбільшу перемогу в історії".
Але по факту, Трамп за рік свого президентства знищив репутацію Штатів, як світового лідера, зруйнував союзи, довіру, наблизив крах долара, як резервної валюти. Більшого дегенерата на найважливішій посаді важко собі уявити.
Повна поразка діпстейту та американських спецслужб, що допустили пришестя цього, кремлівського агента до влади.
показать весь комментарий
08.04.2026 07:03 Ответить
+14
Ну от... Маємо ДВОХ "переможців"... Причому - з обох сторін протистояння...
Цікаво - а на кого подадуть заявку на "Нобелівку"?
показать весь комментарий
08.04.2026 06:56 Ответить
+7
Хтось дуже добре заробив і "переміг" на біржових іграх...
показать весь комментарий
08.04.2026 06:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При відключеному інтернеті можна заявити що завгодно. Хоча, може вони десь і праві...
показать весь комментарий
08.04.2026 06:53 Ответить
Судячи з того абсурдного плану з 10 пунктів,які викотив Іран на переговори -то дійсно перемога. Видно, що кацапами писаний.
показать весь комментарий
08.04.2026 07:26 Ответить
На мою, субєктивну, думку, США з Іраном обсерились. Ріденьким. Звісно це не та перемога за яку сурмят бородаті рушники, але ...... .
показать весь комментарий
08.04.2026 07:33 Ответить
Все подано в кращих традиціях совєцько-російської пропаганди. Ворог розбитий та просить прийняти повну і безумовну капітуляцію. Але є відчуття дежавю.
показать весь комментарий
08.04.2026 07:52 Ответить
😊 Насправді погодившись на перемир'я маючи повну пемевагу Трамп очкпнув, а тому і програв. Не добивши аятол, він відклав війну на майбутнє, можливо не таке далеке, як йому здається. Природа режиму аятол така, що без війни він існувати не може, бо КСІР стає просто не потрібним і неавторитетним, коли припиняються бойові двї на периметрі Ірану. Отже будуть і війни прямі, і війни через проксі. Але спочатку будуть внутрішні чистки. Знову будівельні крани будуть задіяні, як вішалки, до того ж масово.
показать весь комментарий
08.04.2026 07:54 Ответить
Нападуть на США? Як і цього разу.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:16 Ответить
Видається, що Трамп, коли вчора заявляв, що наступної ночі 'іранська цивілізація припинить існування', вже мав на столі домовленість про перемир'я. Тепер розповідатиме, як всі його злякалися .
показать весь комментарий
08.04.2026 08:13 Ответить
Всіх перемогли.США і Ізраїль здались, плачуть і рвуть пейси. Коли парад перемоги?
показать весь комментарий
08.04.2026 06:56 Ответить
4 липня,два ювілея.
показать весь комментарий
08.04.2026 07:36 Ответить
можна стьобатись, але ж вони дійсно перемогли по великому рахунку. круті вояки пішли на їхні умови, та ще й тепер будуть нововведення приємні, БОНУС: іранці будуть стригти мито (не маленьке) з кожного танкера!! так сказати "дємілітарізація-дєнаціфікація" по-гамериканськи
показать весь комментарий
08.04.2026 08:50 Ответить
Всі перемогли - а тепер розійшлись по своїх кутках!
показать весь комментарий
08.04.2026 06:57 Ответить
Ну все.Не буду заправлятися на цьому тижні.Може газ подешевшає.
показать весь комментарий
08.04.2026 06:58 Ответить
Ага, бариги інший привід знайдуть
показать весь комментарий
08.04.2026 07:17 Ответить
На жаль не трейдери. Минулий місяць це треш
показать весь комментарий
08.04.2026 07:01 Ответить
Оце (рудому-трампонелі)поводили по губах,да і не тільки по губах.***** номер два.Київ за три дня,бровь соловей підніме,це те саме з іраном.
показать весь комментарий
08.04.2026 06:59 Ответить
Трамп сказав, що США здобули «повну й остаточну перемогу» після укладення двотижневої угоди про припинення вогню з Іраном.

«Повна й остаточна перемога. На 100 відсотків. Без сумнівів», - сказав він в інтерв'ю агентству AFP у вівторок.
показать весь комментарий
08.04.2026 07:01 Ответить
Пхахахахаха.
показать весь комментарий
08.04.2026 07:02 Ответить
Якщо ще змушений буде платити репарації то уявляю який рейвах буде у американців, це не ціни на пальне.
показать весь комментарий
08.04.2026 07:11 Ответить
Та не буде ніяких репарацій. Просто через 100 днів всі 'забудуть' про іранський варіант мирної угоди з 10 пунктів, а перемир'я де-факто продовжиться на наступні 100 днів, потім на наступні... І так до наступного загострення .
показать весь комментарий
08.04.2026 08:18 Ответить
США и далі світовий лідер, ніякого краху долара не передбачається.
Т
показать весь комментарий
08.04.2026 07:51 Ответить
Зараз не передбачається. Але імперії гинуть. Трамп- ще один крок до прірви.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:20 Ответить
США не імперія.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:20 Ответить
Все всех во всём победили, все молодцы🥹
показать весь комментарий
08.04.2026 07:03 Ответить
я вимагаю продовження банкету !
показать весь комментарий
08.04.2026 07:07 Ответить
класна війна, якщо ти - переможець.
Руда білка не дасть збрехати.
показать весь комментарий
08.04.2026 07:11 Ответить
А, де "реакція" обкуреного ішака!? Світ чекає на "найвеличнішого стратега **********".
показать весь комментарий
08.04.2026 07:20 Ответить
Формально у цій війні перемогла нафта, яка стала дорожче у два рази, світова інфляція вже неминуче вдарить по гаманцях населення планети. Тепер потрібен масований удар по кремлю, щоб ті теж відчули себе переможцями.
показать весь комментарий
08.04.2026 07:22 Ответить
Трамп, внєзапно, закінчів военноє учіліще (New York Military Academy) та відімо радники та він чітко знав, що війна вдовгу - це Афган та Вьетнам. Знає це і Іран.
показать весь комментарий
08.04.2026 07:23 Ответить
Цікаво як Ізраїль, будуть "схиляти" до миру...
показать весь комментарий
08.04.2026 07:34 Ответить
Так вони і праві. Режим аятол не впав, а відповідно вони продовжать свою терористичну діяльність. Це для них і є перемога.
показать весь комментарий
08.04.2026 07:38 Ответить
А що це як не перемога???

❗️❗️ Іран заявляє, що США погодилися на таке, - Clash

▪️ Зобов'язання про ненапад.
▪️ Збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою.
▪️ Згода на збагачення урану.
▪️ Скасування всіх первинних санкцій.
▪️ Скасування всіх вторинних санкцій.
▪️ Припинення дії всіх резолюцій Ради Безпеки ООН.
▪️ Припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ.
▪️ Виплата компенсації Ірану.
▪️ Виведення американських бойових сил з регіону.
▪️Припинення війни на всіх фронтах, включаючи війну проти «Хезболли» в Лівані.
показать весь комментарий
08.04.2026 07:45 Ответить
це перемога чи зрада ?
показать весь комментарий
08.04.2026 07:48 Ответить
Це пісділ
показать весь комментарий
08.04.2026 07:49 Ответить
Або ще так - "епічна лють" перейшла у формат "****** срань".
показать весь комментарий
08.04.2026 07:51 Ответить
Це для внутрішнього споживача.
показать весь комментарий
08.04.2026 07:53 Ответить
Ну-ну...
показать весь комментарий
08.04.2026 07:54 Ответить
Іран може заявляти, що завгодно. Відношення до реальності його заяви давно не мають.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:55 Ответить
Так реальність полягає в тому, що достаньо було перекрити нафтовий краник та кілька тижнів системно повиносити НПЗ у країнах Перської затоки, як рудий півень раптом запросив перемир'я.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:20 Ответить
Комедия, аятоллской режим устоял - значит таки американцы проиграли, израильтяне тоже,ось чертей Иран-московия-Китай по факту победила США,вскоре увы это скажется и на украинских фронтах, Прибалтика и Польша приготовиться
показать весь комментарий
08.04.2026 07:50 Ответить
Польща? Та в якої досить не маленька армія і яка останніх 4 роки переозброюється на тлі нашої війни? Ага, це було б круто враховуючи спільний кордон.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:04 Ответить
Ліквідація режиму це програма максимум, була.

Виконали програму мінімум.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:05 Ответить
І ніякого ПАРАГВАЯ В ІРАНІ НЕ БУДЕ!
показать весь комментарий
08.04.2026 08:01 Ответить
Иран первый чумодан с говном на РФ привез значит. Так-то РФ бы с радостью кинула всех "союзников" и мусорнулась бы где какой аятола сидит.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:04 Ответить
Навіть якщо все то шо про репарації,скасування санкцій та оту всю написану чухню неправда-а скорійш за все так і є.
То ніхто з народу не буде обурюватися-скажуть є репарації і ми перемогли-вони ківнуть і підуть далі козу доїти.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:05 Ответить
саме цікаве що виборці скажуть Трампу на виборах ?
показать весь комментарий
08.04.2026 08:13 Ответить
Так. Все йшло по плану. У діда трампа план був такий. Насрати і втікти.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:22 Ответить
А що він вже втік?
Наскілтки я пам'ятаю, на підході ще один авіаносець та морська піхота.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:52 Ответить
Саме смішне, це це лише перемир'я на два тижні. Що буде після них ніхто не знае.

Але якщо перемир'я буде дотримуватися, то Трамп це використає в нашій ситуации, мовляв, бачите, перемир'я можливе, го миритися.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:22 Ответить
Вимальовується ось така нехитра комбінація. вітьок (він же уїткофф) чи хтось інший (дуже вумний та хитрий) запропонував рудому викотити ультиматум ірану. Але при цьому погодитися на будь-які зустрічні вимоги аятол/квіру. Для публіки у штатах/світі це мало б виглядати так: ми їм пригрозили і вони злякалися. Звісно ж, план з 10 пунктів ніхто показувати не буде. Ну бо це очевидна поразка. Насправді ж, тампону та його шоблі як повітря необхідно припинення війни. Ракети/бомби майде закінчилися, а його рейтинг популярності впав до рекордно низької позначки. Тому вже не буде відновлення бойових дій після 2 тижнів. Це кінець ганебної війни тампона.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:32 Ответить
Ні на які радикальні вимоги аятолл він не піде.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:47 Ответить
А що таке "радикальні вимоги"? Там все в межах здорового глузду. Ненапад? Норм. Ормузька протока? Норм. Уран? Норм. Санкції? Норм. Резолюції ООН? Норм. Виведення військ та припинення бойових дій? Норм.

Єдиний камінь спотикання це виплата компенсацій. Але тут тако може запропонувати спільні бізнес-проекти. Типу, ми інвестуємо у вашу нафтову галузь і спільно зароблятимемо на цьому. Ну якщо він може з кацапами про це домовлятися, то що заважає з аятолами???
показать весь комментарий
08.04.2026 08:52 Ответить
З боку того, кому бьють морду, вимоги - це в принципі смішно.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:54 Ответить
Це ще питання хто кому морду набив. Так, бомбочки та ракетки красиво вибухали. Але збитки від блокування ормузької протоки просто катастрофічні. іпан же ж швидко все відновить після підписання пісділу. Ще й буде заробляти на проході танкерів через ормузьку протоку.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:05 Ответить
Це абсолютно не питання. 😁

Місяць безперервних цілеспрямованих бомбардувань ВПК та промисловості Ірану і втрата всього декількох літаків та 13 військових США.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:11 Ответить
А що, власне кажучи, змінилося для аятол? Всі їхні виробництва надійсно сховані під землею. Уран вони продовжуватимуть збагачувати. Ну так, трохи покоцали підприємства та склади зі зброєю. Ну і що? Як показує досвід, вони все блискавично відновлюють. Відновлять і це. Благо бабло саме в руки попливе після підписання пісділу.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:17 Ответить
"Там все в межах здорового глузду. Ненапад? Норм. Ормузька протока? Норм. Уран? Норм. Санкції? Норм. Резолюції ООН? Норм. Виведення військ та припинення бойових дій? Норм."

Нічого з цього не норм.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:01 Ответить
Ну ти ж не тампон, правда? А для нього це "працездатною основою" для переговорів.

На підставі розмов із прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом та фельдмаршалом Асімом Муніром, під час яких вони попросили мене призупинити напад руйнівної сили, що має бути завданий сьогодні ввечері по Ірану, та за умови, що Ісламська Республіка Іран погодиться на ПОВНЕ, НЕЗАБАРНЕ та БЕЗПЕЧНЕ ВІДКРИТТЯ Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та атаку на Іран на строк у два тижні. Це буде двостороннє ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ! Причиною цього є те, що ми вже досягли та перевищили всі військові цілі і знаходяться на дуже просунутій стадії укладення остаточної Угоди щодо довгострокового МИРУ з Іраном та МИРУ на Близькому Сході. Ми отримали 10-пунктну пропозицію від Ірану і вважаємо, що це є працездатною основою для переговорів. Сполучені Штати та Іран досягли згоди майже з усіх питань, що раніше були предметом суперечок, але двотижневий період дозволить остаточно доопрацювати та укласти угоду. Від імені Сполучених Штатів Америки, як президент, а також представляючи країни Близького Сходу, для мене є честю, що ця довготривала проблема наближається до вирішення.
Дякую за увагу до цього питання!
Президент Дональд Дж. Трамп
показать весь комментарий
08.04.2026 09:03 Ответить
Це ти схоже "не Трампом"

І що що отримали, кацапи нам тоже передавали вимоги які не можливо виконати.

Ніхто виводити війська з близького сходу не буде.

Протока є міжнародними водами.

Про Уран вже казали, ні США ні Ізраіль не погодяться на те щоб у Вовна була ядерна бомба.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:09 Ответить
Ага, ти так говориш ніби сам сидітимеш за столом переговорів. Уважно почитай всі новини про зовнішню політику тампона за останній рік. І тобі не треба буде нічого більше пояснювати.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:13 Ответить
Те саме можна і про тебе сказати. Жовтень, що дуже любить "офіційні заяви".
показать весь комментарий
08.04.2026 09:19 Ответить
Так я фактами оперую, а ти просто свої хатєлкі озвучуєш.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:21 Ответить
Ракети/бомби майже закінчилися

От цей момент особливо цікавий. 😁
У ************ вхлам Ірану не закінчилися, а у самої потужної військової індустрії закінчилися.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:50 Ответить
Так, дійсно. Тому Wall Street Journal і написало:

❗️ Іран через посередників заявив, що досі має у своєму арсеналі близько 15 тисяч ракет і 45 тисяч дронів, - WSJ

У Тегерані вважають, що перебувають у вигідній позиції й не планують відступати від своїх вимог

Але ж це все, зваісно, піздьож. Так?
показать весь комментарий
08.04.2026 08:54 Ответить
А я через посередників заявляю, що маю гіперсвітловий зоряний флот.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:57 Ответить
Ну так навіщо тоді штатам домовлятися про мир???
показать весь комментарий
08.04.2026 08:58 Ответить
Ну, наприклад, для підтягування ще однієї авіаносної групи. 😁
показать весь комментарий
08.04.2026 09:04 Ответить
Ага, один день перебування якої обходитиметься у 60 мільйонів доларів на день. А загальна вартість кампанії вже сягає 30 мільярдів. І грошей у Пентагону ВЖЕ не вистачає, тому й звернувся до Конгресу по додаткові 200 (!) мільярдів. І з такими витратами тако буде і далі воювати? Ха-ха!
показать весь комментарий
08.04.2026 09:10 Ответить
На підміну від потужних очікувачів 90 мільярдів можуть собі дозволити.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:12 Ответить
Ну тоді навіщо оголошувати перемир'я??? Бабло ж є. Ракет/бомб дофіга. Авіаносне угруповання ще можна перекинути. Аде ж ні - шось якось не хочецця ваювать?
показать весь комментарий
08.04.2026 09:14 Ответить
Станом на 8 квітня 2026 року, США проводять масштабне розгортання сил у межах операції "Epic Fury", спрямованої на стримування Ірану. У регіоні або на шляху до нього перебувають три авіаносні ударні групи.

Окрім авіаносців, у регіон прибули десантні групи зі складу морської піхоти (на чолі з USS Tripoli), а кількість американських військових у країнах Перської затоки зросла до понад 50 000 осіб.Сполучені Штати також перекинули додаткові винищувачі F-22 Raptor та F-35 на бази в Ізраїлі та Йорданії.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:19 Ответить
Вища рада нацбезпеки Ірану не пояснила, чому "знищений" і "переможений " в минулому році Ізраїль продовжує зрівнювати аятол з землею?....
показать весь комментарий
08.04.2026 08:27 Ответить
Зі слів високопоставленого чиновника Білого дому, Ізраїль погодився приєднатися до двотижневого перемир'я. Ізраїль призупинить свою кампанію бомбардувань на час продовження переговорів, - CNN.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:43 Ответить
Набили морду, грозилися проломити голову, постраждалий погодився тимчасово зняти штани але заявив, що це перемога.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:36 Ответить
 
 