Украина всегда призывала к прекращению огня со стороны РФ, поэтому поддерживает тишину на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, - Зеленский

Зеленский прокомментировал прекращение огня в Иране

Президент Владимир Зеленский поддержал введение режима прекращения огня между США, Израилем и Ираном.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Прекращение огня – это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Это сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать, а значит, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат", – говорится в сообщении.

Зеленский напомнил, что Украина всегда призывала к прекращению огня в войне, которую ведет Россия.

"И мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, которая открывает путь для дипломатической работы. Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех – что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей.

Различные страны были вовлечены в процесс переговоров, и важно, что Соединенные Штаты сделали этот дипломатический шаг. На протяжении этих недель Украина помогает защищать жизни на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Украинские экспертные военные команды продолжат работать в регионе ради дальнейшего развития потенциала в сфере безопасности. Ситуация в этом регионе имеет глобальное влияние: любые угрозы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Персидском заливе усугубляют вызовы для экономики и стоимости жизни в каждой стране", – отметил глава государства.

Кроме того, подчеркнул Зеленский, интересы каждого народа должны быть учтены при определении послевоенных условий.

"Так же принципиально защитить и свободу судоходства в Ормузском проливе. Решительность в этом вопросе тоже имеет глобальное значение.

Чтобы результат был правильным, нужны активные и скоординированные действия международного сообщества. Безопасности после войны должно стать больше, а не меньше. Украина и в дальнейшем будет конструктивно работать со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил он.

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. 
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

08.04.2026 11:41 Ответить
«Незламник» з моноШоблою у ВРУ, з 2019 року за тишу бореться, аж себе не щадить з помічниками ригоАНАЛЬНИХ, щоб ****** не напав і КабМіндічі «двушечки на мацкву» вчасно відправляли??!!
Чим це вийшло для Українців, з 2022 року?????
08.04.2026 12:05 Ответить
08.04.2026 11:42 Ответить
Ну да. Скоро ще Тромб такого ж ''перемир'я'' доб'ється і для України. І рашисти будуть брати данину і контрибуції з українців в тому числі за виїзд за кордон.
08.04.2026 11:49 Ответить
І я б не дуже радів припиненню вогню в ірані. Тому що тепер благодарні аятоли почнуть дякувати Х'уйлу за підтримку і допомагати рашистам у війні з Україною і Європою. Бо як бачимо, шантаж і терор в цьому світі дуже ефективно працює для досягнення амбітних цілей.
08.04.2026 11:53 Ответить
З контрибуціями і репараціями за виїзд за кордон цілком вправляються місцеві.
08.04.2026 12:06 Ответить

З 2022 року їх платять (щодо виїзду за кордон)
08.04.2026 12:18 Ответить
08.04.2026 11:53 Ответить
08.04.2026 12:05 Ответить
