Украина всегда призывала к прекращению огня со стороны РФ, поэтому поддерживает тишину на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поддержал введение режима прекращения огня между США, Израилем и Ираном.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Прекращение огня – это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Это сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать, а значит, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат", – говорится в сообщении.

Зеленский напомнил, что Украина всегда призывала к прекращению огня в войне, которую ведет Россия.

"И мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, которая открывает путь для дипломатической работы. Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех – что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей.



Различные страны были вовлечены в процесс переговоров, и важно, что Соединенные Штаты сделали этот дипломатический шаг. На протяжении этих недель Украина помогает защищать жизни на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Украинские экспертные военные команды продолжат работать в регионе ради дальнейшего развития потенциала в сфере безопасности. Ситуация в этом регионе имеет глобальное влияние: любые угрозы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Персидском заливе усугубляют вызовы для экономики и стоимости жизни в каждой стране", – отметил глава государства.

Кроме того, подчеркнул Зеленский, интересы каждого народа должны быть учтены при определении послевоенных условий.

"Так же принципиально защитить и свободу судоходства в Ормузском проливе. Решительность в этом вопросе тоже имеет глобальное значение.



Чтобы результат был правильным, нужны активные и скоординированные действия международного сообщества. Безопасности после войны должно стать больше, а не меньше. Украина и в дальнейшем будет конструктивно работать со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил он.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

