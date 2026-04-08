Сибига - Трампу: Пришло время проявить достаточную решимость для принуждения Москвы

Андрей Сибига

Украина приветствует достижение договоренностей о двухнедельном перемирии между США и Ираном.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Украины

"Приветствуем соглашение между президентом США Дональдом Трампом и иранским режимом о разблокировании Ормузского пролива и прекращении огня, а также посреднические усилия Пакистана.

Американская решимость работает. Убеждены, что настало время проявить достаточную решимость для принуждения Москвы к прекращению огня и завершению войны против Украины", - говорит украинский министр.

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

Топ комментарии
+6
Скільки вже можна займатись подібними заявами ? Такі розмови --це для баранів і лохів Дипломатії немає на всіх напрямках.одне нікчемне базікання .
08.04.2026 09:09 Ответить
+2
О-о-о... Після епічної перемохи над іраном він, звісно, піде на жорсткий примус. А як же ж інакше?
08.04.2026 09:00 Ответить
+2
Коли ви почнети головою думати ,Трамп може принести лише хаос як з іранською авантюрою,так підсобив рашиського терориста цінами на нафту ,а весь світ зіткнувся з енергетичною кризою ,за неї послідує продовольча ,гуманітарна.
08.04.2026 09:08 Ответить
Уря! Чергова "перемога" тромба 😄
08.04.2026 09:07 Ответить
Раніше подібні спічі були від преЗЕдента....щось сталося з потужністю...
08.04.2026 09:18 Ответить
у рудого пердуна і раніше було вдосталь рішучості щодо підтримки )(уйла і примусу України до капітуляції.
08.04.2026 09:22 Ответить
Про це голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X 🤮🤮🤮
08.04.2026 09:23 Ответить
А сам Сивозха чого не примушує москву на дипломатичних фронтах , це ж його робота
08.04.2026 09:34 Ответить
президент Украины мистер Трамп!
08.04.2026 09:59 Ответить
Клоунада Зельоних. Найвеличніший спасає Всесвіт - прется розблокувати Омузьку протоку, але не може розблокувати Херсон, Дніпро, Суми, і т.д. Сибіга, який сидить на дупі, і нічого не робить, як дипломат, роздає Трампу поради.
08.04.2026 10:43 Ответить
Неха цей Сибіга кожен день розповідає , що Штати і інши підписанти Будапештського меморандуму кинули Україну , як останніх дебілів.
08.04.2026 10:48 Ответить
 
 