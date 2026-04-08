Сибига - Трампу: Пришло время проявить достаточную решимость для принуждения Москвы
Украина приветствует достижение договоренностей о двухнедельном перемирии между США и Ираном.
Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция Украины
"Приветствуем соглашение между президентом США Дональдом Трампом и иранским режимом о разблокировании Ормузского пролива и прекращении огня, а также посреднические усилия Пакистана.
Американская решимость работает. Убеждены, что настало время проявить достаточную решимость для принуждения Москвы к прекращению огня и завершению войны против Украины", - говорит украинский министр.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
