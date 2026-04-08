Сибига - Трампу: Пришло время проявить достаточную решимость для принуждения Москвы

Украина приветствует достижение договоренностей о двухнедельном перемирии между США и Ираном.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Украины

"Приветствуем соглашение между президентом США Дональдом Трампом и иранским режимом о разблокировании Ормузского пролива и прекращении огня, а также посреднические усилия Пакистана.

Американская решимость работает. Убеждены, что настало время проявить достаточную решимость для принуждения Москвы к прекращению огня и завершению войны против Украины", - говорит украинский министр.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

