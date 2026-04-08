УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12199 відвідувачів онлайн
Новини Переговори США та Ірану Операція США проти Ірану
1 834 12

Сибіга - Трампу: Настав час проявити достатню рішучість для примусу Москви

Андрій Сибіга

Україна вітає досягнення домовленостей щодо двотижневого перемир'я між США та Іраном.

Про це голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція України

"Вітаємо угоду між президентом США Дональдом Трампом та Іранським режимом щодо розблокування Ормузької протоки та припинення вогню, а також посередницькі зусилля Пакистану.

Американська рішучість працює. Переконані, що настав час проявити достатню рішучість для примусу Москви до припинення вогню та завершення війни проти України", - каже український міністр.

Також читайте: Вища рада нацбезпеки Ірану заявила про "нищівну поразку" США та привітала іранців з "історичною" перемогою

Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години. 
  • Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

Також читайте: У ЄС не коментують заяву Трампа про знищення "цілої цивілізації"

Автор: 

Іран (3591) США (26930) Трамп Дональд (9072) Сибіга Андрій (1048)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Скільки вже можна займатись подібними заявами ? Такі розмови --це для баранів і лохів Дипломатії немає на всіх напрямках.одне нікчемне базікання .
показати весь коментар
08.04.2026 09:09 Відповісти
+4
О-о-о... Після епічної перемохи над іраном він, звісно, піде на жорсткий примус. А як же ж інакше?
показати весь коментар
08.04.2026 09:00 Відповісти
+4
Коли ви почнети головою думати ,Трамп може принести лише хаос як з іранською авантюрою,так підсобив рашиського терориста цінами на нафту ,а весь світ зіткнувся з енергетичною кризою ,за неї послідує продовольча ,гуманітарна.
показати весь коментар
08.04.2026 09:08 Відповісти

Завантаження...

 
 