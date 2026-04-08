Сибіга - Трампу: Настав час проявити достатню рішучість для примусу Москви
Україна вітає досягнення домовленостей щодо двотижневого перемир'я між США та Іраном.
Про це голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція України
"Вітаємо угоду між президентом США Дональдом Трампом та Іранським режимом щодо розблокування Ормузької протоки та припинення вогню, а також посередницькі зусилля Пакистану.
Американська рішучість працює. Переконані, що настав час проявити достатню рішучість для примусу Москви до припинення вогню та завершення війни проти України", - каже український міністр.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
- Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
Топ коментарі
+8 Василь Казімко
показати весь коментар08.04.2026 09:09 Відповісти Посилання
+4 Randall Flag #387882
показати весь коментар08.04.2026 09:00 Відповісти Посилання
+4 Володимир Омельянов
показати весь коментар08.04.2026 09:08 Відповісти Посилання
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