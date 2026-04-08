Сибіга - Трампу: Настав час проявити достатню рішучість для примусу Москви

Україна вітає досягнення домовленостей щодо двотижневого перемир'я між США та Іраном.

Про це голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція України

"Вітаємо угоду між президентом США Дональдом Трампом та Іранським режимом щодо розблокування Ормузької протоки та припинення вогню, а також посередницькі зусилля Пакистану.

Американська рішучість працює. Переконані, що настав час проявити достатню рішучість для примусу Москви до припинення вогню та завершення війни проти України", - каже український міністр.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

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