Пример Ближнего Востока свидетельствует, что прекращение огня возможно, — Зеленский
Если Соединенные Штаты обеспечили прекращение огня на Ближнем Востоке, то у них достаточно сил, чтобы обеспечить прекращение огня и в войне России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Rai Radio 1.
Поддержка Украины
В частности, президент отметил, что если прекращение огня на Ближнем Востоке будет длительным, то не будет и кризиса с оказанием поддержки Украине.
"Конечно, мы на это надеемся", — отметил Зеленский.
Прекращение огня в Украине
"И мы также очень хотим окончания войны России против Украины. Хотя бы сделать первый шаг — прекращение огня. Я всегда говорил, что именно с этого нужно начать. Но нам говорили и давали сигналы, что нет, можно только окончательно закончить войну — прекращение огня ничего не дает. А я считаю, что дает", — подчеркнул президент.
Прекращение огня на Ближнем Востоке
По словам Зеленского, сейчас пример Ближнего Востока красноречиво говорит о том, что прекращение огня возможно.
"У Америки достаточно на это сил. Если они обеспечили прекращение огня на Ближнем Востоке, то достаточно сил обеспечить прекращение огня и в войне России против Украины. Тем более что Украина это поддерживает", – добавил он.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
- В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.
- Трамп сказал, что США и Иран будут продолжать вести переговоры об ослаблении санкций и тарифов.
