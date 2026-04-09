Зеленский о прекращении огня
Пример Ближнего Востока свидетельствует, что прекращение огня возможно, — Зеленский

Зеленский о перемирии

Если Соединенные Штаты обеспечили прекращение огня на Ближнем Востоке, то у них достаточно сил, чтобы обеспечить прекращение огня и в войне России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Rai Radio 1.

Поддержка Украины

В частности, президент отметил, что если прекращение огня на Ближнем Востоке будет длительным, то не будет и кризиса с оказанием поддержки Украине.

"Конечно, мы на это надеемся", — отметил Зеленский.

Прекращение огня в Украине

"И мы также очень хотим окончания войны России против Украины. Хотя бы сделать первый шаг — прекращение огня. Я всегда говорил, что именно с этого нужно начать. Но нам говорили и давали сигналы, что нет, можно только окончательно закончить войну — прекращение огня ничего не дает. А я считаю, что дает", — подчеркнул президент.

Прекращение огня на Ближнем Востоке

По словам Зеленского, сейчас пример Ближнего Востока красноречиво говорит о том, что прекращение огня возможно.

"У Америки достаточно на это сил. Если они обеспечили прекращение огня на Ближнем Востоке, то достаточно сил обеспечить прекращение огня и в войне России против Украины. Тем более что Украина это поддерживает", – добавил он.

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Венс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
  • В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.
  • Трамп сказал, что США и Иран будут продолжать вести переговоры об ослаблении санкций и тарифов.

+8
Так припиняй! Ти ж нам втирав у 2019 році, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається. Люди тобі повірили, а світ після твоїх слів вважав пуйла миротворцем, в українців кровожадним агресором.
09.04.2026 20:14 Ответить
+7
Казав один недоРейган: "нада проста пирєстать стрєлять"
09.04.2026 20:18 Ответить
+6
зільоний дурень -це явище епічне!!!
09.04.2026 20:15 Ответить
І де він побачив стійке припинення вогню на Близькому Сході?
09.04.2026 20:09 Ответить
Можливо все,але не з кацапами,там поки зуби з мозгами не повилетають нічого не зробиш.
09.04.2026 20:56 Ответить
Комедіант @ля
09.04.2026 20:12 Ответить
"В сваєй галавє" всьо вазможна.
09.04.2026 20:12 Ответить
В Ормузі шось можливе - бо там нафта газ міндобрива
09.04.2026 20:12 Ответить
***, ну краще мовчи...
09.04.2026 20:17 Ответить
та, звісно) протока закрита, пуляють одне в одного далі... а так - да, припинили)
Когда иссякнет цей фонтан балабольства, він вже всіх задрав, актор погорелого театру.
Там нема місцевих слуг народу,тому можливе припинення війни.
А ти не будеш істерично верещати що "ми не поступимось огризком Донбасу" ?
В іранців є гарний стимул ,їх керівників відстрілюють як куріпок непоганиий приклад
Безтолковим ішаком був, ним і залишився. Сім років його т.з. "президенства" нічого мудака так і не навчили.
дурень думкою багатiе
ЗЛЙ ПНХ
Два зєлєбоби, два трпмпондоппулои
