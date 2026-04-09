Пример Ближнего Востока свидетельствует, что прекращение огня возможно, — Зеленский

Если Соединенные Штаты обеспечили прекращение огня на Ближнем Востоке, то у них достаточно сил, чтобы обеспечить прекращение огня и в войне России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Rai Radio 1.

Поддержка Украины

В частности, президент отметил, что если прекращение огня на Ближнем Востоке будет длительным, то не будет и кризиса с оказанием поддержки Украине.

"Конечно, мы на это надеемся", — отметил Зеленский.

Читайте также: Украина надеется, что перемирие на Ближнем Востоке поможет разблокировать мирный процесс, — МИД

Прекращение огня в Украине

"И мы также очень хотим окончания войны России против Украины. Хотя бы сделать первый шаг — прекращение огня. Я всегда говорил, что именно с этого нужно начать. Но нам говорили и давали сигналы, что нет, можно только окончательно закончить войну — прекращение огня ничего не дает. А я считаю, что дает", — подчеркнул президент.

Читайте: Россияне хотят до конца апреля захватить весь Покровский направление, но не имеют на это сил, – Зеленский

Прекращение огня на Ближнем Востоке

По словам Зеленского, сейчас пример Ближнего Востока красноречиво говорит о том, что прекращение огня возможно.

"У Америки достаточно на это сил. Если они обеспечили прекращение огня на Ближнем Востоке, то достаточно сил обеспечить прекращение огня и в войне России против Украины. Тем более что Украина это поддерживает", – добавил он.

Читайте также: Украина всегда призывала к прекращению огня со стороны РФ, поэтому поддерживает тишину на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, — Зеленский

