США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении, - Трамп
Президент США Дональд Трамп не исключил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся заключить мирное соглашение.
Об этом он заявил корреспонденту Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам лидера США, Штаты могут вернуться к военным действиям, если не смогут договориться с Ираном о мирном соглашении.
"Мы очень легко к этому вернемся", - сказал Трамп, имея в виду удары по Ирану.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
Топ комментарии
■ захистити нафто-газовидобуток своїх партнерів на БС від тегеранських атак,
■ слабкістю своєї «1-ї армії світу» майже влаштували світову енергоризу,
■ не змогли захистити від шахедів власні бази на БС,
■ забезпечили військово-комерційний контроль чалманів над протокою (якого раніше не було).
Зараз у паДонні «нема карт». І ще довго не буде. Доки не зніме пихатисть і не почне розбудовувати власні СБС.
Як мінімум.
«Схоже, війна наближається до кінця: Іран контролює Ормузьку протоку, а санкції США щодо іранської нафти зняті. Якщо це й є нова реальність, то ми витратили величезні ресурси - людські життя, фінансові кошти та авторитет - лише для того, щоб іранський режим опинився в стратегічно вигіднішому положенні за ключовими напрямками»
Ти більше що в США зараз передвиборча компанія, і для демів це чудове підгрунтя. Санкції можна ввести і назад.
Війна не закінчений,взято паузу під час якої будуть іти торги цими пунктами.
І ще раз самого себе процитую:
Вимальовується ось така нехитра комбінація. вітьок (він же уїткофф) чи хтось інший (дуже вумний та хитрий) запропонував рудому викотити ультиматум ірану. Але при цьому погодитися на будь-які зустрічні вимоги аятол/квіру. Для публіки у штатах/світі це мало б виглядати так: ми їм пригрозили і вони злякалися. Звісно ж, план з 10 пунктів ніхто показувати не буде. Ну бо це очевидна поразка. Насправді ж, тампону та його шоблі як повітря необхідно припинення війни. Ракети/бомби майде закінчилися, а його рейтинг популярності впав до рекордно низької позначки. Тому вже не буде відновлення бойових дій після 2 тижнів. Це кінець ганебної війни тампона.
А по друге, Трамп пропонував союзникам разом деблокувати протоку.
Цей шизоїд просто грає на біржах і качає Землю і ринки в потрібний йому момент.
На 100%. Но если все же нет, то потом победим точно) у нас где-то так же будет.