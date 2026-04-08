США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении, - Трамп

Президент США Дональд Трамп не исключил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся заключить мирное соглашение.

Об этом он заявил корреспонденту Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам лидера США, Штаты могут вернуться к военным действиям, если не смогут договориться с Ираном о мирном соглашении.

"Мы очень легко к этому вернемся", - сказал Трамп, имея в виду удары по Ирану.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

