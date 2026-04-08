Новости Операция США против Ирана
США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении, - Трамп

Президент США Дональд Трамп не исключил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся заключить мирное соглашение.

Об этом он заявил корреспонденту Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам лидера США, Штаты могут вернуться к военным действиям, если не смогут договориться с Ираном о мирном соглашении.

"Мы очень легко к этому вернемся", - сказал Трамп, имея в виду удары по Ирану.

Читайте: Украина всегда призывала к прекращению огня со стороны РФ, поэтому поддерживает тишину на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

Читайте также: Иран будет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив во время перемирия, – AP

Автор: 

Іран (2717) США (29115) Трамп Дональд (7907)
Топ комментарии
+9
А тепер скажіть мені, шановні, які до хєру собачого гарантії можуть НАМ надати США які не змогли:
■ захистити нафто-газовидобуток своїх партнерів на БС від тегеранських атак,
■ слабкістю своєї «1-ї армії світу» майже влаштували світову енергоризу,
■ не змогли захистити від шахедів власні бази на БС,
■ забезпечили військово-комерційний контроль чалманів над протокою (якого раніше не було).
Зараз у паДонні «нема карт». І ще довго не буде. Доки не зніме пихатисть і не почне розбудовувати власні СБС.
Як мінімум.
08.04.2026 12:48 Ответить
+6
Майбутній прекрасний та найкращій танцюрист бальной зали при Білому Дурдомі, в колготках та поекрасний переможець бородатих рушників тощо, аін же найкращій переговірник всіх часів і не домовится? Цікавить розмір репарацій яки сша погодятся виплачувати людожерам в рушниках.
08.04.2026 12:37 Ответить
+6
Наприклад, колишній співробітник Держдепартаменту США та ЦРУ https://x.com/********/status/2041672634585219387 Нед Прайс

«Схоже, війна наближається до кінця: Іран контролює Ормузьку протоку, а санкції США щодо іранської нафти зняті. Якщо це й є нова реальність, то ми витратили величезні ресурси - людські життя, фінансові кошти та авторитет - лише для того, щоб іранський режим опинився в стратегічно вигіднішому положенні за ключовими напрямками»
08.04.2026 12:56 Ответить
Все правильно.
08.04.2026 12:34 Ответить
08.04.2026 12:48 Ответить
Ну тобто на фондовій біржі закупиш нефть по 90-70 )))) красава
08.04.2026 12:34 Ответить
Всі на біржу! Скупуйте по дешевці все що можете! Через 2 тижні продасте по $200 за відро мінімум!
08.04.2026 13:49 Ответить
УГОДА СУПЕРЧУДОВА - всі умови Ірана прийняли, він дістав протоку, гроші і зняття санкцій - ГЕНІАЛЬНО
08.04.2026 12:35 Ответить
Хто тобі це сказав?
08.04.2026 12:38 Ответить
08.04.2026 12:56 Ответить
Колишній співробітник, це із списку "неназвані джерела".
Ти більше що в США зараз передвиборча компанія, і для демів це чудове підгрунтя. Санкції можна ввести і назад.
Війна не закінчений,взято паузу під час якої будуть іти торги цими пунктами.
08.04.2026 13:20 Ответить
Так посилання ж спеціально дав на його акаунт. Заходимо та читаємо. Де тут "неназвані джерела"???

І ще раз самого себе процитую:

Вимальовується ось така нехитра комбінація. вітьок (він же уїткофф) чи хтось інший (дуже вумний та хитрий) запропонував рудому викотити ультиматум ірану. Але при цьому погодитися на будь-які зустрічні вимоги аятол/квіру. Для публіки у штатах/світі це мало б виглядати так: ми їм пригрозили і вони злякалися. Звісно ж, план з 10 пунктів ніхто показувати не буде. Ну бо це очевидна поразка. Насправді ж, тампону та його шоблі як повітря необхідно припинення війни. Ракети/бомби майде закінчилися, а його рейтинг популярності впав до рекордно низької позначки. Тому вже не буде відновлення бойових дій після 2 тижнів. Це кінець ганебної війни тампона.
08.04.2026 13:21 Ответить
08.04.2026 12:45 Ответить
Крутить тим фондовим ринком як вітькоф з кушніром як циган сонцем. Гамериканцям я гадаю це довподоби.
08.04.2026 12:36 Ответить
08.04.2026 12:37 Ответить
Не буде ніяких репарацій, репарації платять ті хто програв.
08.04.2026 12:42 Ответить
В принципі - так. Трамп репарацій не платитиме - платитимуть США і Ізраїль. Рахунок вже пішов. Навіть за оголошені два тижні перемир'я США витратять біля лярда зелених на утримання армади у районах навколо Ірану.
08.04.2026 12:48 Ответить
Не буде ні США, ні Ізраіль нічого платити. Репарації платять ті хто програв.
08.04.2026 12:56 Ответить
Якщо режим в Ірані не змінять, то вони власне і програли.
08.04.2026 13:20 Ответить
І цей приклад вже сказав КНР - з Тайванем можно.
08.04.2026 13:22 Ответить
Можно, але не будуть.
08.04.2026 13:59 Ответить
Як шо сша погодяться шоб людожери брали платнюза прохід танкерів через Ормкз то це вже будкт репарації яки замість обісравшихся сша рушникам буде платити вісь світ. І особисто ви в тому чеслі.
08.04.2026 13:21 Ответить
Так, але США самі здобувають нафту, тому їм навіть десь вигідно. Ну тобто найбільше джерело найдешевшої нафти самозакупорилось. Залишилось ще засрашку роз..ть й взагалі стануть головним постачальником.
08.04.2026 13:40 Ответить
Саудити вже планують класти труби. ***** цю затоку.

А по друге, Трамп пропонував союзникам разом деблокувати протоку.
08.04.2026 13:58 Ответить
Мабуть нафта різко впала у ціні, треба знова зробити "заяву". Хтось знову непогано грошенять підійме
08.04.2026 12:37 Ответить
або вчорашня пігулка , тихцем підсунута Маланкою , перестала діяти.
08.04.2026 13:03 Ответить
Ти головне з Б-52 ядірку не знімай, чи її там і не було. Мдєєє. А папа рімскай і якийсь італійський мужик топ-чіновнік чуть в штани вчора ввечері не наклали, коли їм мєрєщілась ядірка. Донька-приколіст, ну приколіст Донька
08.04.2026 12:37 Ответить
Трампадло,ти дивився на ті 10 пунктів від Ірану? Яка ще угода?
08.04.2026 12:39 Ответить
місцеві фанатики трампа, як ви там? Ну хоч не деменційний Байден
08.04.2026 12:41 Ответить
Наш слоняра 🐘🐘🐘
08.04.2026 12:42 Ответить
Не слоняра, а тупа рибка гупі, яка не пам'ятає що було півгодини тому.
08.04.2026 12:58 Ответить
Обтікай діду - вже всрався
08.04.2026 12:43 Ответить
Це,власне,все що залишилось робити Трампу-триндіти,триндіти,триндіти! Скорше удари відновить Ізраїль для якого мир=погибель і тому миру не буде!
08.04.2026 12:44 Ответить
Ти ж вже заявив що всіх переміг і уклав угоди?
Цей шизоїд просто грає на біржах і качає Землю і ринки в потрібний йому момент.
08.04.2026 12:45 Ответить
Дисоціативний розлад ідентичності прогресує.
08.04.2026 12:47 Ответить
Цей трампонутий вже дістав. Хай йому інших тарганів у голові поселять
08.04.2026 12:56 Ответить
Дєдушка обтікає, але радісно.
08.04.2026 13:11 Ответить
Мы победили. Теперь уже точно.
На 100%. Но если все же нет, то потом победим точно) у нас где-то так же будет.
08.04.2026 13:32 Ответить
 
 