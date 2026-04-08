Іран стягуватиме плату за прохід суден Ормузькою протокою під час перемир’я, – AP

Двотижневе припинення вогню передбачає дозвіл як Ірану, так і Оману стягувати збори з суден, які проходять транзитом через Ормузьку протоку, вузький прохід у Перській затоці.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на регіонального посадовця.

За словами чиновника, Іран планує використати зібрані кошти на реконструкцію, тоді як призначення коштів Оману наразі невідоме.

Протока розташована в територіальних водах обох країн ‒ Оману та Ірану. Раніше світ розглядав цей прохід як міжнародний водний шлях і не сплачував жодних зборів за транзит.

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Водночас американська сторона вважає, що Сполучені Штати здобули "повну й беззаперечну перемогу" після досягнення домовленості про двотижневе перемир’я з Іраном. Про це президент Дональд Трамп повідомив журналістам під час телефонної розмови. Лідер США висловив оптимізм щодо перемир’я з Іраном, незважаючи на те, що Тегеран також охарактеризував його як власну перемогу.

Нагадаємо, 8 квітня ціна на нафту впала нижче $100 за барель після того, як президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості з Іраном щодо дводенного припинення вогню за умови негайного та безпечного відновлення функціонування Ормузької протоки.