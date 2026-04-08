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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Іран стягуватиме плату за прохід суден Ормузькою протокою під час перемир’я, – AP

Іран стягуватиме плату за прохід суден Ормузькою протокою під час перемир’я, – AP

Двотижневе припинення вогню передбачає дозвіл як Ірану, так і Оману стягувати збори з суден, які проходять транзитом через Ормузьку протоку, вузький прохід у Перській затоці.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на регіонального посадовця.

За словами чиновника, Іран планує використати зібрані кошти на реконструкцію, тоді як призначення коштів Оману наразі невідоме.

Протока розташована в територіальних водах обох країн ‒ Оману та Ірану. Раніше світ розглядав цей прохід як міжнародний водний шлях і не сплачував жодних зборів за транзит.

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Водночас американська сторона вважає, що Сполучені Штати здобули "повну й беззаперечну перемогу" після досягнення домовленості про двотижневе перемир’я з Іраном. Про це президент Дональд Трамп повідомив журналістам під час телефонної розмови. Лідер США висловив оптимізм щодо перемир’я з Іраном, незважаючи на те, що Тегеран також охарактеризував його як власну перемогу.

Нагадаємо, 8 квітня ціна на нафту впала нижче $100 за барель після того, як президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості з Іраном щодо дводенного припинення вогню за умови негайного та безпечного відновлення функціонування Ормузької протоки.

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Іран (760) США (5697) перемир’я (8) Трамп Дональд (943) Оман (23)
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Топ коментарі
+20
Це добре що трампонутий переміг, бо раніше плату за прохід не брали
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08.04.2026 10:58 Відповісти
+19
«Схоже, війна наближається до кінця: Іран контролює Ормузьку протоку, а санкції США щодо іранської нафти зняті. Якщо це й є нова реальність, то ми витратили величезні ресурси - людські життя, фінансові кошти та авторитет - лише для того, щоб іранський режим опинився в стратегічно вигіднішому положенні за ключовими напрямками», - написав у X колишній співробітник Держдепартаменту США та ЦРУ Нед Прас.
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08.04.2026 11:04 Відповісти
+13
Ганьба, одна з найбільших в історії Штатів. Якби Дональд Трамп був президентом, цього б ніколи не сталось.
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08.04.2026 11:08 Відповісти

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