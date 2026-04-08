США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду, - Трамп

Президент США Дональд Трамп не виключив, що Штати можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться укласти мирну угоду.

Про це він заявив кореспонденту Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами лідера США, Штати можуть повернутися до військових дій, якщо не зможуть домовитися з Іраном про мирну угоду.

"Ми дуже легко до цього повернемося", - сказав Трамп, маючи на увазі удари по Ірану.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

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