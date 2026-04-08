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США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду, - Трамп
Президент США Дональд Трамп не виключив, що Штати можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться укласти мирну угоду.
Про це він заявив кореспонденту Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами лідера США, Штати можуть повернутися до військових дій, якщо не зможуть домовитися з Іраном про мирну угоду.
"Ми дуже легко до цього повернемося", - сказав Трамп, маючи на увазі удари по Ірану.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
- Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
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■ захистити нафто-газовидобуток своїх партнерів на БС від тегеранських атак,
■ слабкістю своєї «1-ї армії світу» майже влаштували світову енергоризу,
■ не змогли захистити від шахедів власні бази на БС,
■ забезпечили військово-комерційний контроль чалманів над протокою (якого раніше не було).
Зараз у паДонні «нема карт». І ще довго не буде. Доки не зніме пихатисть і не почне розбудовувати власні СБС.
Як мінімум.
«Схоже, війна наближається до кінця: Іран контролює Ормузьку протоку, а санкції США щодо іранської нафти зняті. Якщо це й є нова реальність, то ми витратили величезні ресурси - людські життя, фінансові кошти та авторитет - лише для того, щоб іранський режим опинився в стратегічно вигіднішому положенні за ключовими напрямками»