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Новини Операція США проти Ірану
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США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду, - Трамп

Трамп каже, що США можуть відновити удари по Ірану: названо умову

Президент США Дональд Трамп не виключив, що Штати можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться укласти мирну угоду.

Про це він заявив кореспонденту Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами лідера США, Штати можуть повернутися до військових дій, якщо не зможуть домовитися з Іраном про мирну угоду.

"Ми дуже легко до цього повернемося", - сказав Трамп, маючи на увазі удари по Ірану.

Читайте: Україна завжди закликала до припинення вогню РФ, тому підтримує тишу на Близькому Сході та в Затоці, - Зеленський

Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
  • Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

Також читайте: Іран стягуватиме плату за прохід суден Ормузькою протокою під час перемир’я, – AP

Автор: 

Іран (3595) США (26930) Трамп Дональд (9075)
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Топ коментарі
+15
А тепер скажіть мені, шановні, які до хєру собачого гарантії можуть НАМ надати США які не змогли:
■ захистити нафто-газовидобуток своїх партнерів на БС від тегеранських атак,
■ слабкістю своєї «1-ї армії світу» майже влаштували світову енергоризу,
■ не змогли захистити від шахедів власні бази на БС,
■ забезпечили військово-комерційний контроль чалманів над протокою (якого раніше не було).
Зараз у паДонні «нема карт». І ще довго не буде. Доки не зніме пихатисть і не почне розбудовувати власні СБС.
Як мінімум.
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08.04.2026 12:48 Відповісти
+10
Наприклад, колишній співробітник Держдепартаменту США та ЦРУ https://x.com/********/status/2041672634585219387 Нед Прайс

«Схоже, війна наближається до кінця: Іран контролює Ормузьку протоку, а санкції США щодо іранської нафти зняті. Якщо це й є нова реальність, то ми витратили величезні ресурси - людські життя, фінансові кошти та авторитет - лише для того, щоб іранський режим опинився в стратегічно вигіднішому положенні за ключовими напрямками»
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08.04.2026 12:56 Відповісти
+8
Майбутній прекрасний та найкращій танцюрист бальной зали при Білому Дурдомі, в колготках та поекрасний переможець бородатих рушників тощо, аін же найкращій переговірник всіх часів і не домовится? Цікавить розмір репарацій яки сша погодятся виплачувати людожерам в рушниках.
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08.04.2026 12:37 Відповісти

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