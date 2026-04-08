США и Иран ведут и будут продолжать вести переговоры об ослаблении санкций и тарифов, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут и будут продолжать вести переговоры с Ираном об ослаблении тарифов и санкций.

Об этом он заявил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление Трампа

"Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы определили, прошел через очень продуктивную смену режима! Обогащения урана не будет, и Соединенные Штаты, работая вместе с Ираном, выкопают и удалят всю глубоко спрятанную ядерную "пыль" (бомбардировщиками B-2).

В настоящее время это находится и находилось под очень тщательным спутниковым наблюдением (Космические силы!). С момента атаки ничего не было нарушено. Мы ведем и будем вести переговоры с Ираном по снижению тарифов и ослаблению санкций. Многие из 15 пунктов уже согласованы", — отметил лидер США.

Также Трамп пригрозил введением 50% тарифов странам, которые будут поставлять оружие Ирану.

"Страна, поставляющая оружие Ирану, немедленно подпадает под тариф в размере 50% на любые и все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки — с немедленным вступлением в силу. Никаких исключений не будет!" — добавил он.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

Впоследствии иранские СМИ заявили, что США якобы сорвали режим прекращения огня, нанеся удар по НПЗ.

