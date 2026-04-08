1 085 11

Вэнс назвал перемирие между Ираном и США "хрупким"

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, принимавший участие в заключительных переговорах о перемирии в Иране, назвал соглашение "хрупким перемирием", которое многому его научило об иранской системе.

Что известно?

Во время выступления в Будапеште Вэнс сказал, что ответы Ирана различались в зависимости от представителей власти. По его словам, глава МИД Ирана положительно отреагировал на план, но другие лгали о том, чего достигли США в военном плане, и об условиях перемирия.

"Вот почему я говорю, что это хрупкое перемирие. Есть люди, которые явно хотят сесть за стол переговоров и работать с нами, чтобы найти выгодное соглашение, а есть люди, которые лгут даже о том хрупком перемирии, которое мы уже заключили", — пояснил вице-президент США.

Вэнс считает, что если Иран готов добросовестно работать с США, то соглашение можно будет заключить.

Читайте также: Украина и Россия фактически "торгуются" за несколько квадратных километров территории, — Вэнс

"Если они будут лгать, если они будут обманывать, если они… попытаются помешать даже тому хрупкому перемирию, которое мы установили, то они не будут счастливы", - добавил он.

Вэнс сказал, что Трамп попросил свою команду пока воздержаться от использования определенных военных, дипломатических и экономических инструментов для давления на Иран.

Однако, по словам вице-президента США, эти варианты остаются на столе, если Иран не сможет вести конструктивные переговоры об окончательном прекращении войны.

Читайте также: 15 стран готовы содействовать безопасному судоходству в Ормузском проливе, — Макрон

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
  • В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

Читайте: Украина всегда призывала к прекращению огня со стороны РФ, поэтому поддерживает тишину на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, — Зеленский

ОК, якщо всі брешуть, то покажи угоду/ультиматум з 10-пунктів, на які ви попередньо погодилися. Чого приховуєте? Де можна її почитати на сайті держдепу?
08.04.2026 14:22 Ответить
Який венс з вітькоффом і зятьком, таке і перемир'я «крихке»!!
В Україні теж, такі самі «потужники і незламники» з опу від зеленського-міндіча-шурми-шиферів…
Маємо, те що обираємо, а потім нюхаємо це, разом із сусідами, волаючи, що це нам «підкинули»!?!?!
08.04.2026 14:24 Ответить
Шо ти там навчився - хотіли взяти Іран на ха - ха - не на того напали
08.04.2026 14:24 Ответить
поясніть хтось, а чого це називається перемир'ям?

- сша без причини припиняють обстріл ірану на 2 тижні,
- іран погодився не обстрілювати сусідів, і обстріляв сусідів,
- ормузька протока - заблокована.

Одна сторона відмовилась від єдиного важелю тиску, а інша - ні. Це ж ганьба, а не крихкий мир
08.04.2026 14:26 Ответить
А це як в Україні. Кацапам можна пуляти, а нам ні. Дипломатія від тампона, він же пісділінг
08.04.2026 14:28 Ответить
А ви не брехали, коли вели з Іраном перемовини, а тим часом підганяли флот, знаючи, що атакуватимете в любому випадку? Це війна, а війна - це мистецтво брехні.
08.04.2026 14:27 Ответить
"Якщо вони будуть брехати, якщо вони будуть обманювати, якщо вони… спробують завадити навіть тому крихкому перемир'ю, яке ми встановили, то вони не будуть щасливими", - додав Венс.
Слова повністю можна адресувати і зеботві.
08.04.2026 14:32 Ответить
Ух как венс хочет, чтобы тампон обосрался.
Ух как ножками ссучит и рвется в кресло.
08.04.2026 14:34 Ответить
А яким воно може бути, ніхто не знає що зроблять таргани в голові трампонутого
08.04.2026 14:37 Ответить
Путінізм видно заразний... 2 візит за 2 тижні до мадяр, і ні ногою в ЕС, просто так співпало, я в це не вірю ще й напередодні виборів.
08.04.2026 14:40 Ответить
Як і хребет у вашої адміністрації...
08.04.2026 15:19 Ответить
 
 