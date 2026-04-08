Вэнс назвал перемирие между Ираном и США "хрупким"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, принимавший участие в заключительных переговорах о перемирии в Иране, назвал соглашение "хрупким перемирием", которое многому его научило об иранской системе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Что известно?

Во время выступления в Будапеште Вэнс сказал, что ответы Ирана различались в зависимости от представителей власти. По его словам, глава МИД Ирана положительно отреагировал на план, но другие лгали о том, чего достигли США в военном плане, и об условиях перемирия.

"Вот почему я говорю, что это хрупкое перемирие. Есть люди, которые явно хотят сесть за стол переговоров и работать с нами, чтобы найти выгодное соглашение, а есть люди, которые лгут даже о том хрупком перемирии, которое мы уже заключили", — пояснил вице-президент США.

Вэнс считает, что если Иран готов добросовестно работать с США, то соглашение можно будет заключить.

"Если они будут лгать, если они будут обманывать, если они… попытаются помешать даже тому хрупкому перемирию, которое мы установили, то они не будут счастливы", - добавил он.

Вэнс сказал, что Трамп попросил свою команду пока воздержаться от использования определенных военных, дипломатических и экономических инструментов для давления на Иран.

Однако, по словам вице-президента США, эти варианты остаются на столе, если Иран не сможет вести конструктивные переговоры об окончательном прекращении войны.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся договориться о соглашении.

