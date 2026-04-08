Украина и Россия фактически "торгуются" за несколько квадратных километров территории, — Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ход переговоров между Украиной и Россией.

Что известно?

Комментируя войну в Украине, Вэнс сказал, что США были "разочарованы многими политическими лидерами в Европе", которые, по его словам, "не выглядят особо заинтересованными в решении этого конкретного конфликта".

По словам вице-президента США, работа будет продолжаться, но Украина и Россия также должны предпринять соответствующие шаги.

"Что я хотел бы сказать и россиянам, и украинцам: сейчас, знаете, мы фактически торгуемся за несколько квадратных километров территории в ту или иную сторону. Стоит ли из-за этого терять дополнительно сотни тысяч молодых российских и украинских мужчин?

Стоит ли это еще нескольких месяцев или даже лет высоких цен на энергоносители и экономического опустошения? Мы считаем, что ответ очевиден — нет. Но, знаете, для танца нужны двое", - сказал он.

Вэнс добавил, что США могут лишь "открыть дверь", а "россияне и украинцы должны сами пройти через нее".

Він мені ********* шарикова нагадує.:

"Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет! Взять все да и поделить..."
08.04.2026 13:50 Ответить
******** шаріков: "Взять все да и поделить отдать Трампу..."
08.04.2026 13:54 Ответить
Він і є Шаріков, зліплений з гівна і палок Пітером Тілем.
08.04.2026 13:57 Ответить
Смішно читати таке від тих, хто привів цей МАГА непотріб до влади і раніше топив за нього на цьому сайті.
08.04.2026 14:00 Ответить
привітаймо спочатку лісу жокея з блискучою перемогою на перемовинах з Іраном !

Ормузька протока здана персам !
Уррра !

.
08.04.2026 14:01 Ответить
Так віддайте ху.... лостану Аляску, вони перестануть лізти в Україну. Що там цієї Аляски
08.04.2026 13:51 Ответить
+💯 👍🏿!

в оренду, під військову базу.

й розмовляти немає про що.

.
08.04.2026 13:56 Ответить
США "злили" операцію і "виграли" війну - от з кого приклад брати
08.04.2026 13:52 Ответить
Неадекват чи він не розуміє, що причини нападу росії на Україну не в квадратних кілометрах?
08.04.2026 13:52 Ответить
Розумово відсталий як і вся МАГА та республіканці.

РФ хочу всю Україну щоб поставити ракети в Ужгороді і лякати всю Европу. Для цього треба Укріплення на донбасі - не буде Укріплень - лише питання часу коли паде вся лівобережна Україна включно з Харковом Полтавою і тд, а без Лівобережжя потім дотиcнеться і решта.

І ВЕНС ЦЕ ЗНАЄ - просто це як і Орбан - куплені за московські гроші шлюхи
08.04.2026 13:53 Ответить
Але торг чомусь іде лише за територію України, і поступитись в цьому має лише вона, так, ді джею?...
08.04.2026 13:54 Ответить
Вена, іди ти *****. Ті кілька квадратних кілометрів фактично фортифікаційні споруди, на які кацапам доведеться виробити ще купу людей. А якщо їх віддати так, то вони пройдуть далі. І це притому що Херсон і Запоріжжя ніхто не знімав з вимог. Просто тимчасово призабули
08.04.2026 13:56 Ответить
Нехай Техас і Каліфорнію віддасть Мексиці.
08.04.2026 13:56 Ответить
Їбанько...
08.04.2026 13:56 Ответить
08.04.2026 13:58 Ответить
Ну хай тоді Венс свої пару км2 віддасть - і буде все пучком. А якщо своїх нема - то хай завалить дупло.
08.04.2026 13:59 Ответить
08.04.2026 14:00 Ответить
Тупорила небрита "барбі" з нафарбованими віями
08.04.2026 14:00 Ответить
 
 