Украина и Россия фактически "торгуются" за несколько квадратных километров территории, — Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ход переговоров между Украиной и Россией.

Комментируя войну в Украине, Вэнс сказал, что США были "разочарованы многими политическими лидерами в Европе", которые, по его словам, "не выглядят особо заинтересованными в решении этого конкретного конфликта".

По словам вице-президента США, работа будет продолжаться, но Украина и Россия также должны предпринять соответствующие шаги.

Читайте: В украинских спецслужбах есть элементы, которые пытаются повлиять на выборы в США и Венгрии, — Вэнс

"Что я хотел бы сказать и россиянам, и украинцам: сейчас, знаете, мы фактически торгуемся за несколько квадратных километров территории в ту или иную сторону. Стоит ли из-за этого терять дополнительно сотни тысяч молодых российских и украинских мужчин?

Стоит ли это еще нескольких месяцев или даже лет высоких цен на энергоносители и экономического опустошения? Мы считаем, что ответ очевиден — нет. Но, знаете, для танца нужны двое", - сказал он.

Вэнс добавил, что США могут лишь "открыть дверь", а "россияне и украинцы должны сами пройти через нее".

Читайте: Трамп и Орбан сделали больше всех, чтобы завершить войну в Украине, — Вэнс