Украина и Россия фактически "торгуются" за несколько квадратных километров территории, — Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ход переговоров между Украиной и Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Что известно?
Комментируя войну в Украине, Вэнс сказал, что США были "разочарованы многими политическими лидерами в Европе", которые, по его словам, "не выглядят особо заинтересованными в решении этого конкретного конфликта".
По словам вице-президента США, работа будет продолжаться, но Украина и Россия также должны предпринять соответствующие шаги.
"Что я хотел бы сказать и россиянам, и украинцам: сейчас, знаете, мы фактически торгуемся за несколько квадратных километров территории в ту или иную сторону. Стоит ли из-за этого терять дополнительно сотни тысяч молодых российских и украинских мужчин?
Стоит ли это еще нескольких месяцев или даже лет высоких цен на энергоносители и экономического опустошения? Мы считаем, что ответ очевиден — нет. Но, знаете, для танца нужны двое", - сказал он.
Вэнс добавил, что США могут лишь "открыть дверь", а "россияне и украинцы должны сами пройти через нее".
"Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет! Взять все да и поделить..."
поделитьотдать Трампу..."
РФ хочу всю Україну щоб поставити ракети в Ужгороді і лякати всю Европу. Для цього треба Укріплення на донбасі - не буде Укріплень - лише питання часу коли паде вся лівобережна Україна включно з Харковом Полтавою і тд, а без Лівобережжя потім дотиcнеться і решта.
І ВЕНС ЦЕ ЗНАЄ - просто це як і Орбан - куплені за московські гроші шлюхи