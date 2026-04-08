УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13277 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Венса
15 237 155

Україна та Росія фактично "торгуються" за кілька квадратних кілометрів території, - Венс

Венс вважає, що Україна та РФ торгуються за території

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував хід переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Коментуючи війну в Україні, Венс сказав, що США були "розчаровані багатьма політичними лідерами в Європі", які, за його словами, "не виглядають особливо зацікавленими у вирішенні цього конкретного конфлікту".

За словами віцепрезидента США, робота триватиме, але Україна та Росія також мають зробити відповідні кроки.

Читайте: В українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на вибори в США та Угорщині, - Венс

"Що я хотів би сказати і росіянам, і українцям: зараз, знаєте, ми фактично торгуємося за кілька квадратних кілометрів території в той чи інший бік. Чи варто через це втрачати додатково сотні тисяч молодих російських і українських чоловіків?

Чи варто це ще кількох місяців або навіть років високих цін на енергоносії та економічного спустошення? Ми вважаємо, що відповідь очевидно - ні. Але, знаєте, для танцю потрібні двоє", - сказав він.

Венс додав, що США можуть лише "відчинити двері", а "росіяни та українці мають самі пройти крізь них".

Читайте: Трамп та Орбан зробили найбільше, щоб завершити війну в Україні, - Венс

Автор: 

війна (1667) США (26930) Джей Ді Венс (221)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+71
Він мені ********* шарикова нагадує.:

"Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет! Взять все да и поделить..."
показати весь коментар
08.04.2026 13:50 Відповісти
+60
Так віддайте ху.... лостану Аляску, вони перестануть лізти в Україну. Що там цієї Аляски
показати весь коментар
08.04.2026 13:51 Відповісти
+44
Розумово відсталий як і вся МАГА та республіканці.

РФ хочу всю Україну щоб поставити ракети в Ужгороді і лякати всю Европу. Для цього треба Укріплення на донбасі - не буде Укріплень - лише питання часу коли паде вся лівобережна Україна включно з Харковом Полтавою і тд, а без Лівобережжя потім дотиcнеться і решта.

І ВЕНС ЦЕ ЗНАЄ - просто це як і Орбан - куплені за московські гроші шлюхи
показати весь коментар
08.04.2026 13:53 Відповісти

Завантаження...

 
 