Україна та Росія фактично "торгуються" за кілька квадратних кілометрів території, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував хід переговорів між Україною та Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Що відомо?
Коментуючи війну в Україні, Венс сказав, що США були "розчаровані багатьма політичними лідерами в Європі", які, за його словами, "не виглядають особливо зацікавленими у вирішенні цього конкретного конфлікту".
За словами віцепрезидента США, робота триватиме, але Україна та Росія також мають зробити відповідні кроки.
"Що я хотів би сказати і росіянам, і українцям: зараз, знаєте, ми фактично торгуємося за кілька квадратних кілометрів території в той чи інший бік. Чи варто через це втрачати додатково сотні тисяч молодих російських і українських чоловіків?
Чи варто це ще кількох місяців або навіть років високих цін на енергоносії та економічного спустошення? Ми вважаємо, що відповідь очевидно - ні. Але, знаєте, для танцю потрібні двоє", - сказав він.
Венс додав, що США можуть лише "відчинити двері", а "росіяни та українці мають самі пройти крізь них".
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"Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет! Взять все да и поделить..."
РФ хочу всю Україну щоб поставити ракети в Ужгороді і лякати всю Европу. Для цього треба Укріплення на донбасі - не буде Укріплень - лише питання часу коли паде вся лівобережна Україна включно з Харковом Полтавою і тд, а без Лівобережжя потім дотиcнеться і решта.
І ВЕНС ЦЕ ЗНАЄ - просто це як і Орбан - куплені за московські гроші шлюхи