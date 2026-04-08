Україна та Росія фактично "торгуються" за кілька квадратних кілометрів території, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував хід переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Що відомо?

Коментуючи війну в Україні, Венс сказав, що США були "розчаровані багатьма політичними лідерами в Європі", які, за його словами, "не виглядають особливо зацікавленими у вирішенні цього конкретного конфлікту".

За словами віцепрезидента США, робота триватиме, але Україна та Росія також мають зробити відповідні кроки.

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"Що я хотів би сказати і росіянам, і українцям: зараз, знаєте, ми фактично торгуємося за кілька квадратних кілометрів території в той чи інший бік. Чи варто через це втрачати додатково сотні тисяч молодих російських і українських чоловіків?

Чи варто це ще кількох місяців або навіть років високих цін на енергоносії та економічного спустошення? Ми вважаємо, що відповідь очевидно - ні. Але, знаєте, для танцю потрібні двоє", - сказав він.

Венс додав, що США можуть лише "відчинити двері", а "росіяни та українці мають самі пройти крізь них".

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