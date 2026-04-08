15 стран готовы содействовать безопасному судоходству в Ормузском проливе, – Макрон
Около 15 государств намерены поддержать возобновление судоходства через Ормузский пролив после заключения перемирия между США и Ираном.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время заседания Совета безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Что говорит Макрон?
Французский президент заверил, что Париж возглавит оборонную операцию по возобновлению судоходства через пролив, который Иран заблокировал с начала войны.
Около 15 стран в настоящее время мобилизованы и участвуют в планировании под руководством Франции, чтобы обеспечить реализацию этой чисто оборонной миссии в координации с Ираном для содействия возобновлению судоходства", - добавил он.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
Як повідомив речник Міністерства оборони Кувейту, у середу з 8-ї ранку системи протиповітряної оборони Кувейту перехопили хвилю іранських безпілотників, що націлювалися на територію країни - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1392690482904683&set=a.600874038753002 Kuwait Times
Полковник штабу Сауд Аль-Атван зазначив, що було виявлено 28 безпілотників, багато з яких було збито, а деякі вразили важливі нафтові об'єкти та електростанції на півдні Кувейту, завдавши значної шкоди нафтовій інфраструктурі, а також електростанціям та установкам з опріснення води.
Він додав, що збройні сили докладають максимальних зусиль для відстеження та відбиття атак і перебувають у стані підвищеної бойової готовності, щоб забезпечити безпеку та стабільність країни.
...після встановлення перемир'я між США та Іраном
