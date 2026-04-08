15 стран готовы содействовать безопасному судоходству в Ормузском проливе, – Макрон

Около 15 государств намерены поддержать возобновление судоходства через Ормузский пролив после заключения перемирия между США и Ираном.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время заседания Совета безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Что говорит Макрон?

Французский президент заверил, что Париж возглавит оборонную операцию по возобновлению судоходства через пролив, который Иран заблокировал с начала войны.

Около 15 стран в настоящее время мобилизованы и участвуют в планировании под руководством Франции, чтобы обеспечить реализацию этой чисто оборонной миссии в координации с Ираном для содействия возобновлению судоходства", - добавил он.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

