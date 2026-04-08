15 стран готовы содействовать безопасному судоходству в Ормузском проливе, – Макрон

Ормуз будет разблокирован

Около 15 государств намерены поддержать возобновление судоходства через Ормузский пролив после заключения перемирия между США и Ираном.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время заседания Совета безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Что говорит Макрон?

Французский президент заверил, что Париж возглавит оборонную операцию по возобновлению судоходства через пролив, который Иран заблокировал с начала войны.

Около 15 стран в настоящее время мобилизованы и участвуют в планировании под руководством Франции, чтобы обеспечить реализацию этой чисто оборонной миссии в координации с Ираном для содействия возобновлению судоходства", - добавил он.

Читайте: Украина всегда призывала к прекращению огня со стороны РФ, поэтому поддерживает тишину на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, — Зеленский

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
  • В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

Читайте также: Иран будет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив во время перемирия, – AP

Шо макрон меле? Оман і Іран будуть її контролювати....а ще хусити. До чого тут хтось ще?
08.04.2026 12:47
Не тільки чалмоносцям, але й трампу. Згідно секретним протоколам до "чудесного пізділу".
08.04.2026 12:53
Не шарахне Трамп по Ірану ядеркою. В США є багато іншого, щоб знищити в пиляку цілу країну.
08.04.2026 13:01
08.04.2026 12:47
Трамп у перші дні переміг
08.04.2026 13:18
Я так гадаю, що заради енергоресурсів західний світ може закрити очі на те що, якщо Трамп шарахне по рушникам ядіркой. Світ цинічний і всі плювати на всіх крім коли починається торкатися тебе особисто
08.04.2026 12:48
08.04.2026 13:01
З цим можна бути спокійним, поки реальні ядерні випробування на полігонах не почнуться ніхто ні по кому тактичною ядеркою бити не буде ... тактична ЯЗ діло тонке і потребує впевненості при застосуванні, на відміну від стратегії яка ненадійність кількістю компенсує, щось та спрацює.
08.04.2026 13:05
Ніхто ні по кому не шарахне ядеркою , жиріка передивився?
08.04.2026 13:07
Так як воно буде, зі сплатою данини чалмоносцям, чи як раніше?
08.04.2026 12:49
08.04.2026 12:53
Євролохи заплатять усім .
08.04.2026 13:19
Ніяк.
08.04.2026 12:55
Дєдлайн ілі пізділ, вот в чьом вопрос.
08.04.2026 13:19
Трамп скаже - дорога ложка до обіду - пішли нах - паперові тигри
08.04.2026 13:19
А тим часом...

Як повідомив речник Міністерства оборони Кувейту, у середу з 8-ї ранку системи протиповітряної оборони Кувейту перехопили хвилю іранських безпілотників, що націлювалися на територію країни - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1392690482904683&set=a.600874038753002 Kuwait Times

Полковник штабу Сауд Аль-Атван зазначив, що було виявлено 28 безпілотників, багато з яких було збито, а деякі вразили важливі нафтові об'єкти та електростанції на півдні Кувейту, завдавши значної шкоди нафтовій інфраструктурі, а також електростанціям та установкам з опріснення води.

Він додав, що збройні сили докладають максимальних зусиль для відстеження та відбиття атак і перебувають у стані підвищеної бойової готовності, щоб забезпечити безпеку та стабільність країни.
08.04.2026 13:28
А з ними немає перемир'я?
08.04.2026 13:29
ОАЕ заявляють, що їм загрожує «ракетна небезпека».
08.04.2026 13:41
Французький президент запевнив, що Париж очолить оборонну операцію для відновлення судноплавства через протоку, яку Іран заблокував з початку війни.
...після встановлення перемир'я між США та Іраном

Такі вирішив зробити маленький гешефт. А він часом не єврей?
08.04.2026 13:37
 
 