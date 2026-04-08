15 країн готові сприяти безпечному судноплавству в Ормузькій протоці, - Макрон
Приблизно 15 держав мають намір підтримати відновлення судноплавства через Ормузьку протоку після встановлення перемир’я між США та Іраном.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час засідання Ради безпеки і оборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Що каже Макрон?
Французький президент запевнив, що Париж очолить оборонну операцію для відновлення судноплавства через протоку, яку Іран заблокував з початку війни.
Близько 15 країн наразі мобілізовані та беруть участь у плануванні під керівництвом Франції, щоб забезпечити реалізацію цієї суто оборонної місії у координації з Іраном для сприяння відновленню судноплавства", - додав він.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
- Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
Топ коментарі
+2 Михайло Иляш
показати весь коментар08.04.2026 12:47 Відповісти Посилання
+2 Поділля16
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+2 Mикола 1979
показати весь коментар08.04.2026 13:18 Відповісти Посилання
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