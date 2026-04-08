Венс назвав перемир’я між Іраном та США "крихким"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який брав участь у завершальних перемовинах щодо перемир'я в Ірані, назвав угоду "крихким перемир’ям", яке багато чого навчило його про іранську систему.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Що відомо?

Під час виступу в Будапешті Венс сказав, що відповіді Ірану різнилися залежно від представників влади. За його словами, глава МЗС Ірану позитивно відреагував на план, але інші брехали про те, чого досягли США у військовому плані, та про умови перемир’я.

"Ось чому я кажу, що це крихке перемир’я. Є люди, які явно хочуть сісти за стіл переговорів і працювати з нами, щоб знайти досягти вигідної угоди, а є люди, які брешуть навіть про те крихке перемир’я, яке ми вже уклали", - пояснив віцепрезидент США.

Венс вважає, що якщо Іран готовий сумлінно працювати зі США, то угоду можна буде укласти.

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"Якщо вони будуть брехати, якщо вони будуть обманювати, якщо вони… спробують завадити навіть тому крихкому перемир’ю, яке ми встановили, то вони не будуть щасливими", - додав він.

Венс сказав, що Трамп попросив свою команду поки утриматися від використання певних військових, дипломатичних та економічних інструментів для тиску на Іран.

Проте, за словами віцепрезидента США, ці варіанти залишаються на столі, якщо Іран не зможе вести конструктивні переговори щодо остаточного припинення війни.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

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