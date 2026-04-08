США та Іран ведуть та продовжуватимуть вести переговори про послаблення санкцій і тарифів, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати ведуть та продовжуватимуть вести переговори з Іраном щодо послаблення тарифів та санкцій.
Про це він заявив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Заява Трампа
"Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть з Іраном, який, як ми визначили, пройшов через дуже продуктивну зміну режиму! Збагачення урану не буде, і Сполучені Штати, працюючи разом з Іраном, викопають і видалять увесь глибоко захований ядерний "пил" (бомбардувальниками B-2).
Наразі це перебуває і перебувало під дуже ретельним супутниковим спостереженням (Космічні сили!). З моменту атаки нічого не було порушено. Ми ведемо і будемо вести переговори з Іраном щодо зниження тарифів і послаблення санкцій. Багато з 15 пунктів уже погоджено", - зазначив лідер США.
Також Трамп пригрозив запровадженням 50% тарифів країнам, що постачатимуть зброю Ірану.
"Країна, яка постачає зброю Ірану, негайно підпадатиме під тариф у розмірі 50% на будь-які та всі товари, що продаються до Сполучених Штатів Америки - з негайним набуттям чинності. Жодних винятків не буде!" - додав він.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
- Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
- Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.
- Згодом Іранські ЗМІ заявили, що США нібито зірвали режим припинення вогню, вдаривши по НПЗ.
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