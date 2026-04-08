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США та Іран ведуть та продовжуватимуть вести переговори про послаблення санкцій і тарифів, - Трамп

Трамп веде переговори з Іраном про послаблення санкцій

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати ведуть та продовжуватимуть вести переговори з Іраном щодо послаблення тарифів та санкцій.

Про це він заявив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа

"Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть з Іраном, який, як ми визначили, пройшов через дуже продуктивну зміну режиму! Збагачення урану не буде, і Сполучені Штати, працюючи разом з Іраном, викопають і видалять увесь глибоко захований ядерний "пил" (бомбардувальниками B-2).

Наразі це перебуває і перебувало під дуже ретельним супутниковим спостереженням (Космічні сили!). З моменту атаки нічого не було порушено. Ми ведемо і будемо вести переговори з Іраном щодо зниження тарифів і послаблення санкцій. Багато з 15 пунктів уже погоджено", - зазначив лідер США.

Також Трамп пригрозив запровадженням 50% тарифів країнам, що постачатимуть зброю Ірану.

"Країна, яка постачає зброю Ірану, негайно підпадатиме під тариф у розмірі 50% на будь-які та всі товари, що продаються до Сполучених Штатів Америки - з негайним набуттям чинності. Жодних винятків не буде!" - додав він.

Читайте: Венс назвав перемир’я між Іраном та США "крихким"

Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
  • Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
  • Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.
  • Згодом Іранські ЗМІ заявили, що США нібито зірвали режим припинення вогню, вдаривши по НПЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран стягуватиме плату за прохід суден Ормузькою протокою під час перемир’я, – AP

Трамп веде переговори з Іраном про послаблення санкцій
Трамп веде переговори з Іраном про послаблення санкцій

Автор: 

Іран (3595) США (26930) Трамп Дональд (9075)
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Топ коментарі
+5
Я правильно розумію - ти програв війну і тепер Ісламісти дістали те про що і не мріяли років 50?
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08.04.2026 14:47 Відповісти
+1
"Країна, яка постачає зброю Ірану, негайно підпадатиме під тариф у розмірі 50% на будь-які та всі товари, що продаються до Сполучених Штатів Америки - з негайним набуттям чинності. Жодних винятків не буде!" - і для друга вальоді також?... і товаришу сі теж?...
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08.04.2026 14:45 Відповісти
+1
Це другоє)))
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08.04.2026 15:07 Відповісти

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