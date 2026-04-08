США та Іран ведуть та продовжуватимуть вести переговори про послаблення санкцій і тарифів, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати ведуть та продовжуватимуть вести переговори з Іраном щодо послаблення тарифів та санкцій.

Про це він заявив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Заява Трампа

"Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть з Іраном, який, як ми визначили, пройшов через дуже продуктивну зміну режиму! Збагачення урану не буде, і Сполучені Штати, працюючи разом з Іраном, викопають і видалять увесь глибоко захований ядерний "пил" (бомбардувальниками B-2).

Наразі це перебуває і перебувало під дуже ретельним супутниковим спостереженням (Космічні сили!). З моменту атаки нічого не було порушено. Ми ведемо і будемо вести переговори з Іраном щодо зниження тарифів і послаблення санкцій. Багато з 15 пунктів уже погоджено", - зазначив лідер США.

Також Трамп пригрозив запровадженням 50% тарифів країнам, що постачатимуть зброю Ірану.

"Країна, яка постачає зброю Ірану, негайно підпадатиме під тариф у розмірі 50% на будь-які та всі товари, що продаються до Сполучених Штатів Америки - з негайним набуттям чинності. Жодних винятків не буде!" - додав він.

Читайте: Венс назвав перемир’я між Іраном та США "крихким"

Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.

Згодом Іранські ЗМІ заявили, що США нібито зірвали режим припинення вогню, вдаривши по НПЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран стягуватиме плату за прохід суден Ормузькою протокою під час перемир’я, – AP



