Россияне хотят до конца апреля захватить все Покровское направление, но не имеют на это сил, – Зеленский
Российские войска должны захватить весь Покровский участок до конца апреля, но это невозможно.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Конгресса местных и региональных властей в четверг в Ужгороде.
Что известно
"Все это направление – Покровск, Константиновка, Дружковка, они хотят до конца апреля, такая задача… Это невозможно, у них нет на сегодняшний день на это сил", – сказал он.
В то же время Зеленский отметил, что на Покровском направлении "очень тяжело, но мы держимся".
Что предшествовало
Напомним, накануне главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска сохраняют высокую интенсивность штурмов: только за прошедшую неделю украинские защитники отразили 260 атак.
Битва за Донбас 2026
На початку чергової "літньої" кампанії на Донеччині слід розібратися в тому, з чим нам доведеться мати справу і підбити проміжні підсумки.
Підемо від малого до великого.
По-перше, скоро з'явиться "зеленка". Це покращить умови для інфільтрації ворожих штурмових груп крізь наші бойові порядки, що дозволить рашистам знову створити нам багато проблем. Крім того, їхня безпілотна компонента продовжує стрімкий розвиток.
По-друге.
Ворожі крила-камікадзе будуть працювати інтенсивніше і досить глибоко. Вже працюють. Це буде один з головних тактичних викликів. Зона ураження, буде не тільки розширюватися, але й ущільнюватися.
Нажаль.
Практично захопивши Покровськ і Мирноград, рашисти отримали хорошу базу для організації подальшого наступу. Базу для пунктів управління, пілотів, РЕБ, логістики тощо.
Крім щільної житлової забудови та розблокування прямої дороги з Новогродівки у Мирноград, під контролем окупантів опинилися десятки промислових об'єктів з капітальною забудовою, бетонними укриттями. Шахти, заводи, штольні тощо.
Наявність таких укриттів дозволяє розмістити там сили, які будуть перебувати у надійних укриттях.
При цьому, в нас немає достатньої кількості важкого озброєння щоб скласти всі ці бетонні будівлі й поховати там сили супротивника. Тож, для них це велика перевага.
Покровськом і Мирноградом це не обмежується. Візьмемо до прикладу північно-західну частину Донецької області. Якщо ви увімкнете OSM, то легко відзначите каскад териконів, які тягнуться від Селидового через Новогродівку, а далі через Покровськ-Мирноград на північ (1).
Для повноти картини треба відзначити, що повністю цей каскад охоплює зону також на південь від Селидового (2).
В цілому мова йде про каскад шахт протяжністю близько 70 кілометрів від Курахівки до Новодонецького. Це десятки шахт, частина з яких до останнього працювали, а частина були закриті ще до війни.
Тим не менш, більша частин з них уже опинилася під контролем рашистів. Лишилась частина із цього каскаду південніше Добропілля, у самому Добропіллі і далі на північ. На моделі рельєфу, багато з цих шахт видно за тим, як виділяються терикони (3).
Крім знищення галузі української економіки, захоплення шахт, які наша сторона затоплює аби не дісталися ворогу, ці об'єкти несуть суто практичне значення для окупантів. Крім використання приміщень шахт, використовують і самі теорикони, на яких встановлюють антени різного призначення, що дає їм хороший радіогоризонт.
Як вбачається, насьогодні одне з першочергових завдань для рашистів є необхідність захоплення Добропілля. Це йде у комплекті з каскадом населених пунктів на південь від міста. Зокрема місто Білицьке. Цілком очевидно, що для рашистів буде дуже зручно використовувати шахти "Краснолиманська" і "Родинська" на захід від міста Родинське.
Ось супутниковий знімок з відкритих джерел: по центру - Родинське, південніше, за фіолетовою лінією - Покровськ і Мирноград. Західніше обведено помаранчевим Родинську шахту, а червоним Краснолиманську. В другій - комплекс будівель набагато масивніший (4).
Нещодавно у мережу виклали авіаудар по шахті "Краснолиманська", де засіло повно рашистів.
Можна наочно https://t.co/FB8XmLONtv побачити які масивні конструкції.
Від джерела: «У шахті «Краснолиманська» в Родинському (Донецька область) російські військові обладнали під залізобетонними перекриттями два укріплені пункти підрозділу аеророзвідки «Рубікон», де їЇхньою задачею було виявлення українських засобів ППО для наведення дронів Shahed та керованих бомб»
Деякі аналітики схильні вважати, що рашистам логічніше буде вступити в битву одразу за Краматорську агломерацію. Зокрема вести наступ в південно-західній околиці Дружківки.
Проте, все ж слід довести до кінця думку по району Добропілля.
Щодо подальших можливих (насправді очевидних) планів ворога:
В процесі захоплення Добропілля логіка диктує необхідність для противника "зачистити" територію від Родинського-Гришиного до річки Бик. (Криворіжжя та місця, де у Бик впадає річка Ковалиха позначено хрестиком).
ЛЗБ на карті - приблизно як на DeepState.
Власне, отримавши контроль над Покровською агломерацією чи майже отримавши, противник отримав чудову опорну базу для подальшого наступу на захід, і не тільки.
Враховуючи минулорічну літню спробу прориву на північ, які ми запам'ятали як "заячі вуха", мова йде також про можливу нову спробу пробитися в напрямку траси Добропілля - Краматорськ щоб обійти Краматорську зі заходу.
От для цього рашистам і потрібно взяти Добропілля. І це одна з причин навіщо обов'язково потрібно їм забрати Криворіжжя - це потреба в забезпеченні стандартної схеми флангового охоплення міста.
Після Добропілля ще одна перешкода - це Білозерське. Ще одне шахтарське місто північніше.
Хоча і захопленню Добропілля заради реалізації обходу Краматорської агломерації з заходу є альтернатива - проникнення противника в район Красного Кута і Райського. Райське - це південно-західні ворота до Дружківки.
Звернемося до карти укріплень від відкритого джерела у мережі X:
Тут червоним обведено, в тому числі, укріплення, які готуються біля Добропілля та Білозерського. Загалом на карті приблизно видно систему укріплень, які противник має подолати для подальшого просування.
Ну і для повноти картини по північно-західній частині Донеччини, крім Добропілля і Білозерського залишається ще щонайменше два доволі значні населені пункти - Новодонецьке, поряд з яким розташована крайня шахта в показаному вище каскаді… і Олександрівка.
Крім Покровського "каскаду" лишається ще Краматорський.
Це - Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Також сюди можна додати Лиман і Святогірськ північніше.
Слов'янськ і Краматорськ - в низовині, оточені висотами. Як і Дружківка.
Подекуди перепади досить значні. До 200 метрів у випадку висоти на північний захід від Слов'янська.
Отож, на яку б висоту і з якого боку противник не зайняв би, місто буде в низовині.
"Приз" для рашистів дуже великий у разі успіху та захоплення цих агломерацій.
Великі міста, крім ще низки населених пунктів - це купа укріплень і вигідні висоти. Все для того, щоб розмістити сили, які потім можна буде кинути на Барвінкове та Ізюм.
Однак, заплатити за захоплення всього цього доведеться дуже дорого. Не дивно, що ворог дуже хоче отримати це "задарма" через політичний тиск за допомогою Трампа.
(продовження допису нижче)
Твердження, що захоплення Донбасу - це суто пропагандистський констуркт, який допоможе "продати" російському суспільству "перемогу", насправлі - хибне. Адже регіон має сугубо військово-стратегічне значення для противника, мета якого - подальше знищення української державності. Саме для цього він рашистам і потрібен.
Не дивно, що їм дуже хочеться отримати цю територію задарма, спонукаючи трампістські США тиснути на Україну задля цього.
І тут ми підходимо до ключового:
Не отримавши решту Донеччини в подарунок, рашисти будуть за неї битися з усіх своїх сил.
Тут дві стежки, які йдуть до одного набору ризиків. Що у випадку політичних поступок і здачі території, що у випадку, якщо ворог її захопить силою з навіть значними втратами: ризики на виході одні й ті ж - те, що відкривається перед ними в подальшому.
Якщо з "політичним" варіантом все більш менш ясно, то пройдемося по "силовому".
Ми вступаємо у літню кампанію, земля підсихає і скоро з'явиться зеленка. Противник очевидно готується, реалізувати на практиці черговий масив досвіду, який він здобув під час минулорічної воєнної кампанії.
Якщо показати умовний театр воєнних дій 2026, то він, як вбачається, матиме наступний вигляд:
фіолетова стрічка - межа Донецької області з Дніпропетровською і Харківською, червона лінія - схематично ЛБЗ по DeepState, чорні лінії - залізниці, темно помаранчеві - основні дороги (те, що завантажилось із OSM, нема Павлоградської траси і ще ряду доріг на Слов'янськ і Краматорськ).
Коричневий і помаранчевий - міста і селища (Дружківка завантажилась некоректно).
У цій битві перед нами постає ряд викликів. Крім уже давно відомих у вигляді переваги у ворога в ресурсах, є наступні:
- виснаження нашої інфраструктури. Відверто жахливий стан більшості доріг, по яких здійснюється логістика;
- значне масштабування противником використання ударних дронів літакового типу. Відповідне збільшення дальності ураження;
- те, що Краматорсько-Слов'янська агломерація розташована в низовині. На пагорбах західніше цих міст противнику буде зручно контролювати під'їзні дороги.
- масштабний набір противником пілотів БПЛА, що намагатимуться реалізовувати напрацювання діючих розрахунків дронарів в напрямку позбавлення нас наших сильних сторін. Наші ж екіпажі дронів, які власне завдають ворогу дуже відчутних втрат і які стоять в центрі публічно озвученого завдання від політичного керівництва знищувати певну кількість рашистів на фронті, стануть ще більш пріоритетною мішенню.
Все це складається в комплексну картину - противник компенсуватиме свої втрати у піхоті посиленням дронової компоненти.
Крім того, є у нас і такий мінус-фактор, як погані дороги, по більшості з яких буде неможливо пересуватися в найближчій перспективі. Поєднаний із масовим застосування протмвником ударних дронів на значній відстані на під'їздах до районів бойових дій і оборони міст. Відповідно - проблеми з постачанням.
Рашисти вже використовували тактику ізоляції районів оборони за допомогою дронів. Тут два основні варіанти - постійний контроль маршрутів з повітря і дрони-ждуни, які перекривають проїзди на землі. З часом це призводить до виснаження оборони і заходу туди противника.
Можливо рашисти спробують провернути такий прийом в більшому масштабі, використовуючи ударні крила типу "молній" та "італмасів". Жахливий стан доріг для логістики з Харківщини і Дніпропетровщини, як і їхнє прикриття від дронів - це величезний виклик зараз.
А тепер щодо наслідків, якщо ворожі сили захоплять решту Донеччини.
Вони отримають у своє розпорядження ще більшу базу для підготовки та накопичення ресурсів для подальшого просування. Опорну точку для просування вглиб країни.
З боку Краматорська та північної частини Покровського "каскаду" у нас залишиться умовна вісь Барвінкове - Ізюм, які стануть наступними мішенями для захоплення.
В цьому районі місцевість менш урбанізована. Відповідно доведеться стримувати противника в полях, поки він буде намагатися здійснити охоплення Барвінкового.
Із західного боку вісь Лозова - Павлоград.
Успішний наступ на Лозову надалі відкриє противнику купу варіантів, як то просування вглиб Харківської області чи взагалі у напрямку Полтавської.
Словом, якщо рашисти заберуть всю Донеччину, наші проблеми помножаться кратно.
Тож, дуже важливо не допустити щоб рашисти взагалі змогли почати наступ на ці міста!
Може це і забігання наперед, з огляду на те, що противник поки що змінив напрямрк свого головного удару на Запорізьку область, але від захоплення Донбасу він точно не відмовиться.
Таким чином, російські щагарбники у цьому році чи у наступному розраховують захопити решту Донецької області будь яким способом.
Спробували натиснути, зокрема продавши цю ідею США. Не виходить? Що ж, якщо не вдасться змусити Україну самостійно відійти з області, вони будуть вирішувати це питання силою і вони готові заплатити за це високу ціну.