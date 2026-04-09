Россияне хотят до конца апреля захватить все Покровское направление, но не имеют на это сил, – Зеленский

Российские войска должны захватить весь Покровский участок до конца апреля, но это невозможно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Конгресса местных и региональных властей в четверг в Ужгороде.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Все это направление – Покровск, Константиновка, Дружковка, они хотят до конца апреля, такая задача… Это невозможно, у них нет на сегодняшний день на это сил", – сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что на Покровском направлении "очень тяжело, но мы держимся".

Что предшествовало

Напомним, накануне главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска сохраняют высокую интенсивность штурмов: только за прошедшую неделю украинские защитники отразили 260 атак.

