Враг замедлил продвижение и пытается активизироваться в направлении Родинского и Гришиного, - ГВ "Схід"

На Покровском направлении ситуация остается сложной. Захватчики пытаются усилить наступление в Покровской агломерации, увеличить количество штурмовой пехоты, а также применять дальнобойную артиллерию и подразделения беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Силы обороны удерживают позиции в Покровске и Котлином

Как отмечается, несмотря на постоянное давление противника, наши подразделения продолжают удерживать позиции, в частности в северной части Покровска. Также наши воины удерживают определенные рубежи в районе населенного пункта Котлино.

"В условиях активного противодействия со стороны Сил обороны Украины враг замедлил продвижение и пытается активизироваться на направлениях населенных пунктов Родинское и Гришино, куда россияне постоянно перебрасывают дополнительные штурмовые группы, которые уничтожаются. В Гришино продолжаются стрелковые бои, в частности в юго-восточной части поселка", - говорится в сообщении.

Уничтожение войск РФ

Силы обороны Украины активно применяют для огневого поражения подразделения БПЛА и артиллерию. Также успешно ведется контрбатарейная борьба.

За прошедшую неделю в районе Покровска и Мирнограда украинские военные повредили и уничтожили 23 единицы артиллерийского вооружения.

По данным ГВ "Схід", в целом вчера на Покровском направлении защитники Украины остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Ровное, Покровск, Удачное, Гришино, Дачное, Филия, Муравка и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении ликвидировано 93 оккупанта и 64 – ранено; уничтожено орудие, пять единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники врага, повреждены танк, три орудия, десять единиц автомобильной техники и три укрытия вражеской пехоты.

Уничтожено или подавлено 405 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

