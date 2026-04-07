Боевые действия на Покровском направлении: враг подтягивает артиллерию, продолжаются стрелковые бои в Гришино, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Российские войска, пытаясь усилить наступление в Покровской агломерации, наращивают количество дальнобойной артиллерии в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник скрывает орудия как в лесополосах, так и в частной жилой застройке.

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Понимая тактику врага, Силы обороны выявляют и уничтожают эти цели. Только за последние сутки украинские военные повредили и уничтожили 5 единиц вражеской артиллерии в районе Покровска и Мирнограда.

Несмотря на постоянное давление, подразделения ДШВ продолжают удерживать позиции в северной части Покровска, заставляя противника замедлять продвижение. В то же время россияне активизируются на направлениях Гришино и Родинское.

Отмечается, что в Гришино продолжаются стрелковые бои, в частности в юго-восточной части населенного пункта.

Силы обороны действуют при поддержке подразделений БПЛА и артиллерии, тогда как противник безуспешно пытается перебрасывать дополнительные штурмовые группы, в том числе с применением мототехники.

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