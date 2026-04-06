Покровское направление: 79-я бригада уничтожает вражескую пехоту и снижает наступательный потенциал РФ. ВИДЕО
Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Противник не прекращает попыток проникнуть в тыл наших подразделений как днем, так и в темное время суток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 79 ОДШБр.
Уничтожение войск РФ
Пилоты ударных дронов 79-й бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ активно работают ночью, используя тепловизионные камеры для обнаружения целей. Вражескую пехоту и автотранспорт обнаруживают еще на подходах и уничтожают до входа в серую зону.
"Несмотря на это, российское командование продолжает отправлять своих военных в один конец — в условиях, когда их особенно хорошо видно. Врага это не останавливает, но значительно увеличивает его потери. На ночных камерах хорошо видно, насколько густо украинские посадки усеяны телами россиян", — говорится в сообщении.
По данным бригады, работа по уничтожению оккупантов ведется постоянно — как на передовой, так и в тылу противника.
Снижение наступательного потенциала
"Благодаря этому удается срывать перемещения, затруднять логистику и уменьшать наступательный потенциал врага.
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады продолжают выполнять боевые задачи и уничтожать противника на своем участке фронта", — добавили в бригаде.
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