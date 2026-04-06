Покровський напрямок: 79-та бригада знищує ворожу піхоту і зменшує наступальний потенціал РФ. ВIДЕО
Ситуація на Покровському напрямку лишається складною. Противник не полишає спроб просочитись у тил наших підрозділів як вдень, так і в темну пору доби.
Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 79 ОДШБр.
Знищення військ РФ
Пілоти ударних дронів 79-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ активно працюють уночі, використовуючи тепловізійні камери для виявлення цілей. Ворожу піхоту та автотранспорт виявляють ще на підходах і знищують до входу в сіру зону.
"Попри це, російське командування продовжує відправляти своїх військових в один кінець - в умовах, коли їх особливо добре видно. Ворога це не зупиняє, але значно збільшує його втрати. На нічних камерах добре видно, наскільки рясно українські посадки всіяні тілами росіян", - йдеться у повідомленні.
За даними бригади, робота зі знищення окупантів ведеться постійно - як на передньому краї, так і в тилу противника.
Зменшення наступального потенціалу
"Завдяки цьому вдається зривати переміщення, ускладнювати логістику та зменшувати наступальний потенціал ворога.
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади продовжують виконувати бойові завдання та знищувати противника на своїй ділянці фронту", - додали в бригаді.
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