Покровський напрямок: 79-та бригада знищує ворожу піхоту і зменшує наступальний потенціал РФ. ВIДЕО

Ситуація на Покровському напрямку лишається складною. Противник не полишає спроб просочитись у тил наших підрозділів як вдень, так і в темну пору доби.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 79 ОДШБр.

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Знищення військ РФ

Пілоти ударних дронів 79-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ активно працюють уночі, використовуючи тепловізійні камери для виявлення цілей. Ворожу піхоту та автотранспорт виявляють ще на підходах і знищують до входу в сіру зону.

"Попри це, російське командування продовжує відправляти своїх військових в один кінець - в умовах, коли їх особливо добре видно. Ворога це не зупиняє, але значно збільшує його втрати. На нічних камерах добре видно, наскільки рясно українські посадки всіяні тілами росіян", - йдеться у повідомленні.

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За даними бригади, робота зі знищення окупантів ведеться постійно - як на передньому краї, так і в тилу противника.

Зменшення наступального потенціалу

"Завдяки цьому вдається зривати переміщення, ускладнювати логістику та зменшувати наступальний потенціал ворога.

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади продовжують виконувати бойові завдання та знищувати противника на своїй ділянці фронту", - додали в бригаді.

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