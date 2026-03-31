Сили оборони зберігають контроль у Васюківці, а з району Свято-Покровського відійшли кілька тижнів тому, - УВ "Схід"
Інформація про начебто окупацію населеного пункту Васюківка, яка поширюється у мережі, не відповідає дійсності, українські підрозділи зберігають контроль у цьому населеному пункті, завдають ворогу постійне та ефективне вогневе ураження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ"Схід".
Яка ситуація у населеному пункті?
Ворожа піхота, яка здійснює спроби інфільтрації, вчасно виявляється і переважно знищується ще на підході до наших позицій. Здійснюються пошуково-ударні дії.
"У районі Свято-Покровського наші підрозділи, з метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців та кращої взаємодії, декілька тижнів тому відійшли на позиції західніше населеного пункту.
Дронові підрозділи та артилерія зберігають постійний вогневий контроль за населеним пунктом та підходами до нього", - йдеться у повідомленні.
Ситуація у Гришиному
У населеному пункті Гришине та його околицях ситуація залишається складною. Ворог не зумів обійти Гришине і намагається атакувати безпосередньо у населеному пункті. Сили оборони відбивають чисельні атаки, у яких ворог задіює піхотні групи та періодичним - легку техніку (квадроцикли, мотоцикли).
Українські підрозділи стримують противника, утримують визначені рубежі та блокують просування противника зі сходу в центр Гришиного.
За останній час ворог втратив кілька позицій у населеному пункті.
Повідомлення, які поширюються різноманітними громадськими організаціями, зокрема "Deep State", є їх власним трактуванням ситуації і не відображають у повній мірі реалії на полі бою.
Закликаємо перевіряти інформацію та довіряти офіційним джерелам", - додали в УВ "Схід".
Що передувало?
- Напередодні повідомлялося, що ворог окупував Свято-Покровське та Васюківку на Донеччині.
Будь ласка, зачекайте...
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