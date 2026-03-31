Силы обороны сохраняют контроль в Васюковке, а из района Свято-Покровского отошли несколько недель назад, - ГВ "Схід"

Информация о якобы оккупации населенного пункта Васюковка, которая распространяется в сети, не соответствует действительности: украинские подразделения сохраняют контроль над этим населенным пунктом и наносят врагу постоянные и эффективные огневые удары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Какова ситуация в населенном пункте?

Вражеская пехота, предпринимающая попытки инфильтрации, своевременно обнаруживается и в основном уничтожается еще на подходе к нашим позициям. Проводятся поисково-ударные действия.

"В районе Свято-Покровского наши подразделения, с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих и лучшего взаимодействия, несколько недель назад отошли на позиции западнее населенного пункта.

Дронные подразделения и артиллерия сохраняют постоянный огневой контроль над населенным пунктом и подходами к нему", - говорится в сообщении.

Ситуация в Гришино

В населенном пункте Гришино и его окрестностях ситуация остается сложной. Враг не сумел обойти Гришино и пытается атаковать непосредственно в населенном пункте. Силы обороны отражают многочисленные атаки, в которых враг задействует пехотные группы и периодически - легкую технику (квадроциклы, мотоциклы).

Украинские подразделения сдерживают противника, удерживают определенные рубежи и блокируют продвижение противника с востока в центр Гришино.

За последнее время враг потерял несколько позиций в населенном пункте.

Сообщения, распространяемые различными общественными организациями, в частности "Deep State", являются их собственной интерпретацией ситуации и не отражают в полной мере реалии на поле боя. Призываем проверять информацию и доверять официальным источникам", - добавили в ГВ "Схід".

