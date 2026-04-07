Бойові дії на Покровському напрямку: ворог підтягує артилерію, тривають стрілецькі бої у Гришиному, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Російські війська, намагаючись посилити наступ у Покровській агломерації, нарощують кількість далекобійної артилерії у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник переховує гармати як у лісосмугах, так і в приватній житловій забудові.

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Розуміючи тактику ворога, Сили оборони виявляють і знищують ці цілі. Лише за останню добу українські військові пошкодили та знищили 5 одиниць ворожої артилерії в районі Покровська та Мирнограда.

Попри постійний тиск, підрозділи ДШВ продовжують утримувати позиції в північній частині Покровська, змушуючи противника сповільнювати просування. Водночас росіяни активізуються на напрямках Гришиного та Родинського.

Зазначається, що у Гришиному тривають стрілецькі бої, зокрема в південно-східній частині населеного пункту.

Сили оборони діють за підтримки підрозділів БпЛА та артилерії, тоді як противник безуспішно намагається перекидати додаткові штурмові групи, у тому числі із застосуванням мототехніки.

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