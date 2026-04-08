Ворог сповільнив просування і намагається активізуватися у напрямку Родинського та Гришиного, - УВ "Схід"

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Загарбники намагаються посилити наступ у Покровській агломерації, наростити кількість штурмової піхоти, застосування далекобійної артилерії та дронових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Сили оборони утримують позиції у Покровську та Котлиному

Як зазначається, попри постійний тиск противника, наші підрозділи продовжують утримувати позиції, зокрема в північній частині Покровська. Також наші воїни утримують визначені рубежі у районі населеного пункту Котлине.

"В умовах активної протидії з боку Сил оборони України ворог сповільнив просування і намагається активізуватися на напрямках населених пунктів Родинське та Гришине, куди росіяни постійно перекидають додаткові штурмові групи, які знищуються. У Гришиному тривають стрілецькі бої, зокрема у південно-східній частині селища", - йдеться у повідомленні.

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Знищення військ РФ

Сили оборони України активно застосовують для вогневого ураження підрозділи БпЛА та артилерію. Також успішно здійснюється контрбатарейна боротьба.

За минулий тиждень в районі Покровська та Мирнограда українські військові пошкодили та знищили 23 одиниці артилерійського озброєння.

За даними УВ "Схід", в цілому, вчора на Покровському напрямку захисники України зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія, Муравка та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку на цьому напрямку ліквідовано 93 окупанти та 64 – поранено; знищено гармату, п’ять одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено танк, три гармати, десять одиниць автомобільної техніки та три укриття ворожої піхоти.

Знищено або подавлено 405 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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