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Новини Штурм РФ на Покровському напрямку Ситуація на Покровському напрямку
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Ворог сповільнив просування і намагається активізуватися у напрямку Родинського та Гришиного, - УВ "Схід"

Бої за покровськ

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Загарбники намагаються посилити наступ у Покровській агломерації, наростити кількість штурмової піхоти, застосування далекобійної артилерії та дронових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Сили оборони утримують позиції у Покровську та Котлиному

Як зазначається, попри постійний тиск противника, наші підрозділи продовжують утримувати позиції, зокрема в північній частині Покровська. Також наші воїни утримують визначені рубежі у районі населеного пункту Котлине.

"В умовах активної протидії з боку Сил оборони України ворог сповільнив просування і намагається активізуватися на напрямках населених пунктів Родинське та Гришине, куди росіяни постійно перекидають додаткові штурмові групи, які знищуються. У Гришиному тривають стрілецькі бої, зокрема у південно-східній частині селища", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Бойові дії на Покровському напрямку: ворог підтягує артилерію, тривають стрілецькі бої у Гришиному, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Знищення військ РФ

Сили оборони України активно застосовують для вогневого ураження підрозділи БпЛА та артилерію. Також успішно здійснюється контрбатарейна боротьба.

  • За минулий тиждень в районі Покровська та Мирнограда українські військові пошкодили та знищили 23 одиниці артилерійського озброєння.
  • За даними УВ "Схід", в цілому, вчора на Покровському напрямку захисники України зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія, Муравка та Новопавлівка.
  • За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку на цьому напрямку ліквідовано 93 окупанти та 64 – поранено; знищено гармату, п’ять одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено танк, три гармати, десять одиниць автомобільної техніки та три укриття ворожої піхоти.
  • Знищено або подавлено 405 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Донецька область (11503) Покровськ (1362) Покровський район (1814)
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