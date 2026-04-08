Ворог сповільнив просування і намагається активізуватися у напрямку Родинського та Гришиного, - УВ "Схід"
На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Загарбники намагаються посилити наступ у Покровській агломерації, наростити кількість штурмової піхоти, застосування далекобійної артилерії та дронових підрозділів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".
Сили оборони утримують позиції у Покровську та Котлиному
Як зазначається, попри постійний тиск противника, наші підрозділи продовжують утримувати позиції, зокрема в північній частині Покровська. Також наші воїни утримують визначені рубежі у районі населеного пункту Котлине.
"В умовах активної протидії з боку Сил оборони України ворог сповільнив просування і намагається активізуватися на напрямках населених пунктів Родинське та Гришине, куди росіяни постійно перекидають додаткові штурмові групи, які знищуються. У Гришиному тривають стрілецькі бої, зокрема у південно-східній частині селища", - йдеться у повідомленні.
Знищення військ РФ
Сили оборони України активно застосовують для вогневого ураження підрозділи БпЛА та артилерію. Також успішно здійснюється контрбатарейна боротьба.
- За минулий тиждень в районі Покровська та Мирнограда українські військові пошкодили та знищили 23 одиниці артилерійського озброєння.
- За даними УВ "Схід", в цілому, вчора на Покровському напрямку захисники України зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія, Муравка та Новопавлівка.
- За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку на цьому напрямку ліквідовано 93 окупанти та 64 – поранено; знищено гармату, п’ять одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено танк, три гармати, десять одиниць автомобільної техніки та три укриття ворожої піхоти.
- Знищено або подавлено 405 безпілотних літальних апаратів різних типів.
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