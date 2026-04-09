Враг пытается усилить наступление в Покровской агломерации, ситуация остается сложной, - ГВ "Схід"

На Покровском, Константиновском и Славянском направлениях продолжаются ожесточенные бои. ВСУ сдерживают наступление и уничтожают технику и дроны противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Группировка войск "Схід".

Ситуация на Славянском и Краматорском направлениях

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в направлении Ризниковки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Тихоновки. Сложной остается ситуация в районе населенного пункта Ступочки, где россияне ранее сосредоточили дополнительные резервы. Наши подразделения удерживают обозначенные рубежи, наносят захватчикам существенные потери.

Бои на Константиновском и обострение на Покровском направлениях

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак вблизи Константиновки, Степановки, Новопавловки, Плещиевки, Ильиновки и Софиевки.

На Покровском направлении ситуация остается сложной. Захватчики пытаются усилить наступление в Покровской агломерации, нарастить количество штурмовой пехоты, применять дальнобойную артиллерию и подразделения дронов.

Несмотря на постоянное давление противника, наши подразделения продолжают удерживать позиции, в частности в северной части Покровска.

В условиях активного противодействия со стороны Сил обороны Украины враг замедлил продвижение и пытается активизироваться на направлениях населенных пунктов Родинское и Гришино, куда россияне постоянно перебрасывают дополнительные штурмовые группы, которые уничтожаются.

В целом, вчера на Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Ровное, Покровск, Удачное, Гришино, Дачное, Филия, Муравка и Новопавловка.

Потери российских войск

В зоне ответственности группировки нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокировка вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия.

Активно работают подразделения беспилотников и артиллерия.

Наши воины наносят врагу значительные потери.

В целом, по предварительным данным, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими - 410 захватчиков за прошедшие сутки. Уничтожено более 2000 БПЛА различных типов.

Кроме того, уничтожено и поражено 106 единиц другого вооружения и техники:

повреждена РСЗО;

уничтожено и повреждено 20 единиц другого артиллерийского вооружения;

43 единицы автомобильного транспорта и 40 - специальной техники;

поражен 1 танк.

Подразделения группировки войск "Схід" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 65 пунктов управления российских БПЛА

