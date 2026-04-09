Ворог намагається посилити наступ у Покровській агломерації, ситуація залишається складною, - УВ "Схід"

На Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках тривають запеклі бої. ЗСУ стримують наступ та знищують техніку й дрони ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Угруповання військ "Схід".

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Ситуація на Слов’янському та Краматорському напрямках

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Тихонівки. Складною залишається ситуація у районі населеного пункту Ступочки, де росіяни раніше зосередили додаткові резерви. Наші підрозділи тримають визначені рубежі, завдають загарбникам суттєвих втрат.

Бої на Костянтинівському та загострення на Покровському напрямках

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки.

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Загарбники намагаються посилити наступ у Покровській агломерації, наростити кількість штурмової піхоти, застосування далекобійної артилерії та дронових підрозділів.

Попри постійний тиск противника, наші підрозділи продовжують утримувати позиції, зокрема в північній частині Покровська.

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В умовах активної протидії з боку Сил оборони України ворог сповільнив просування і намагається активізуватися на напрямках населених пунктів Родинське та Гришине, куди росіяни постійно перекидають додаткові штурмові групи, які знищуються.

В цілому, вчора на Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія, Муравка та Новопавлівка.

Втрати російських військ

У зоні відповідальності угруповання нашими підрозділами здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії.

Активно працюють дронові підрозділи та артилерія.

Наші воїни завдають ворогу значних втрат.

Загалом, за попередніми даними, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 410 загарбників за минулу добу. Знищено понад 2000 БпЛА різних типів.

Крім того, знищено та уражено 106 одиниць іншого озброєння і техніки:

пошкоджено РСЗВ;

знищено та пошкоджено 20 одиниць іншого артилерійського озброєння;

43 одиниць автомобільного транспорту та 40 - спеціальної техніки;

уражено 1 танк.

Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 65 пункти управління російських БпЛА

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