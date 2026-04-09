РФ найбільше атакує на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення Сил оборони із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинувши 250 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10100 дронів-камікадзе та здійснив 3625 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 107 - із реактивних систем залпового вогню.



Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Лісне, Нове Поле, Воздвижівка, Прилуки, Верхня Терса, Любицьке, Гірке, Гуляйпільське, Барвінівка, Широке, Чарівне, Веселянка, Микільське та Кушугум Запорізької області, а також Сваркове, Фотовиж на Сумщині.

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Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразила сім районів зосередження живої сили та одну гармату противника.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням одного КАБ, здійснив 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Стариця, Красне Перше, Синельникове, Приліпка, Лиман.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Новоосинове, Ківшарівка та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку противник шість разів атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах Греківки, Зарічного та у бік населених пунктів Ставки, Діброва, Новий Мир й Лиман.

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На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Гришине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував сім разів у напрямках населених пунктів Лісне, Олександроград, Новоселівка та в районі Новогригорівки.

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На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у бік населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Варварівка та в районах Мирного й Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 307 540 осіб (+1 040 за добу), 11 847 танків, 39 689 артсистем, 24 370 ББМ. ІНФОГРАФІКА