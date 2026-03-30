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Один десантник вийшов проти танка: воїн 80 ОДШБр про бої у Вознесенську у 2022 році. ВIДЕО

Воїн 80 окремої десантно-штурмової бригади розповів про бої на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це йдеться у відео бригади, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На початку повномасштабного вторгнення РФ Юрію Було 22 роки, для захисту Батьківщини він обрав десантно-штурмові війська.

Дивіться: Десантники 80-ї бригади за січень відправили низку російської техніки на металобрухт. ВIДЕО

За словами військового, він вирішив знімати відео на власний телефон до та після бою, щоб закарбувати історію, як маленька армія протистояла Росії.

Зокрема, у Вознесенську він зафільмував момент, як його побратим на псевдо "Борщ" вибіг назустріч російському танку та вистрілив у нього з РПГ. Це відео зібрало понад 50 мільйонів переглядів.

"Людина не побоялася. Ви розумієте – один десантник вийшов проти танка! Тоді хлопці були настільки заряджені, що порвали б той танк голими руками, якби треба було!", - зазначив воїн.

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Автор: 

бойові дії (6088) 80 окрема десантно-штурмова бригада (169)
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Топ коментарі
+17
Це той самий Марченко, якого зграя ЗЕбанутих виродків на чолі з блазнем-ідіотом хотіли посадити по вказівкі ***** і якого викупив у ЗЕбанутих Порошенко
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30.03.2026 11:05 Відповісти
+15
2022р. Це Слава ЗСУ та Народу !!! ❤️ !!!...
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30.03.2026 10:20 Відповісти
+11
Да. если бы не легендарные Марченко и Апостол со своими ребятами, то был бы полный писец. Орки рвались к Южноукраинской АЭС и им оставалось всего 30 км до станции. Потеряв Вознесенск мы бы потеряли и весь юг с Одессой в том числе.
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30.03.2026 10:48 Відповісти

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