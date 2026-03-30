Один десантник вийшов проти танка: воїн 80 ОДШБр про бої у Вознесенську у 2022 році. ВIДЕО

Воїн 80 окремої десантно-штурмової бригади розповів про бої на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це йдеться у відео бригади, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На початку повномасштабного вторгнення РФ Юрію Було 22 роки, для захисту Батьківщини він обрав десантно-штурмові війська.

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За словами військового, він вирішив знімати відео на власний телефон до та після бою, щоб закарбувати історію, як маленька армія протистояла Росії.

Зокрема, у Вознесенську він зафільмував момент, як його побратим на псевдо "Борщ" вибіг назустріч російському танку та вистрілив у нього з РПГ. Це відео зібрало понад 50 мільйонів переглядів.

"Людина не побоялася. Ви розумієте – один десантник вийшов проти танка! Тоді хлопці були настільки заряджені, що порвали б той танк голими руками, якби треба було!", - зазначив воїн.

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