Уражено нафтобази та позиційний район БРК "Бастіон" рашистів на ТОТ, - Генштаб

Сили оборони України завдали ударів по нафтобазах, логістичних об'єктах та позиційний район БРК "Бастіон".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нафтобази

Так, у ніч на 8 квітня було уражено нафтобази у Феодосії, де виникла пожежа, та Гвардійському на ТОТ АР Крим.

Ці об'єкти РФ використовує, щоб накопичувати та зберігати пально-мастильні матеріали для забезпечення своїх військ.

Дивіться: Бійці 11-ї бригади НГУ за тиждень завдали 703 ураження на Херсонському та Запорізькому напрямках. ВIДЕО

Склади

Також атаковано склади матеріально-технічних засобів рашистів у районах Світлого (ТОТ Запорізької обл.), Суходільська (ТОТ Луганської обл.) та Великої Новосілки на Донеччині.

Під ударом ЗСУ також польовий артилерійський склад неподалік Ялти на ТОТ Донецької області, склад БпЛА поблизу Степного тієї ж області та склад боєприпасів у районі населеного пункту Урало-Кавказ на ТОТ Луганщини.

Також читайте: Нейтралізовано останній залізничний пором рашистів в окупованій Керчі, - ГУР МО. ФОТО

БРК "Бастіон"

"Серед іншого наші воїни били по станції радіо-електронної розвідки в районі Новоозерного та позиційному району берегового ракетного комплексу "Бастіон" в районі Софіївки в тимчасово окупованому українському Криму", - йдеться в пвоідомлені.

Втрати російських окупантів уточнюються.

Також дивіться: Обгорілі тіла двох окупантів лежать поблизу автомобіля із боєприпасами, який підірвався на міні. ВIДЕО 18+