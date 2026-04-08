Уражено нафтобази та позиційний район БРК "Бастіон" рашистів на ТОТ, - Генштаб
Сили оборони України завдали ударів по нафтобазах, логістичних об'єктах та позиційний район БРК "Бастіон".
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Нафтобази
Так, у ніч на 8 квітня було уражено нафтобази у Феодосії, де виникла пожежа, та Гвардійському на ТОТ АР Крим.
Ці об'єкти РФ використовує, щоб накопичувати та зберігати пально-мастильні матеріали для забезпечення своїх військ.
Склади
Також атаковано склади матеріально-технічних засобів рашистів у районах Світлого (ТОТ Запорізької обл.), Суходільська (ТОТ Луганської обл.) та Великої Новосілки на Донеччині.
Під ударом ЗСУ також польовий артилерійський склад неподалік Ялти на ТОТ Донецької області, склад БпЛА поблизу Степного тієї ж області та склад боєприпасів у районі населеного пункту Урало-Кавказ на ТОТ Луганщини.
БРК "Бастіон"
"Серед іншого наші воїни били по станції радіо-електронної розвідки в районі Новоозерного та позиційному району берегового ракетного комплексу "Бастіон" в районі Софіївки в тимчасово окупованому українському Криму", - йдеться в пвоідомлені.
Втрати російських окупантів уточнюються.
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