УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11158 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Оператори дронів
1 161 0

Бійці 11-ї бригади НГУ за тиждень завдали 703 ураження на Херсонському та Запорізькому напрямках. ВIДЕО

За минулий тиждень підрозділами безпілотних комплексів 11-ї бригади ім. М. Грушевського НГУ на Запоріжжі та Херсонщині здійснено 703 вогневі ураження противника та його бойових позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ефективної роботи було знищено та пошкоджено значну кількість техніки, укриттів і безпілотників ворога.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Серед результатів влучної роботи знищено або пошкоджено:

  • 29 спостережних постів;
  • 134 укриття;
  • 204 БпЛА різного типу;
  • 16 антен;
  • 8 складів з БК, ПММ та майном;
  • 33 одиниці авто-бронетехніки;
  • 6 гармат;
  • 2 човни;
  • 3 якірні річкові міни;
  • 1 мотоцикл;
  • 1 НРК.

Кадри опубліковані у офіційному телеграм-каналі НГУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники підрозділу "СТРІКС" розтрощили міномет та протитанковий ракетний комплекс "Фагот". ВIДЕО

Дивіться також: Мінус 15 мільйонів доларів: аеророзвідка 23-ї бригади НГУ "Хортиця" знищила російський "Панцирь-С" у глибокому тилу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21521) знищення (10540) Запорізька область (5106) Національна гвардія НГУ (1821) дрони (8692) 11-а бригада НГУ імені Михайла Грушевського (21) Херсонська область (6826)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 