Бійці 11-ї бригади НГУ за тиждень завдали 703 ураження на Херсонському та Запорізькому напрямках. ВIДЕО
За минулий тиждень підрозділами безпілотних комплексів 11-ї бригади ім. М. Грушевського НГУ на Запоріжжі та Херсонщині здійснено 703 вогневі ураження противника та його бойових позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ефективної роботи було знищено та пошкоджено значну кількість техніки, укриттів і безпілотників ворога.
Серед результатів влучної роботи знищено або пошкоджено:
- 29 спостережних постів;
- 134 укриття;
- 204 БпЛА різного типу;
- 16 антен;
- 8 складів з БК, ПММ та майном;
- 33 одиниці авто-бронетехніки;
- 6 гармат;
- 2 човни;
- 3 якірні річкові міни;
- 1 мотоцикл;
- 1 НРК.
Кадри опубліковані у офіційному телеграм-каналі НГУ.
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