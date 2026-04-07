Бійці 11-ї бригади НГУ за тиждень завдали 703 ураження на Херсонському та Запорізькому напрямках. ВIДЕО

За минулий тиждень підрозділами безпілотних комплексів 11-ї бригади ім. М. Грушевського НГУ на Запоріжжі та Херсонщині здійснено 703 вогневі ураження противника та його бойових позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ефективної роботи було знищено та пошкоджено значну кількість техніки, укриттів і безпілотників ворога.

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Серед результатів влучної роботи знищено або пошкоджено:

29 спостережних постів;

134 укриття;

204 БпЛА різного типу;

16 антен;

8 складів з БК, ПММ та майном;

33 одиниці авто-бронетехніки;

6 гармат;

2 човни;

3 якірні річкові міни;

1 мотоцикл;

1 НРК.

Кадри опубліковані у офіційному телеграм-каналі НГУ.

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