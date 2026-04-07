Бойцы 11-й бригады НГУ за неделю нанесли 703 удара на Херсонском и Запорожском направлениях. ВИДЕО

За прошедшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11-й бригады им. М. Грушевского НГУ в Запорожской и Херсонской областях было нанесено 703 огневых удара по противнику и его боевым позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате эффективной работы было уничтожено и повреждено значительное количество техники, укрытий и беспилотников врага.

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Среди результатов точной работы уничтожено или повреждено:

29 наблюдательных постов;

134 укрытия;

204 БПЛА различного типа;

16 антенн;

8 складов с боекомплектом, ГСМ и имуществом;

33 единицы автобронетехники;

6 орудий;

2 лодки;

3 якорные речные мины;

1 мотоцикл;

1 НРК.

Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале НГУ.

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