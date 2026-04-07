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Бойцы 11-й бригады НГУ за неделю нанесли 703 удара на Херсонском и Запорожском направлениях. ВИДЕО
За прошедшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11-й бригады им. М. Грушевского НГУ в Запорожской и Херсонской областях было нанесено 703 огневых удара по противнику и его боевым позициям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате эффективной работы было уничтожено и повреждено значительное количество техники, укрытий и беспилотников врага.
Среди результатов точной работы уничтожено или повреждено:
- 29 наблюдательных постов;
- 134 укрытия;
- 204 БПЛА различного типа;
- 16 антенн;
- 8 складов с боекомплектом, ГСМ и имуществом;
- 33 единицы автобронетехники;
- 6 орудий;
- 2 лодки;
- 3 якорные речные мины;
- 1 мотоцикл;
- 1 НРК.
Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале НГУ.
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