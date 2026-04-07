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Бойцы 11-й бригады НГУ за неделю нанесли 703 удара на Херсонском и Запорожском направлениях. ВИДЕО

За прошедшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11-й бригады им. М. Грушевского НГУ в Запорожской и Херсонской областях было нанесено 703 огневых удара по противнику и его боевым позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате эффективной работы было уничтожено и повреждено значительное количество техники, укрытий и беспилотников врага.

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Среди результатов точной работы уничтожено или повреждено:

  • 29 наблюдательных постов;
  • 134 укрытия;
  • 204 БПЛА различного типа;
  • 16 антенн;
  • 8 складов с боекомплектом, ГСМ и имуществом;
  • 33 единицы автобронетехники;
  • 6 орудий;
  • 2 лодки;
  • 3 якорные речные мины;
  • 1 мотоцикл;
  • 1 НРК.

Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале НГУ.

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Автор: 

армия РФ (23302) уничтожение (10221) Запорожская область (4576) Национальная гвардия (2383) дроны (7597) 11-я бригада НГУ имени Михаила Грушевского (21) Херсонская область (5835)
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